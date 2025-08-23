சனி அமாவாசை! செப்டம்பரில் இந்த 6 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை!

செப்டம்பர் மாதம் வரவிருக்கும் சனி அமாவாசை ஒரு சிறப்பம்சத்துடன் வருகிறது. இந்த காலகட்டத்தில், சனி பகவான் தனது சொந்த வீடான கும்ப ராசியில் வக்ர நிலையில், அதாவது பின்னோக்கி நகர்வார். இது சில குறிப்பிட்ட ராசிக்காரர்களுக்கு எதிர்பாராத நன்மைகளையும், அதிர்ஷ்டத்தையும் வழங்க போகிறது.
மேஷம் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த சனி அமாவாசை, நிதி நிலையில் ஸ்திரத்தன்மையையும், தொழில் மற்றும் வேலை வாய்ப்புகளில் நல்ல முன்னேற்றத்தையும் தரும். புதிய தொழில் தொடங்குவதற்கும், முதலீடுகள் செய்வதற்கும் இது மிகவும் உகந்த காலம்.
மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த காலகட்டம் தொழில் மற்றும் கல்வியில் ஒரு பெரிய முன்னேற்றத்தை கொடுக்கும். புதிய திட்டங்களை தொடங்கவும், நீண்ட நாள் கனவுகளை நனவாக்கவும் இது சரியான நேரம்.
கடகம் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த சனி அமாவாசை, குடும்ப உறவுகளில் இருந்த பிணக்குகளை நீக்கி, நல்லிணக்கத்தையும், மன அமைதியையும் தரும். நிதி நிலையில் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும். நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த வேலைகள் வெற்றிகரமாக முடிவடையும்.
கன்னி கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த நாள் ஆரோக்கியத்திலும், தொழில் வாழ்க்கையிலும் ஒரு சாதகமான திருப்பத்தை ஏற்படுத்தும். உங்கள் கடின உழைப்பிற்கு மேலதிகாரிகளிடமிருந்தும், சமூகத்திடமிருந்தும் அங்கீகாரம் கிடைக்கும்.
துலாம் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த சனி அமாவாசை, பண வரவையும், சொத்து சம்பந்தமான விஷயங்களில் வெற்றியையும் தரும். நீங்கள் எடுக்கும் முயற்சிகள் அனைத்தும் பலனளிக்கும். உறவுகளில் மகிழ்ச்சியும், இணக்கமும் நிலவும்.
மகரம் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு, அதிபதியான சனியின் இந்த வக்ர இயக்கம், மிகப் பெரிய சாதகமான பலன்களை கொடுக்கும். தொழிலில் பதவி உயர்வு, சம்பள உயர்வு மற்றும் நிதி நிலையில் முன்னேற்றம் ஆகியவை உண்டாகும்.