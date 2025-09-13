English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

லோகா படம் பிடித்ததா? அதே போல சூப்பர் ஹீரோ படங்கள்...எந்த OTTல் பார்க்கலாம்?

Lokah Related Movies With OTT: சூப்பர் ஹீரோ படங்களுக்கு ரசிகர்களிடையே எப்போதும் தனி கவர்ச்சி உண்டு. சமீபத்தில் லோகா படம் சாதனை படைத்த நிலையில், ஓடிடியில் பார்க்க வேண்டிய சூப்பர் ஹீரோ படங்கள் என்னென்ன?

Lokah Related Movies With OTT: எந்தெந்த சூப்பர் ஹீரோ படங்கள் ஓடிடியில் காத்திருக்கின்றன? உங்கள் வீக் எண்டை கலக்கப்போகும் அந்த படங்கள் எவை?
லோகா வெற்றி: மலையாளத்தில் வெளிவந்த லோகா என்ற ஃபேண்டஸி சூப்பர் உமன் திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் சாதனை படைத்திருக்கிறது. 200 கோடி வசூலை கடந்த இப்படம், சூப்பர் ஹீரோ படங்களுக்கு புதிய தரத்தை அமைத்துள்ளது.

Bhavesh Joshi Superhero: Jio Hotstar-2018ல் வெளிவந்த ஹிந்தி படம் Bhavesh Joshi Superhero. கராத்தே கலை தெரிந்த இளைஞன், நீதிக்காக சூப்பர் ஹீரோவாக மாறுகிறார். உண்மை சம்பவங்களை ஒட்டிய சுவாரஸ்யமான கதை. ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் தளத்தில் பார்க்கலாம்.  

Kalki 2898 AD: Amazon Prime-பிரபாஸ், அமிதாப் பச்சன், கமல் உள்ளிட்ட பிரபலங்கள் நடித்துள்ள Kalki 2898 AD விஞ்ஞான கற்பனை சாகசம். எதிர்கால இந்தியாவின் கதை, சூப்பர் ஹீரோத் தொடுப்பு கொண்டது. அமேசான் பிரைம் மற்றும் நெட்பிளிக்ஸ் தளங்களில் பார்க்கலாம்.

Minnal Murali: Netflix-2021ல் வெளியான மின்னல் முரளி மலையாள சினிமாவின் பெருமை. டொவினோ தாமஸ் நடித்த இப்படம், காமெடியும் ஆக்‌ஷனும் கலந்த சூப்பர் ஹீரோ கதை. மின்னலால் சக்தி பெறும் இளைஞன் பற்றியது. நெட்பிளிக்ஸ் தளத்தில் உள்ளது.

Mard Ko Dard Nahi Hota: Netflix-2018 ஹிந்தி படம் Mard Ko Dard Nahi Hota. வலியை உணர முடியாத இளைஞன் ஒருவன், அந்த சிறப்பை வைத்து அசாத்திய காரியங்கள் செய்கிறான். அதிரடி கலந்த கதை. நெட்பிளிக்ஸ் தளத்தில் காணலாம்.

Ra.One: Amazon Prime-ஷாருக்கான் நடிப்பில் 2011ல் வெளிவந்த Ra.One சயின்ஸ் பிக்ஷன் சூப்பர் ஹீரோ படங்களில் ஒன்று. கரீனா கபூர் இணைந்து நடித்த இப்படம், அதிரடி மற்றும் திரில்லர் கலந்த கதை. அமேசான் பிரைம் தளத்தில் கிடைக்கிறது.

Maaveeran & Krrish: Amazon Prime-தமிழில் சிவகார்த்திகேயன் நடித்த மாவீரன் தனித்துவமான சக்தி பற்றிய கதை. ஹிந்தியில் ஹிருதிக் ரோஷன் நடித்த க்ரிஷ் குழந்தைகளின் பிடித்த சூப்பர் ஹீரோ படம். இரண்டுமே பெரிய ஹிட். அமேசான் பிரைம் மற்றும் எம்எக்ஸ் பிளேயர் தளங்களில் காணலாம்.

