English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • பத்ரி முதல் ஜனநாயகன் வரை.. தெலுங்கில் இருந்து ரீமேக் செய்யப்பட்ட விஜய் படங்கள்!

பத்ரி முதல் ஜனநாயகன் வரை.. தெலுங்கில் இருந்து ரீமேக் செய்யப்பட்ட விஜய் படங்கள்!

List Of Vijay Movies remake from Telugu: நடிகர் விஜய் நடித்த 69 படங்களில் கிட்டத்தட்ட 10 படங்கள் ரீமேக் செய்யப்பட்ட படங்களே. அதில் தெலுங்கில் இருந்து ரீமேக் செய்யப்பட்ட படங்கள் என்னென்ன என்பதை இங்கே பார்க்கலாம். 

 
1 /7

பத்ரி (Badri): 2001ஆம் ஆண்டில் விஜய் நடிப்பில் வெளியான திரைப்படம் பத்ரி. இப்படம் தெலுங்கில் இருந்து ரீமேக் செய்யப்பட்டது. 1999ஆம் ஆண்டில் பவன் கல்யான் நடிப்பில் Thammudu வெளியானது.   

2 /7

யூத் (Youth): 2000ம் ஆண்டில் தெலுங்கில் Chiru Navvuto படம் வெளியானது. இதன் ரீமேக்தான் 2001ஆம் ஆண்டு வெளியான யூத் திரைப்படம்.   

3 /7

வசீகரா (Vaseegara): கடந்த 2001ஆம் ஆண்டு வெங்கடேஷ் நடிப்பில் வெளியான படம் nuvvu naaku nachav. இப்படத்தை தமிழில் வசீகரா என்ற பெயரில் ரீமேக் செய்தனர். இபப்டத்தில் விஜய்யுடன் சீனேகா, வடிவேலு உள்ளிட்டோர் நடித்திருந்தனர்.   

4 /7

கில்லி (Gilli): 2003ஆம் ஆண்டு தெலுங்கில் மகேஷ் பாபு நடிப்பில் வெளியான படம் Okkadu. இப்படத்தை தமிழில் கில்லி என்ற பெயரில் ரீமேக் செய்தனர். விஜய்யுடன் த்ரிஷா, பிரகாஷ் ராஜ் உள்ளிட்ட பலரும் இப்படத்தில் நடித்தனர். இப்படம் தமிழில் மிகப்பெரிய ஹிட்டானது.   

5 /7

போக்கிரி (Pokkiri): 2006ஆம் ஆண்டில் தெலுங்கில் மகேஷ் பாபு நடிப்பில் வெளியான படம் போக்கிரி. இப்ப்டம் தமிழில் அதே பெயரில் விஜய், அசின் நடிப்பில் வெளியானது.   

6 /7

ஆதி (Aathi): 2005ஆம் ஆண்டில் தெலுங்கில் Athanokkade படம் வெளியானது. இப்படத்தை தமிழில் ஆதி என்ற பெயரில் ரீமேக் செய்தனர். இப்படத்தின் விஜய்யுடன் த்ரிஷா நடித்திருந்தார்.   

7 /7

ஜனநாயகன் (Jana Nayagan): நடிகர் பாலய்யா நடிப்பில் வெளியான படம் Bhagavanth Kesari. இப்படம் தமிழில் ஜனநாயக்ன் என்ற பெயரில் விஜய், மமித பைஜு உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் உருவாகி உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.   

Vijay Remake Movies vijay telugu remake movies Jana Nayagan Gilli

Next Gallery

புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பிக்க போறீங்களா? இந்த 5 தப்பை மட்டும் செய்யாதீங்க