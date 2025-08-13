லவ்வர் பாய் விஜய் தேவரகொண்டாவின் காதல் கதைகள்!

Lover Boy Vijay Deverakonda: திரைப் பிரபலங்களில் காதல் கதாநாயகனாக தனி இடம் பிடித்தவர் விஜய் தேவேரகொண்டா. அர்ஜுன் ரெட்டி முதல் கீதா கோவிந்தம் வரை, காதலின் பல முகங்களை அவர் சிறப்பாக நடித்துள்ளார். சமீபத்தில் வெளியான கிங்டம் படமும் அவரது காதல் ஹீரோ இமேஜை மேலும் உறுதிசெய்தது. இங்கே, அவரின் காதல் திறமையை நிரூபித்த 5 சிறந்த படங்கள்.
Lover Boy Vijay Deverakonda: லவ்வர் பாய் விஜய் தேவேரகொண்டா, தனது திரை வாழ்க்கையில் காதலின் பல முகங்களை ரசிகர்களுக்கு பரிமாறியுள்ளார். அர்ஜுன் ரெட்டி முதல் வேர்ல்ட் பேமஸ் லவ்வர் வரை, அவரது காதல் கதாநாயகன் இமேஜ் ரசிகர்களின் இதயத்தில் நிலைத்துள்ளது.
Arjun Reddy(2017): விஜய் தேவரகொண்டாவின் பெயரை மாற்றிய படம் அர்ஜுன் ரெட்டி. காதலும் கோபமும் கலந்த, தன்னை குடி பழக்கத்தினால் அழித்துக்கொள்ளும் மருத்துவராக அவர் வெளிப்படுத்திய உணர்ச்சி தீவிரம், பாராட்டப்பட்டது. காதலில் மூழ்கி தன்னை இழக்கும் மனிதனின் கதையை, அக்காலத்திய ரொமான்ஸ் படங்களுக்கு புதிய அளவுகோலாக மாற்றினார்.
Geetha Govindam(2018): அர்ஜுன் ரெட்டியின் தீவிரத்திலிருந்து முழுமையாக மாறி, இனிமையான, சற்றே குழப்பமான கல்லூரி பேராசிரியராக விஜய் நடித்தார், ராஷ்மிகா மந்தன்னாவுடன் அவர் காட்டிய ரசனை, நகைச்சுவை நேரம், அழகான காதல் காட்சிகள் மற்றும் சிறிய தவறு நடந்தாலும் செய்தது தவறு என்று உணர்ந்து ஹீரோ கீதா என்னும் கதாபாத்திரத்திடம் கெஞ்சி கெஞ்சி நடப்பது படத்தை ரசிகர்களின் இதயத்தில் நின்றது.
Dear Comrade(2019): சிறு வயதிலிருந்தே காதலிக்கும் லில்லியுடன் தனது வாழ்க்கையை இணைக்க நினைக்கும், தீவிர அரசியல் மாணவர் தலைவராக விஜய் நடித்தார். காதல், கனவு, மனநலம் போன்ற விஷயங்களை நேர்மையாக வெளிப்படுத்திய இந்த படம், அவரது காதல் ஹீரோ திறமையை மேலும் வலுப்படுத்தியது.
Taxiwaala(2018): முக்கியமாக ஒரு அமானுஷ்ய நகைச்சுவை-த்ரில்லர் ஆனாலும், டாக்ஸிவாலாவில் விஜய் காதலைச் சுவையாக கலந்து நடித்தார். டாக்சி டிரைவராக, நகைச்சுவையும் சஸ்பென்ஸும் கலந்து, சிறு காதல் தொட்டுக்களும் சேர்த்து அவர் காட்டிய நடிப்பு, எந்த வகை படமாக இருந்தாலும் காதல் அவரைத் தொடர்ந்து வரும் என்பதை நிரூபித்தது.
World Famous Lover(2020): பல காதல் கதைகளை ஒரே படத்தில் இணைத்த ‘வேர்ல்ட் பேமஸ் லவ்வர்’-இல் விஜய் பல்வேறு கதாபாத்திரங்களில் நடித்தார். காதலின் இனிமையும் வேதனையும், பிரிவின் வலியும், வாழ்க்கையின் உண்மைகளையும் உணர்ச்சியுடன் வெளிப்படுத்தினார். அவரது பரவலான நடிப்பு, ரசிகர்களை காதலின் பல வடிவங்களில் ஈர்த்தது.