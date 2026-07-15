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மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! 2 மாவட்டங்களில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை.. அதிரடி அறிவிப்பு

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 15, 2026, 08:29 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 08:29 AM IST

Namakkal Tenkasi Local Holidays: தமிழகத்தில் இரண்டு மாவட்டங்களுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது தென்காசி, நாமக்கல் ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

 

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2026-27ம் கல்வியாண்டு நடந்து வருகிறது. பள்ளி மாணவர்கள் முதலாம் ஆண்டு தேர்வுக்கு தயாராகி வருகின்றன. ஆசிரியர்களும் அதற்கேற்றவாறு பாடங்களை நடத்தி வருகின்றன. இந்த நிலையில்தான் இரண்டு மாவட்டங்களுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. தென்காசி நாமக்கல் ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

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தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன்கோவில் சங்கரநாராயண சுவாமி ஆடித்தபசு விழா ஜூலை 28ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கிறது. இந்த திருவிழாவில் தென்காசி மாவட்டத்தை சேர்ந்த பலரும் கலந்து கொள்வார்கள். இதனை கருத்தில் கொண்டு ஜூலை 28ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை தென்காசி மாவட்டத்திற்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவித்து மாவட்ட ஆட்சியர் ரஞ்சித் சிங் உத்தரவிட்டுள்ளார். 

 

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அன்றைய தினம் பள்ளி கல்லூரிகள், அரசு அலுவலகங்களுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விடுமுறையை ஈடு செய்யும் வகையில் ஆகஸ்ட் ஒன்றாம் தேதி சனிக்கிழமை வேலை நாளாக மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார் அன்றைய தினம் பள்ளி மாணவர்களுக்கு முக்கிய தேர்வுகள் இருப்பின் உள்ளூர் விடுமுறை பொருந்தாத எனவும் அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. 

 

 

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தொடர்ந்து நாமக்கல் மாவட்டத்திற்கு ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. கொல்லிமலை கடை ஏழு வள்ளல்களில் ஒருவராக திகழும் வாழ்வில் ஊரி மன்னரின் வீரத்தையும் கொடைத்தன்மையும் போற்றும் வகையில் ஆண்டுதோறும் அரசு சார்பில் வல்வில் ஓரிவிழா கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. 

 

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அந்த வகையில் இந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் மூன்றாம் தேதி வல்வில் ஓரி விழா கொண்டாடப்பட இருக்கிறது. இதனை கருத்தில் கொண்டு மாவட்ட நிர்வாகம் ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதி நாமக்கல் மாவட்டத்திற்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவித்திருக்கிறது.. இன்றைய தினமும் பள்ளி கல்லூரிகள் அரசு அலுவலகங்களுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்படுகிறது.  இந்த விடுமுறை ஈடு செய்யும் வகையில் ஆகஸ்ட் எட்டாம் தேதி சனிக்கிழமை 14 ஆக இருக்கும் என மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. 

 

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நாமக்கல் மாவட்டத்திற்கு ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதி (திங்கள் கிழமை) விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது பள்ளி மாணவர்களுடைய மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. திங்கள் கிழமை விடுமுறை என்பதால் வார இறுதி நாட்களோடு சேர்த்து மூன்று நாட்கள் நாமக்கல் மாவட்ட  பள்ளி மாணவர்களுக்கு கிடைக்கிறது. இதனால் அவர்கள் குஷியில் உள்ளனர்

TAGS:
School Holidays
Local Holidays
Namakkal
Tenkasi News

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