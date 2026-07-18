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'லயோலா மணிக்கு என்ன தெரியும்?' அவரே சொன்ன பதில் - நெட்டிசன்களுக்கு நோஸ்-கட்

Written BySudharsan G
Published: Jul 18, 2026, 05:15 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 05:15 PM IST

தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகத்தின் தலைவராக லயோலா மணியை நியமித்ததற்கு பல்வேறு விமர்சனங்கள் இணையத்தில் எழுந்தன. ஆனால் அனைத்து விமர்சனங்களுக்கும் பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் அவர் கள ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு வருகிறார்.

தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகத்தின் தலைவராக லயோலா மணி பொறுப்பேற்று சில நாள்களே ஆகும் நிலையில், பல்வேறு அதிரடி கள ஆய்வுகளை அவர் மேற்கொண்டு வருகிறார். மேலும் கடந்த கால ஆட்சியாளர்கள் மீது கடுமையான விமர்சனங்களையும் அதன்மூலம் அவர் முன்வைக்கிறார்.

லயோலா மணி1/5

லயோலா மணி

ஆளும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் கொள்கைப் பரப்பு இணைச் செயலாளர் லயோலா மணி. இவர் ஊடகங்களில் தவெக சார்பாக பங்கேற்ற பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள், பேட்டிகள் மூலம் இணையத்தில் பிரபலமாக அறியப்படுவார். சில நாள்களுக்கு முன், தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகத்தின் தலைவராக லயோலா மணியை முதலமைச்சர் விஜய் நியமித்தார்.

லயோலா மணி2/5

லயோலா மணி

இவரது நியமனத்தின் மீது பல்வேறு விமர்சனங்களும் எழுந்தன. இந்த பொறுப்புக்கு வர அவருக்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது என பலரும் இணையத்தில் கேள்வி எழுப்பியிருந்தனர். இந்நிலையில், தொடர்ந்து தனது பணி சார்ந்த பல கள ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு வரும் லயோலா மணி இன்று அவரது X பக்கத்தில் (@LoyolaMani) பல்வேறு புகைப்படங்களுடன் பதிவு ஒன்றை பதிவிட்டுள்ளார்.

லயோலா மணி3/5

லயோலா மணி

அந்த பதிவில் அவர், "லயோலா மணிக்கு என்ன தெரியும் என்று கேட்டவர்களுக்கு என் பதில். இதுபோன்ற அவலங்களை மக்களிடம் சொல்ல தெரியும். கடந்த ஆட்சியாளர்கள் பாடநூல் கிடங்கை ஏன் இப்படி வைத்திருந்தார்கள்?, புத்தக கிடங்கு இப்படி இருக்க யார் காரணம்?, இது யாருக்கு அவமானம்?" என பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பி உள்ளார்.

லயோலா மணி4/5

லயோலா மணி

மேலும் அந்த பதிவில், "மிக மிக விரைவில் அனைத்தும் முதலமைச்சர் விஜய்யின் ஆலோசனைப் படி, பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர் ராஜ் மோகனின் முன்னிலையில் சீரமைப்பு செய்து சரி செய்யப்படும். அதற்கான பணிகளை அனைவரும் செய்ய ஆரம்பித்துவிட்டார்கள். பள்ளிக் கல்வித் துறையில் சிறப்பான மாற்றம் கொண்டு வருவதுதான் முதலமைச்சரின் முதல் இலக்காக உள்ளது" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

லயோலா மணி5/5

லயோலா மணி

மேலும் அவரது முந்தைய X பதிவில், "தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் அடையாறு கிடங்கை நேற்று (ஜூலை 17) பார்வையிட்டேன்.  எதிர்கால தலைமுறையை தீர்மானிக்கும் மாணவர்கள் படிக்கும் புத்தகங்கள் இருக்கும் இடம் இவ்வளவு மோசமாக இருப்பதை பார்க்கும்போது மிகவும் வேதனையாக இருந்தது. கண் கலங்கியது. கடந்த ஆட்சியாளர்கள் நிர்வாக திறமையற்றவர்கள் என்பதற்கு இதுவே உதாரணம். விரைவில் அனைத்தும் சரி செய்யப்படும் என்பதை உறுதியாக தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" என பதிவிட்டுள்ளார். இவரது நியமனம் குறித்து பலரும் கேள்வி எழுப்பிய நிலையில், தனது பணிகள் மூலம் அனைத்திற்கு இவர் பதிலடி கொடுத்து வருகிறார் என தவெக தொண்டர்கள் இணையத்தில் குஷியாகிவிட்டனர்.

TAGS:
Loyola Mani
CM Vijay

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