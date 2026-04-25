லவ் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி - LIK ஓடிடி ரிலீஸ் எப்போது? வெளியான லேட்டஸ்ட் அப்டேட்..

LIK Movie OTT Release : லவ் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி திரைப்படம் சில நாட்களுக்கு முன்பு தியேட்டரில் வெளியானது. இந்த படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் எப்போது என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாமா?
LIK Movie OTT Release : விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில், பிரதீப் ரங்கநாதன் நடித்திருக்கும் படம் லவ் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி. இதனை மக்கள் சுருக்கமாக LIK என்று அழைக்கின்றனர். இந்த படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் குறித்த தகவல், தற்போது வெளியாகியிருக்கிறது. இந்த படத்தை, எந்த தளத்தில், எந்த தேதியில் பார்க்கலாம் என்பது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.
பிரதீப் ரங்கநாதன் - விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் வெளியான படம், LIK. இந்த படம், இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே எடுக்கப்பட்டிருந்தாலும், சில நிதி பிரச்சனைகளின் காரணமாக தியேட்டர்களில் ரிலீஸ் ஆகாமல் இருந்தது. இந்த படத்தை நயன்தாரா மற்றும் லலித்குமார் இணைந்து தயாரித்துள்ளனர்.
பிரதீப் ரங்கநாதன் லவ் டுடே படத்திற்கு பிறகு நடித்த படம், லவ் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிதான். இந்த படம் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் பாணியில் உருவாகி இருக்கிறது. இதில் சீமான், கௌரி கிஷன் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாப்பாத்திரமாக நடித்திருக்கின்றனர்.
LIK படத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதனுக்கு ஜோடியாக கிருத்தி ஷெட்டி நடித்திருக்கிறார். இவர் நடிப்பில் வெளியாகும் இரண்டாவது தமிழ் படம், இதுவாகும்.
LIK படத்தில் கதை, திரைக்கதையை விட அதிகமாக பாராட்டப்பட்டது, அனிருத்தின் இசைதான். அதிலும் குறிப்பாக இதில் இடம் பெற்றுள்ள ‘தீமா’ பாடலுக்கு நல்ல வரவேற்பு உள்ளது.
LIK படத்தில் வில்லனாக எஸ்.ஜே.சூர்யா நடித்திருக்கிறார். இந்த படத்தில் இவர், ‘மயிலிறகே..’ பாடலுக்கு வித்தியாசமாக நடனமாடியிருப்பதற்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருந்தது.
LIK திரைப்படம் வரும் மே மாதத்தின் மத்தியில் வெளியாகும் என்று கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் எதுவும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.