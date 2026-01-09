பத்ரி முதல் ஜனநாயகன் வரை.. தெலுங்கில் இருந்து ரீமேக் செய்யப்பட்ட விஜய் படங்கள்!

List Of Vijay Movies remake from Telugu: நடிகர் விஜய் நடித்த 69 படங்களில் கிட்டத்தட்ட 10 படங்கள் ரீமேக் செய்யப்பட்ட படங்களே. அதில் தெலுங்கில் இருந்து ரீமேக் செய்யப்பட்ட படங்கள் என்னென்ன என்பதை இங்கே பார்க்கலாம்.
பத்ரி (Badri): 2001ஆம் ஆண்டில் விஜய் நடிப்பில் வெளியான திரைப்படம் பத்ரி. இப்படம் தெலுங்கில் இருந்து ரீமேக் செய்யப்பட்டது. 1999ஆம் ஆண்டில் பவன் கல்யான் நடிப்பில் Thammudu வெளியானது.
யூத் (Youth): 2000ம் ஆண்டில் தெலுங்கில் Chiru Navvuto படம் வெளியானது. இதன் ரீமேக்தான் 2001ஆம் ஆண்டு வெளியான யூத் திரைப்படம்.
வசீகரா (Vaseegara): கடந்த 2001ஆம் ஆண்டு வெங்கடேஷ் நடிப்பில் வெளியான படம் nuvvu naaku nachav. இப்படத்தை தமிழில் வசீகரா என்ற பெயரில் ரீமேக் செய்தனர். இபப்டத்தில் விஜய்யுடன் சீனேகா, வடிவேலு உள்ளிட்டோர் நடித்திருந்தனர்.
கில்லி (Gilli): 2003ஆம் ஆண்டு தெலுங்கில் மகேஷ் பாபு நடிப்பில் வெளியான படம் Okkadu. இப்படத்தை தமிழில் கில்லி என்ற பெயரில் ரீமேக் செய்தனர். விஜய்யுடன் த்ரிஷா, பிரகாஷ் ராஜ் உள்ளிட்ட பலரும் இப்படத்தில் நடித்தனர். இப்படம் தமிழில் மிகப்பெரிய ஹிட்டானது.
போக்கிரி (Pokkiri): 2006ஆம் ஆண்டில் தெலுங்கில் மகேஷ் பாபு நடிப்பில் வெளியான படம் போக்கிரி. இப்ப்டம் தமிழில் அதே பெயரில் விஜய், அசின் நடிப்பில் வெளியானது.
ஆதி (Aathi): 2005ஆம் ஆண்டில் தெலுங்கில் Athanokkade படம் வெளியானது. இப்படத்தை தமிழில் ஆதி என்ற பெயரில் ரீமேக் செய்தனர். இப்படத்தின் விஜய்யுடன் த்ரிஷா நடித்திருந்தார்.
ஜனநாயகன் (Jana Nayagan): நடிகர் பாலய்யா நடிப்பில் வெளியான படம் Bhagavanth Kesari. இப்படம் தமிழில் ஜனநாயக்ன் என்ற பெயரில் விஜய், மமித பைஜு உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் உருவாகி உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.