காயம் காரணமாக விலகிய வீரர்கள் யார் யார்...? லிஸ்ட் பெருசா போகுதே!

ICC T20 World Cup 2026: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் இருந்து காயம் காரணமாக வெளியேறிய முக்கிய வீரர்களின் பட்டியலை இங்கு காணலாம்.
இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் பிப். 7ஆம் தேதி தொடங்கியது. வரும் மார்ச் 8ஆம் தேதிவரை இத்தொடர் நடைபெற இருக்கிறது.
ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் 20 அணிகள் விளையாடி வருகின்றன. தொடரை நடத்தும் இந்திய அணி கடந்த டிசம்பர் மாதத்திலேயே அதன் ஸ்குவாடை அறிவித்தது. மற்ற அணிகளும் தொடர்ந்து ஸ்குவாடை அறிவித்தன.
இந்தியா: முழங்கால் காயம் காரணமாக ஹர்ஷித் ராணா தொடரில் இருந்து விலகினார். சிராஜ் ஸ்குவாடில் சேர்க்கப்பட்டார்.
தென்னாப்பிரிக்கா: டோனி டி ஸார்ஸி மற்றும் டொனொவன் ஃபெரேரா உள்ளிட்டோர் காயம் காரணமாக விலகல். ரியான் ரிக்கல்டன் மற்றும் டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் சேர்க்கப்பட்டனர்.
ஆஸ்திரேலியா: பாட் கம்மின்ஸ், ஜாஷ் ஹசில்வுட் காயம் காரணமாக விலகல். பென் ட்வார்ஷூயிஸ் சேர்க்கப்பட்டார். கேப்டன் மிட்செல் மார்ஷ் காயம் காரணமாக முதல் போட்டியில் விளையாடவில்லை. ஸ்டீவ் ஸ்மித் பேக்-அப்பாக அழைக்கப்பட்டுள்ளார், ஆனால் அதிகாரப்பூர்வமாக இணையவில்லை.
நியூசிலாந்து: ஆடம் மில்னே தொடைப் பகுதி காயம் காரணமாக விலகினார். கைல் ஜேமீசன் சேர்க்கப்பட்டார். மைக்கெல் பிரேஸ்வெல் காயம் காரணமாக விலகினார், கோல் மெக்கோஞ்சி சேர்க்கப்பட்டார்.
இலங்கை: ஆல்-ரவுண்டர் வனிந்து ஹசரங்கா காயம் காரணமாக விலகிய நிலையில், துஷன் ஹேமந்தா சேர்க்கப்பட்டார்.
ஆப்கானிஸ்தான்: நவீன் உல்-ஹக் காயம் காரணமாக விலகிய நிலையில், ஜியாவுர் ரஹ்மான் சேர்க்கப்பட்டார். அமெரிக்க அணியில் ஜஸ்தீப் சிங் காயம் காரணமாக விலகிய நிலையில், எஹ்சான் தில் சேர்க்கப்பட்டார். இத்தாலி அணியில் வெய்ன் மேட்சன் காயம் காரணமாக விலகினார்.