எந்த வங்கியில் குறைவான வட்டியில் நகைக்கடன் வாங்கலாம்? முழு விவரம்

Gold Loan : நகைக்கடனுக்கு குறைவான வட்டி வாங்கும் வங்கிகள் குறித்த விவரங்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
Gold Loan : தங்க நகைகளுக்கு எந்தெந்த வங்கியில் வட்டி விகிதம் எவ்வளவு என்பதை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
Gold Loan : 2026-ம் ஆண்டில் தங்கத்தின் மதிப்பு முன் எப்போதும் இல்லாத அளவிற்கு உயர்ந்துள்ளது. இதனால், பொதுமக்கள் தங்கள் கைவசம் உள்ள தங்கத்தை அடமானமாக வைத்து, கடன் வாங்குவதும் அதிகரித்துள்ளது.
ஆனால், எந்த வங்கியில் வாங்கினால் குறைவான வட்டி விதிக்கப்படும் என்பதை பொதுமக்கள் தெரிந்து கொள்வது அவசியம். நகைக்கடன் என்பது ஒரு பாதுகாக்கப்பட்ட கடன் வகையாகும்.
இதில் விண்ணப்பதாரர்கள் தங்களுடைய தங்க ஆபரணங்கள் அல்லது நாணயங்களை வங்கியில் பிணையாக வைத்து, தனிநபர் அல்லது வணிகத் தேவைகளுக்காகப் பணத்தைப் பெறலாம். இதனால், சில மணி நேரங்களில் கடன் பெற்றுக் கொள்ள முடியும்
ஆனால், நகைக்கடனுக்கு வட்டி உண்டு. வங்கிகள் பொதுவாக அடமானம் வைக்கப்படும் தங்கத்தின் மதிப்பில் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதத்தை வட்டியாக வசூலிக்கின்றன.
கடன் வாங்குபவர்கள் இந்த வட்டியை மாதாந்திர தவணையாகவோ அல்லது கடன் கால முடிவில் அசல் தொகையுடன் சேர்த்து மொத்தமாகவோ செலுத்தும் வசதி தற்போது நடைமுறையில் உள்ளது.
தற்போதைய நிலவரப்படி, பெரும்பாலான வங்கிகள் 8% முதல் 12% வரையிலான வட்டி விகிதத்தில் நகைக்கடன்களை வழங்குகின்றன. குறிப்பாக, அரசு வங்கிகள் தனியார் நிதி நிறுவனங்களை காட்டிலும் சற்று குறைவான வட்டியையே வசூலிக்கின்றன. இருப்பினும், குறுகிய காலக் கடன்களுக்கு வட்டி விகிதம் சற்று அதிகமாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது.
வட்டி விகித அடிப்படையில் பார்த்தால், பேங்க் ஆப் மகாராஷ்டிரா 8.50% என்ற மிகக் குறைந்த வட்டியுடன் முன்னிலையில் உள்ளது. அதைத் தொடர்ந்து ஆக்சிஸ் வங்கி 8.90% மற்றும் பேங்க் ஆப் பரோடா 9.15% போன்ற வங்கிகள் போட்டித்தன்மை வாய்ந்த வட்டி விகிதங்களை வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்குகின்றன.
தனியார் துறையில் ஐசிஐசிஐ வங்கி 9.25% வட்டி விகிதத்தில் கடன்களை வழங்குகிறது. அதேபோல், வங்கி அல்லாத நிதி நிறுவனமான பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் 9.50% வட்டியிலும், மண்ணப்புரம் கோல்ட் நிறுவனம் 9.90% வட்டியிலும் நகைக்கடன்களை வழங்கி வருகின்றன.
இந்தியாவின் மிகப்பெரிய பொதுத்துறை வங்கியான எஸ்பிஐ, ரூ. 20,000 முதல் அதிகபட்சமாக ரூ. 50 லட்சம் வரை நகைக்கடன் வழங்குகிறது. 9.95% முதல் தொடங்கும் வட்டி விகிதத்தில், மாதாந்திர தவணை முறையில் கடனைத் திருப்பிச் செலுத்தும் வசதியை இது வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்குகிறது.
எச்டிஎஃப்சி வங்கி குறைந்தபட்சம் ரூ. 25,000 முதல் நகைக்கடன்களை வழங்குகிறது. 11.91% முதல் தொடங்கும் வட்டி விகிதத்தில், தனிநபர் அல்லது சிறு தொழில் கடனை தங்கத்தை அடமானமாக வைத்து கொடுக்கிறது. இதில் உங்களுக்கு விருப்பமான வங்கியை கவனமாக தேர்வு செய்து தங்க நகைக்கடனை பெற்றுக் கொள்ளவும்.