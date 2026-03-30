இப்போது உங்க ரேஷன் கார்டு தொலைந்துவிட்டதா? உடனே நீங்க செய்ய வேண்டியது

Ration Card : ரேஷன் கார்டு தொலைந்தவர்கள் நகல் குடும்ப அட்டைக்கு இப்போது விண்ணப்பிக்கலாமா? அப்டேட்
Ration Card : ரேஷன் கார்டு குறித்த முக்கிய அப்டேட் இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
தமிழ்நாட்டில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற இருப்பதால், ரேஷன் கார்டு (Ration Card) தொடர்பான பணிகள் எல்லாம் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன. புதிய ரேஷன் கார்டுகள் கூட தேர்தலுக்குப் பிறகே விநியோகம் செய்யப்படும்.
அதேநேரத்தில் புதிய ரேஷன் கார்டு, நகல் ரேஷன் கார்டு ஆகியவற்றுக்கு ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம். இதற்கு எந்த தடையும் இல்லை. ஆனால் உடனே உங்களின் விண்ணப்பங்கள் எல்லாம் பரிசீலனைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படாது.
குறிப்பாக, ரேஷன் கார்டு வைத்திருந்து தொலைத்தவர்கள் உடனடியாக நகல் கார்டு பெற முடியாது. நீங்களும் ஆன்லைனில் விண்ணப்பித்து காத்திருக்க வேண்டும்.
நேரடியாகவும் இப்போது விண்ணப்பிக்க முடியாது. ஏனென்றால் சட்டப்பேரவை தேர்தல் காரணமாக பொதுவிநியோக திட்ட குறைத்தீர்ப்பு முகாம்கள் மற்றும் வாரந்தோறும் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகங்களில் நடக்கும் குறைத்தீர்ப்பு முகாம்களும் தற்காலிகமாக ஒத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன.
இது குறித்து ஏற்கனவே அந்தந்த மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த மாவட்ட ஆட்சியர்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளனர். தேர்தல் நடைமுறைகள் அனைத்தும் முடிந்த பிறகே இந்த முகாம்கள் நடத்தப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதனால் பொதுமக்கள் மே 4 ஆம் தேதி வரை காத்திருக்க வேண்டும். அதன்பிறகு ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் குறைத்தீர்ப்பு முகாம்கள் நடக்கும் தேதி அறிவிக்கப்படும். அந்த தேதிகளில் ரேஷன் கார்டு உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளுக்கு மனு கொடுக்கலாம்.
ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கு எந்த தடையும் இல்லை. இப்போது உங்களின் ரேஷன் கார்டு தொலைந்துபோய் இருந்தால் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கவும்.
தேர்தலுக்குப் பிறகு உங்களின் விண்ணப்பங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு உடனடியாக ஒப்புதல் கொடுக்கப்படும். இப்போதைய சூழலில் குறைந்தது இரு மாதங்களாகவது ரேஷன் கார்டுகள் தொலைத்தவர்கள் காத்திருக்க வேண்டும்.
ரேஷன் கார்டு தொலைத்தவர்கள் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க TNPDS என்ற வெப்சைட்டுக்கு செல்லுங்கள். அங்கே நகல் குடும்ப அட்டைக்கு விண்ணப்பிக்க என்ற ஆப்சனை தேர்வு செய்து விண்ணப்பிக்கவும்.
உங்களின் கோரிக்கைக்கு ஒப்புதல் கொடுக்கப்பட்டால் நகல் குடும்ப அட்டை உங்கள் வீடுகளுக்கே அனுப்பி வைக்கப்படும். நீங்கள் எங்கும் சென்று கார்டு குறித்து விசாரிக்க தேவையில்லை.