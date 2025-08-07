குடும்பத்துக்கு ஏற்ற 8 சீட்டர் கார்கள்! குடும்பஸ்தர்கள் இதை மிஸ் பண்ணாதீங்க!

Family Car with 8 seater: 8 பேர் பயணிக்கக்கூடிய சிறந்த கார்களைத் தேடுகிறீர்களா? இந்திய சந்தையில் கிடைக்கும் விதவிதமான 8-சீட்டர் கார்கள் இங்கே!
Family Car with 8 seater: MPV முதல் லஃஷுரி வேன் வரை – குடும்பத்துடன் கம்ஃபர்டாக பயணிக்க உதவும் பஞ்சு போல சவாரி தரும் 5 சிறந்த 8-சீட்டர் கார்களின் பட்டியல் இதோ.
MPV – Toyota Innova Crysta Toyota நிறுவனத்தின் Innova Crysta ஒரு பிரபலமான MPV ஆகும். இது 8 பேருக்கான இருக்கைகள் மற்றும் பயண வசதிகளை வழங்குகிறது. குடும்ப பயணங்களுக்கு ஏற்றதாக இருப்பதோடு, சிறந்த ரைடிங் கம்ஃபர்ட் மற்றும் நம்பகத்தன்மையால், இந்தியாவில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. விலை: ₹19.99 லட்சம் முதல் ₹26.05 லட்சம் வரை
SUV – Mahindra Scorpio-N Mahindra நிறுவனம் தயாரித்துள்ள Scorpio-N ஒரு பவர்ஃபுல் 8-சீட்டர் SUV. ரஃப் & டஃப் பயணங்களுக்கு ஏற்றதாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த வாகனம், பெரிய குடும்பங்களுக்கான ஏற்ற தேர்வாக இருக்கிறது. மாடர்ன் லுக், ஆஃப்-ரோட் திறன் மற்றும் ஹைடெக் வசதிகள் இதன் சிறப்புகள். விலை: ₹13.85 லட்சம் முதல் ₹24.54 லட்சம் வரை
Luxury Van – Kia Carnival Kia Carnival ஒரு லஃஷுரி 8 சீட்டர் வேன். இதன் பிரீமியம் இன்டீரியர், மழைக்காலத்தில் கூட ஸ்மூத் டிரைவிங் அனுபவம் மற்றும் வசதியான குளிச்சி இருக்கைகள் இவற்றை கொண்டுள்ளது. கார்ப்பரேட் பயணங்கள் மற்றும் பெரிய குடும்பங்களுக்கு சிறந்த தேர்வு இது. விலை: ₹30.99 லட்சம் முதல் ₹35.49 லட்சம் வரை
Hybrid MPV – Maruti Suzuki Invicto Maruti நிறுவனத்தின் Invicto, Toyota Hycross அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ட ஹைப்ரிட் MPV ஆகும். இது பெட்ரோல் மற்றும் மின்சாரம் கலந்த என்ஜினுடன், 8 பேர் பயணிக்கக்கூடிய வகையில் வசதிகள் தருகிறது. நவீன அம்சங்கள் மற்றும் சிறந்த மைலேஜ் தரும் ஹைப்ரிட் வாகனம். விலை: ₹25.51 லட்சம் முதல் ₹29.22 லட்சம் வரை
Compact MPV – Renault Triber Renault Triber என்பது காம்பாக்ட் MPV வகையைச் சேர்ந்தது. குறைந்த விலையில், 8 பேர் அமரக்கூடிய வகையில் சீராக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. நகர்புற பயணங்களுக்கு ஏற்ற இந்த கார், சிறிய குடும்பங்களுக்கு மிகவும் பொருத்தமானதாகும். ஸ்மார்ட் இன்டீரியர் மற்றும் மாறக்கூடிய இருக்கை அமைப்புகள் உள்ளன. விலை: ₹6.34 லட்சம் முதல் ₹8.98 லட்சம் வரை