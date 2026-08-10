/கன்னியாகுமரி: ஆகஸ்ட் 12ம் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை.. சற்றுமுன் வெளியான அறிவிப்பு

Kanyakumari Local Holiday: கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திற்கு ஆகஸ்ட் 12ஆம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆடி அமாவாசை திருவிழாவை முன்னிட்டு, கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் 2026-27ஆம் கல்வியாண்டு நடந்து வருகிறது. ஜூன் முதல் வகுப்பு நடத்தப்பட்டு வருகிறது. பள்ளி மாணவர்கள் முதலாம் ஆண்டு தேர்வுக்கு தயாராகி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், ஆகஸ்ட் மாதத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது.
அந்த வகையில், கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திற்கு ஆகஸ்ட் 12ஆம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திற்கு ஆடி அமாவாசையை முன்னிட்டு 12.08.2026 (புதன்கிழமை) அன்று கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலுள்ள அனைத்து மாநில அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை வழங்கி உத்தரவிடப்படுகிறது.
12.08.2026 அன்று அறிவிக்கப்பட உள்ள உள்ளூர் விடுமுறைக்கு ஈடாக 2026 ஆகஸ்ட் திங்கள் நான்காவது சனிக்கிழமை (22.08.2026) அன்று கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இயங்கும் அனைத்து மாநில அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு வேலை நாளாக இருக்கும்.
ஆகஸ்ட் 12ஆம் தேதி (நாளை மறுநாள்) கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அன்றைய தினம் திட்டமிடப்படி ஏதேனும் தேர்வுகள் இருந்தால், அவை அனைத்தும் வழக்கம் போல் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திற்கு ஆடி அமாவாசையை முன்னிட்டு உள்ளூர் விடுமுறை செலவாணி முறிச் சட்டம் 1881 (Under Negotiable Instruments Act 1881) -இன் படி அறிவிக்கப்படவில்லை என்பதால் 12.08.2026 அன்று கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் தலைமைக் கருவூலம் மற்றும் கிளைக் கருவூலங்கள் அரசு ஈடுபாடு சம்பந்தப்பட்ட அவசரப் பணிகளைக் கவனிக்கும் பொருட்டு, தேவையான பணியாளர்களைக் கொண்டு இயங்கும் என மாவட்ட ஆட்சியர் பிரதாப் தெரிவித்துள்ளார்.