வெளியாகுமா ஜனநாயகன்? ரிலீஸுக்கு முன் பிரச்சனையை சந்தித்த விஜய் படங்கள் என்னென்ன?

Vijay Movies Faced Problems Before Release: நடிகர் விஜய்யின் சில படங்கள் வெளியாவதற்கு முன் பிரசன்னைகளை சந்தித்துள்ளன. அது எந்தெந்த படங்கள் என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
Vijay Movies Faced Problems Before Release: நடிகர் விஜய்யின் கடைசி படம் என கூறப்படும் ஜனநாயகன் படம் நாளை மறுநாள் (ஜனவரி 09) வெளியாக உள்ள நிலையில், சென்சார் சான்றிதழ் கிடைப்பதில் பிரச்சனை ஏற்படுத்துள்ளது. இதனால் படம் வெளியாகுமா? என்ற சந்தேகம் கிளம்பி உள்ளது.
காவலன்: கடந்த 2011ஆம் ஆண்டு வெளியான திரைப்படம் காவலன். இப்படத்தில் விஜய்யுடன் அசின், ராஜ்கிரன், ரோஜா உள்ளிட்டோர் நடத்திருந்தனர். இப்படம் வெளியாவதற்கு முன் பிரச்சனையை சந்தித்தது. அதாவது காவலன் படம் வெளியாவதற்கு முன் சுறா படம் வெளியாகி இருந்தது. இப்படம் பெரும் நஷ்டத்தை சந்தித்தது. இதனால் அந்த நஷ்டத்தை கொடுத்தால்தான் காவல்ன் படத்தை வெளியிட விடுவோம் என திரையரங்க உரிமையாளர் கூறினார்.
துப்பாக்கி: கடந்த 2012ஆம் ஆண்டு இயக்குநர் ஏ ஆர் முருகதாஸ் இயக்கத்தில் விஜய்,காஜல் அகர்வால், ஜெயராம் ஆகியோர் நடிப்பில் வெளியான படம் துப்பாக்கி. இப்படத்தில் இஸ்லாமியர்களை தீவிரவாதிகளாக காட்சிப்படுத்தப்பட்டதாக கூறி பல்வேறு இஸ்லாமிய அமைப்பினர் போராடம் நடத்தினர். பின்னர் சில காட்சிகள் நீக்கப்பட்டு படம் வெளியிடப்பட்டது.
தலைவா: கடந்த 2013ஆம் ஆண்டு வெளியான படம் தலைவா. இப்படத்தில் டைம் டூ லீட் என்ற டேக் லைன் அரசியல் கட்சிகள் இடையே சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது. அப்போது முதலமைச்சராக இருந்த ஜெயலலிதா படத்திற்கு தடை விதித்த நிலையில், விஜய் நேரில் சென்று சந்தித்த பின்னரே படம் வெளியிட அனுமதி வழங்கப்பட்டது.
கத்தி: கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு ஏ.ஆர். முருகதாஷ் இயக்கத்தில் விஜய், சமந்தா ஆகியோர் நடிப்பில் வெளியான படம் கத்தி. இப்படத்திற்கு அப்படத்தை தயாரித்த லைகா நிறுவனத்தால் பிரச்சனை வந்தது. அந்நிறுவனம் இலங்கை அதிபர் ராஜபக்சேவுக்கு மிகவும் நெருக்கமானவருடையது என்பதால் தமிழ் அமைப்பினர் போராட்டம் நடத்தினர்.
மெர்சல்: கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு வெளியான படம் மெர்சல். அட்லீ இயக்கத்தில் உருவான இப்படத்தில் ஐஎஸ்டி, டிஜிட்டல் இந்தியா குறித்து விமர்சிக்கப்பட்டதால் பிரச்சனை வந்தது. இப்படத்திற்கு ரிலீஸ் தேதிக்கு முந்தய நாள் வரை சென்சார் சான்றிதழ் கொடுக்காமல் இழுத்தடிக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
சர்கார்: கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு வெளியான படம் சர்கார். இப்படம் ஏ.ஆர். முருகதாஸ் இயக்கத்தில் உருவான நிலையில், கதை திருட்டு என கூறி பிரச்சனை வந்தது. அதேபோல் படத்தில் அரசு வழங்கும் இலவசங்கள் விமர்சனத்திற்கு உட்பட்டதால் இப்படத்திற்கு எதிர்ப்பு வலுத்தது.
பிகில்: கட்ந்த 2019ஆம் ஆண்டு வெளியான படம் பிகில். இப்படத்தின் போஸ்டரில் இறைச்சி வெட்டும் கட்டையில் விஜய் கால் வைத்திருந்தது வியாபாரிகளிடையே சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது. ,