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எல்பிஜி வாடிக்கையாளர்களுக்கு குட் நியூஸ்! ekyc செய்ய அவகாசம் நீட்டிப்பு.. எப்போது தெரியுமா?

Written ByUmabarkavi K
Published: Aug 16, 2026, 12:14 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 12:31 PM IST

LPG Cylinder ekyc Update: வீட்டு உபயோக கியாஸ் சிலிண்டர் வாடிக்கையாளர்களுக்கான e-KYC செய்வதற்கான கால அவகாசம் வரும் 23ம் தேதி வரை நீட்டித்து எண்ணெய் நிறுவனங்கள் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. எனவே, எப்படி ekyc செய்யலாம் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.

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எல்பிஜி வாடிக்கையாளர்களுக்கு முக்கியமான அறிவிப்பை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் வெளியிட்டுள்ளது. எண்ணெய் நிறுவனங்கள் ஆகஸ்ட் 16ஆம் தேதிக்குள் ஆதார் அடிப்படையிலனா பயோமெட்ரிக் ekyc-ஐ நிறைவு செய்ய வேண்டும் என அறிவுறுத்தி இருந்தன. ekyc செய்யாவிட்டால் எல்பிஜி சிலிண்டர் பெறுவதில் சிக்கல் ஏற்படக் கூடும் என அறிவுறுத்தியிருந்தது. 

 

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ekyc செய்யாவிட்டால் மானிய விலையில் சிலிண்டரை பெற முடியாது. உஜ்வாலா யோஜனா திட்டத்தின் கீழ ரூ.300 மானியம் பெற முடியாது. இதனால், நீங்கள் சந்தை விலைலேயே சிலிண்டரை வாங்க வேண்டியிருக்கும். ஆகஸ்ட் 16ஆம் தேதிக்குள் ekyc-ஐ செய்து முடிக்க வேண்டும் என எண்ணெய் நிறுவனங்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளன. 

 

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இதற்கான அவகாசம் இன்றுடன் நிறைவடைய உள்ள நிலையில், எண்ணெய் நிறுவனங்கள் முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது,  வீட்டு உபயோக கியாஸ் சிலிண்டர் வாடிக்கையாளர்களுக்கான e-KYC செய்வதற்கான கால அவகாசம் வரும் 23ம் தேதி வரை நீட்டித்து அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

 

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எனவே, எல்பிஜி வாடிக்கையாளர்கள் ஆகஸ்ட் 23ஆம் தேதிக்குள் ஆதார் அடிப்படையிலான ekyc-ஐ செய்து முடிக்க வேண்டும் என எண்ணெய் நிறுவனங்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளன. எனவே, ekyc-ஐ முடித்துவிட்டு மானியம் விலையில் சிலிண்டரை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள்.

 

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ekyc-ஐ செய்து முடிப்பது மிகவும் எளிதானது. உங்கள் கேஸ் சிலிண்டர் நிறுவனத்தின் செயலி மற்றும் aadhaar face rd என்ற செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ள வேண்டும். பின்னர், முகப்பு பக்கத்தில் ekyc என்பதை கிளிக் செய்து, முகத்தை ஸ்கேன் செய்யவும். அதன்பிறகு, பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணுக்கு ஒடிபி மூலம் அடையாளத்தை சரிபார்த்தால் ekyc முடிந்துவிடும். இல்லையெனில், சம்பந்தப்பட்ட கேஸ் நிறுவனங்களுக்கு சென்று ekyc-ஐ முடித்துவிடலாம்.

 

TAGS:
Gas Cylinder
Aadhaar eKYC

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