  • 3 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை.. அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. அதிரடி அறிவிப்பு

3 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை.. அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. அதிரடி அறிவிப்பு

Thanjavur Local Holiday Latest: தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் ஏப்ரல் 27ஆம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அன்றைய தினம் அனைத்து அரசு அலுவலகங்களுககு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

Thanjavur Local Holiday On April 27th: கோடை விடுமுறையில் மாணவர்கள் இருக்கும் நிலையில், ஏப்ரல் 27ஆம் தேதி தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு அலுவலகங்களுக்கு மட்டும் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால் அரசு ஊழியர்கள் குஷியில் உள்ளனர். 

 
ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் உள்ளுர் விடுமுறை என்பது அறிவிக்கப்படுவது வழக்கம். உள்ளுர் விடுமுறையின்போது அந்தந்த மாவட்டத்திற்கு மட்டும் விடுமுறை அறிவிக்கப்படும். அதே நாளில் மற்ற மாவட்டங்களுக்கு விடுமுறை என்பது கிடையாது. இந்த நிலையில், தற்போது  உள்ளூர் விடுமுறை குறித்த முக்கியமான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.   

அதாவது, ஏப்ரல் 27ஆம் தேதி தஞ்சாவூர் மாவட்டத்திற்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்து.  தஞ்சாவூர்  மாவட்டத்தில் உள்ள பெரிய கோயிலில் சித்திரை திருவிழா  தேரோட்டம் ஏப்ரல் 27ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது.  கடந்த ஏப்ரல் 13ஆம் தேதி  தஞ்சாவூர் பெரிய கோயிலில் சித்திரை திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான தேரோடடம்  வரும் ஏப்ரல் 27ஆம தேதி  (திங்கள்கிழமை) காலை 5.30 மணிக்கு நடைபெற உள்ளது.  

தஞ்சாவூர் கோயில் தேரோட்ட விழாவை காண, சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் இருந்து பக்தர்கள் வருவார்கள். இதனை கருத்தில், தஞ்சாவூர் மாவட்டத்திற்கு ஏப்ரல் 27ஆம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை அறிவித்து  மாவட்ட ஆட்சியர் பிரியங்கா பங்கஜம் தெரிவித்துள்ளார்.   

ஏப்ரல் 27ஆம் தேதி தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து அரசு நிறுவனங்களுக்கும் உள்ளூர் விடுமுறை  அளித்து உத்தரவிட்டுள்ளார். இந்த உள்ளூர் விடுமுறையை ஈடுசெய்யும் வகையில், மே 9ஆம் தேதி தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு அலுவலகங்களக்கும், கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் பணி நாளாக அறிவிக்கப்படுகிறது என தெரிவித்துள்ளார்.  

இந்த உள்ளூர் விடமுறை செலாவணி முறிச்சட்டம் 1881-ன் கீழ் வராது என்பதால் தஞ்சாவூர் மாவட்ட கருவூலம் மற்றும் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து கிளை கருவூலகங்களும் குறிப்பிட்ட பணியாளர்களுடன் இயக்கும் என  மாவட்ட ஆட்சியர் பிரியங்கா பங்கஜம் தெரிவித்துள்ளார்.   

ஏற்கனவே, ஏப்ரல் 25 (சனிக்கிழமை), ஏப்ரல் 26ஆம் தேதி (ஞாயிற்று கிழமை), ஏப்ரல் 27ஆம் தேதி (திங்கள் கிழமை) என தொடர்ந்து  மூன்று நாட்கள் தஞ்சாவூர் மாவட்ட அரசு ஊழியர்களுக்கு விடுமுறை வருகிறது. இதனால், அரசு ஊழியர்கள் குஷியில் உள்ளனர்.   

அதே நேரத்தில், பள்ளி மாணவர்கள் தற்போது கோடை விடுமுறை இருக்கின்றனர். மாணவர்களுக்கு இந்தாண்டு 48 நாட்கள் விடுமுறை வருகிறது. ஜூன் 1ஆம் தேதி தமிழகத்தில் 1 முதல் 9ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பள்ளிகள் திறக்கப்படும் என பள்ளிக்கல்வித்துறை ஏற்கனவே அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

