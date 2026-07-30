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பள்ளிகளுக்கு 3 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை.. வெளியான குட் நியூஸ்.. தமிழக அரசு அதிரடி

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 30, 2026, 12:22 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 12:22 PM IST

TN Local Holidays August 3rd: ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதி ஈரோடு, தருமபுரி ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை  அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், மாணவர்களுக்கு தொடர்ந்து மூன்று நாட்களுக்கு விடுமுறை வருகிறது. இதனால், பள்ளி மாணவர்கள் குஷியில் உள்ளனர். 

 

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தமிழகத்தில் 2026-27ஆம் கல்வியாண்டு தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது. மாணவர்கள் முதல் பருவத் தேர்வுக்கு தயாராகி வருகின்றனர். இதற்கிடையில், ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கு பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. ஆடி மாதம் மற்றும் பல்வேறு விசேஷ தினங்களை முன்னிட்டு, ஆகஸ்ட் மாதம் பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது.

 

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அந்த வகையில், ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதி தருமபுரி, ஈரோடு ஆகிய மூன்று மாவட்டங்களுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வார இறுதி நாட்களையொட்டி வருவதால், பள்ளி மாணவர்களுக்கு மூன்று நாட்கள் தொடர் விடுமுறை கிடைக்கிறது. இதனால், மாணவர்கள் குஷியில் உள்ளனர். 

 

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சுதந்திர போராட்ட வீரர் தீரன் சின்னமலையின் நினைவு நாள் வருகிற ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதி அனுசரிக்கப்படுகிறது.  இதனையொட்டி, ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதி அன்று ஈரோடு மாவட்டத்திற்கு உள்ளூர் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால்,  அனைத்து அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் அனைத்து கல்லூரிகளுக்கும் அன்றைய நாள் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

 

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பள்ளி கல்லூரிகளில் ஏற்கனவே தேர்வு அறிவிக்கப்பட்டிருநதால் இந்த விடுமுறை பொருந்தாது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விடுமுறையை ஈடுசெய்யும் வகையில், ஈரோடு மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து அரசு அலுவலங்கள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் ஆகஸ்ட் 22ஆம் தேதி பணிநாளாக அளித்து மாவட்ட ஆட்சியர் கந்தசாமி அறிவித்துள்ளார்.

 

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தொடர்ந்து, தருமபுரி மாவட்டத்திற்கும் ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆடிப்பெருக்கு திருவிழாவை முன்னிட்டு, தருமபுரி மாவட்டத்திற்கு ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அன்றைய தினம், தருமபுரியில் உள்ள அனைத்து பள்ளி, கல்லூரிகள், அரசு அலுவலங்களுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

 

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உள்ளூர் விடுமுறை நாளில் அவசர அலுவலர்களை கவனிக்கும் பொருட்டு மாவட்ட கருவூலம் மற்றும் சார்நிலைக் கருவூலங்கள் குறிப்பிட்ட பணியாளர்களோடு செயல்படும்.  இந்த விடுமுறை ஈடுசெய்யும் வகையில், ஆகஸ்ட் 8ஆம் தேதி சனிக்கிழமை வேலை நாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வார இறுதி நாட்களையொட்டி வருவதால், மூன்று நாட்கள் தொடர் விடுமுறை வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGS:
Local Holidays
Dharmapuri
Erode News

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