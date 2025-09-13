லோகா படம் பிடித்ததா? அதே போல சூப்பர் ஹீரோ படங்கள்...எந்த OTTல் பார்க்கலாம்?

Lokah Related Movies With OTT: சூப்பர் ஹீரோ படங்களுக்கு ரசிகர்களிடையே எப்போதும் தனி கவர்ச்சி உண்டு. சமீபத்தில் லோகா படம் சாதனை படைத்த நிலையில், ஓடிடியில் பார்க்க வேண்டிய சூப்பர் ஹீரோ படங்கள் என்னென்ன?
Lokah Related Movies With OTT: எந்தெந்த சூப்பர் ஹீரோ படங்கள் ஓடிடியில் காத்திருக்கின்றன? உங்கள் வீக் எண்டை கலக்கப்போகும் அந்த படங்கள் எவை?
லோகா வெற்றி: மலையாளத்தில் வெளிவந்த லோகா என்ற ஃபேண்டஸி சூப்பர் உமன் திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் சாதனை படைத்திருக்கிறது. 200 கோடி வசூலை கடந்த இப்படம், சூப்பர் ஹீரோ படங்களுக்கு புதிய தரத்தை அமைத்துள்ளது.
Bhavesh Joshi Superhero: Jio Hotstar-2018ல் வெளிவந்த ஹிந்தி படம் Bhavesh Joshi Superhero. கராத்தே கலை தெரிந்த இளைஞன், நீதிக்காக சூப்பர் ஹீரோவாக மாறுகிறார். உண்மை சம்பவங்களை ஒட்டிய சுவாரஸ்யமான கதை. ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் தளத்தில் பார்க்கலாம்.
Kalki 2898 AD: Amazon Prime-பிரபாஸ், அமிதாப் பச்சன், கமல் உள்ளிட்ட பிரபலங்கள் நடித்துள்ள Kalki 2898 AD விஞ்ஞான கற்பனை சாகசம். எதிர்கால இந்தியாவின் கதை, சூப்பர் ஹீரோத் தொடுப்பு கொண்டது. அமேசான் பிரைம் மற்றும் நெட்பிளிக்ஸ் தளங்களில் பார்க்கலாம்.
Minnal Murali: Netflix-2021ல் வெளியான மின்னல் முரளி மலையாள சினிமாவின் பெருமை. டொவினோ தாமஸ் நடித்த இப்படம், காமெடியும் ஆக்ஷனும் கலந்த சூப்பர் ஹீரோ கதை. மின்னலால் சக்தி பெறும் இளைஞன் பற்றியது. நெட்பிளிக்ஸ் தளத்தில் உள்ளது.
Mard Ko Dard Nahi Hota: Netflix-2018 ஹிந்தி படம் Mard Ko Dard Nahi Hota. வலியை உணர முடியாத இளைஞன் ஒருவன், அந்த சிறப்பை வைத்து அசாத்திய காரியங்கள் செய்கிறான். அதிரடி கலந்த கதை. நெட்பிளிக்ஸ் தளத்தில் காணலாம்.
Ra.One: Amazon Prime-ஷாருக்கான் நடிப்பில் 2011ல் வெளிவந்த Ra.One சயின்ஸ் பிக்ஷன் சூப்பர் ஹீரோ படங்களில் ஒன்று. கரீனா கபூர் இணைந்து நடித்த இப்படம், அதிரடி மற்றும் திரில்லர் கலந்த கதை. அமேசான் பிரைம் தளத்தில் கிடைக்கிறது.
Maaveeran & Krrish: Amazon Prime-தமிழில் சிவகார்த்திகேயன் நடித்த மாவீரன் தனித்துவமான சக்தி பற்றிய கதை. ஹிந்தியில் ஹிருதிக் ரோஷன் நடித்த க்ரிஷ் குழந்தைகளின் பிடித்த சூப்பர் ஹீரோ படம். இரண்டுமே பெரிய ஹிட். அமேசான் பிரைம் மற்றும் எம்எக்ஸ் பிளேயர் தளங்களில் காணலாம்.