நீலகிரியில் LPG சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு: ஹோட்டல்களில் சுருங்கும் மெனு, மூடப்படும் அபாயம்

Nilgiris District News: ஈரான் மற்றும் இஸ்ரேல், அமெரிக்கா இடையிலான போர் காரணமாக உலக அளவில் நிலவும் பதற்றத்தால் பல அத்தியாவசிய பொருட்களின் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. இதற்கு நீலகிரியும் விதிவிலக்கல்ல.
தமிழ்நாட்டின் நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள ஊட்டி, குன்னூர் உள்ளிட்ட சுற்றுலா தலங்கள் உலக அளவில் பிரசித்தி பெற்ற இடங்களாக உள்ளன. இந்த இடங்களுக்கு ஆண்டுதோறும் ஆயிரக்கணக்கான சுற்றுலா பயணிகள் வருகிறார்கள்.
தற்போது ஈரான் மற்றும் இஸ்ரேல், அமெரிக்கா இடையிலான போர் காரணமாக உலக அளவில் நிலவும் பதற்றத்தால் பல அத்தியாவசிய பொருட்களின் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது. குறிப்பாக எல்பிஜி சிலிண்டர்களில் பெரிய அளவு தட்டுப்பாடு உணரப்படுகின்றது.
நீலகிரி மாவட்டத்தில் பெருமளவில் சுற்றுலா சார்ந்த தொழில்களே இருக்கின்றன. தற்போது நிலவி வரும் போர் பதற்றம் காரணமாக நீலகிரி மாவட்டத்திலும் சிலிண்டர்கள் போதிய அளவில் கிடைக்காத நிலை உள்ளது. இங்கே இயங்கி வரும் நூற்றுக்கணக்கான உணவகங்கள், டீக்கடைகள் உள்ளிட்டவை அதிக அளவில் வணிக பயன்பாட்டுக்கான எல்பிஜி சிலிண்டர்களையே நம்பியுள்ளன.
சில இடங்களில் கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு காரணமாக உணவகங்கள் முழுமையாகவே மூடப்பட்டு விட்டன. சில உணவகங்களில் பரிமாறப்படும் உணவுகளின் எண்ணிக்கை குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த இடங்களில் மெனுக்களில் வித்தியாசத்தை காண்பதாக மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள பலரது வாழ்வாதாரம் சுற்றுலா துறையை பெரிதும் சார்ந்துள்ளது. தற்போது எல்பிஜி சிலிண்டர்களில் ஏற்பட்டுள்ள தட்டுப்பாடு இவர்களது வாழ்வாதாரத்தை பெரிதும் பாதித்துள்ளது.
இந்த தட்டுப்பாடு தொடர்ந்தால் இன்னும் அதிக அளவிலான உணவகங்களை, டீக்கடைகளை மூட வேண்டிய நிலை ஏற்படும் என உணவக உரிமையாளர்கள் அச்சத்தில் உள்ளனர்.
எல்பிஜி தட்டுப்பாடு சுற்றுலா பயணிகள் மட்டுமல்லாமல் உள்ளூர் மக்களுக்கும் உணவு மற்றும் சிற்றுண்டிகள் கிடைப்பதில் சிரமம் ஏற்படும் நிலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தற்போது நிலவும் இந்த சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டால், நீலகிரி மாவட்டத்தின் சுற்றுலா துறை வளர்ச்சியும் பாதிக்கப்படும் நிலைமை ஏற்பட்டு உள்ளதாக நீலகிரி மாவட்ட உணவக உரிமையாளர்கள் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், நிலைமையை சரிசெய்ய மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடப்படுள்ளது.