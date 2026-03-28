IPL 2026: கவனிக்க வேண்டிய 8 இளம் வீரர்கள்... இனி இவர்கள்தான் எதிர்காலம்!

ஐபிஎல் தொடர் என்றால் திறமைகளை கண்டறியும் தொடர்தான். அப்படியிருக்க, இன்று தொடங்கும் 2026 ஐபிஎல் தொடரில் கவனிக்க வேண்டிய 8 Uncapped வீரர்களை இங்கு காணலாம்.
19வது ஐபிஎல் சீசன் இன்று (மார்ச் 28) தொடங்கி, மே மாதம் இறுதிவரை நடைபெறும். 70 லீக் சுற்று போட்டிகள் மே 24ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கிறது. இன்னும் பிளே ஆப் சுற்றுக்கான அட்டவணை மட்டும் வெளியாகவில்லை.
தேஜஸ்வி சிங் (KKR): டெல்லி பிரீமியர் லீக் தொடரில் அசாத்திய வீரராக பலரையும் கவர்ந்திழுத்தவர். இவரால் அதிக சிக்ஸர்களை பறக்கவிட முடியும். கேகேஆர் அணியின் மிடில் ஆர்டரில் இவர் பலம் சேர்க்க வாய்ப்புள்ளது. இவரை கேகேஆர் ரூ.3 கோடிக்கு எடுத்தது.
கார்த்திக் சர்மா (CSK): விக்கெட் கீப்பர் பேட்டரான இவரும் அதிரடியாக சிக்ஸர்களை அடிக்கும் திறன் கொண்டவர். இவரும் சிஎஸ்கே அணியில் பின்வரிசையில் இறங்க வாய்ப்புள்ளது. இவரையும் ரூ.14.20 கோடிக்கு சிஎஸ்கே எடுத்தது.
பிரசாந்த் வீர் (CSK): சிஎஸ்கே அணிக்கு கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நிரந்தர இடத்தை பிடித்து வந்த ஜடேஜா ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு டிரேட் செய்யப்பட்டார். தற்போது அவருக்கு மாற்றாக பிரசாந்த் வீரை ரூ.14.20 கோடிக்கு சிஎஸ்கே எடுத்தது. பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சு இரண்டிலும் இவர் மிரட்டுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
குமார் குஷாக்ரா (GT): கடந்த சீசனில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு மிடில் ஆர்டரில் பிரச்னை இருந்தது. இந்த முறை ஜாஸ் பட்லரும் பெரியளவில் பார்மில் இல்லை. எனவே, இவர் நம்பர் 3 இடத்திலும் குமார் குஷாக்ரா விளையாட வாய்ப்புள்ளது.
விஷால் நிஷாத் (PBKS): இளம் லெக் ஸ்பின்னரான இவர் நிச்சயம் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியின் காம்பினேஷனில் இடம்பெறும் வாய்ப்பு குறைவு. இருப்பினும் அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளில் இவருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். இவரை ரூ.30 லட்சத்திற்கு பஞ்சாப் கிங்ஸ் எடுத்தது.
ஆகிப் நபி (DC): டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணி இவரை ரூ.8.40 கோடிக்கு எடுத்தது. புதிய பந்தில் ஆகிப் நபி நிச்சயம் அதிக விக்கெட்டை வீழ்த்துவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மங்கேஷ் யாதவ் (RCB): இளம் வீரரான இவர் இடதுகை வேகப்பந்துவீச்சாளர் ஆவார். இவரை ரூ.5.2 கோடிக்கு எடுத்தது. யாஷ் தயாள் இல்லாத இடத்தில் இவரை ஆர்சிபி பெரிதும் எதிர்பார்க்கிறது.
முகுல் சௌத்ரி (LSG): குறைந்த பந்துகளில் அதிக ரன்களை குவிக்கும் வல்லமை படைத்த இளம் வீரராக இவர் அறியப்படுகிறார். இவரை ரூ.2.60 கோடிக்கு எல்எஸ்ஜி அணியில் எடுத்துள்ளது. நிச்சயம் மிடில் ஆர்டரில் பெரும் உதவியாக இருப்பார்.