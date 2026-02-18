டி20 உலகக் கோப்பை: இதுவரை சதம் அடித்த 12 வீரர்கள்... லிஸ்டில் ஒரே இந்திய வீரர்

ICC T20 World Cup Centuries: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இதுவரை சதத்தை பதிவு செய்துள்ள 12 வீரர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு விரிவாக காணலாம்.
ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் இதுவரை 9 முறை நடைபெற்றுள்ளது. தற்போது 10வது டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. தற்போது 10 தொடர்களில் 12 வீரர்கள் சேர்ந்து 13 சதங்கள் பதிவாகி உள்ளன.
யுவராஜ் சம்ரா: கனடா வீரரான இவர் நடப்பு தொடரில் நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிராக 110 (65) ரன்களை குவித்தார். டெஸ்ட் விளையாடும் அணியில் இல்லாத ஒருவர் டி20 உலகக் கோப்பையில் அடித்த ஒரே சதம் இதுதான்.
பதும் நிசங்கா: இலங்கை அணி வீரரான இவர் நடப்பு தொடரில் ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிராக 100(52) ரன்களை குவித்தார்.
கிளென் பிலிப்ஸ்: நியூசிலாந்து அணி வீரரான இவர் 2022 டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இலங்கை அணிக்கு எதிராக 104(64) ரன்களை குவித்தார்.
ரைலி ரூசோ: தென்னாப்பிரிக்க அணி வீரரான இவர் 2022 டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் வங்கதேச அணிக்கு எதிராக 109(90) ரன்களை குவித்தார்.
ஜாஸ் பட்லர்: இலங்கை அணி வீரரான இவர் 2021 டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இலங்கை அணிக்கு எதிராக 101*(104) ரன்களை குவித்தார்.
தமிம் இக்பால்: வங்கதேச அணி வீரரான இவர் 2016 டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் ஓமன் அணிக்கு எதிராக 103*(63) ரன்களை குவித்தார்.
அகமது ஷாஷாத்: பாகிஸ்தான் அணி வீரரான இவர் 2014 டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் வங்கதேச அணிக்கு எதிராக 111*(62) ரன்களை குவித்தார்.
அலெக்ஸ் ஹேல்ஸ்: இங்கிலாந்து அணி வீரரான இவர் 2012 டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இலங்கை அணிக்கு எதிராக 116*(64) ரன்களை அடித்தார்.
பிரெண்டன் மெக்கலம்: நியூசிலாந்து அணி வீரரான இவர் 2012 டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் வங்கதேச அணிக்கு எதிராக 123(58) ரன்களை அடித்தார்.
மகிளா ஜெயவர்தனே: இலங்கை அணி வீரரான இவர் 2010 டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிராக 100(64) ரன்களை குவித்தார்.
சுரேஷ் ரெய்னா: 2010 டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக 101(60) ரன்களை குவித்தார். ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் சதம் அடித்த ஒரே இந்திய வீரர் இவர்தான்.
கிறிஸ் கெயில்: மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணி வீரரான இவர் 2007 டி20 உலகக் கோப்பையில் தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு எதிராக 117 (57) ரன்களை அடித்தார். இதுதான் டி20 உலகக் கோப்பையின் முதல் சதம். இவர் 2016 டி20 உலகக் கோப்பையில் இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிராக 100 (48) ரன்களை அடித்தார்.