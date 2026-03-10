கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு.. கவலையை விடுங்க, இதோ 5 சிறந்த மாற்றுகள்

LPG Crisis In India : தற்போது நாடு முழுவதும் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ள செய்தி வெளியான முதல், நாடு முழுவதும் பதட்டமான சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், இதற்கு தீர்வாக பல புதிய மாற்றுகள் முன்னுக்கு வந்துள்ளன. அவற்றின் விவரத்தை இங்கே காணலாம்.
ஈரான் - இஸ்ரேல் இடையே நடந்து வரும் போர் எதிரொலியின் ஒரு பகுதியாக, சர்வதேச சந்தையில் எரிபொருள் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளது. போதிய அளவில் எரிபொருள் இல்லாத காரணத்தால், நாடு முழுவதும் எரிவாயு சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
ஈரான் மற்றும் இஸ்ரேல் இடையே நடந்து வரும் போர் எதிரொலியால், தற்போது சர்வதேச சந்தையில் எரிபொருள் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் இன்று அதிகாலை இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன் நிறுவனம், பல மாநிலங்களில் தங்களின் சிலிண்டர் விநியோகத்தை நிறுத்துவதாக அறிவிப்பை வெளியிட்டு இருந்தது.
பெங்களூருவில் இன்று காலை முதல் உணவங்கள் மூடப்பட்டுள்ளன. அதேபோல் தமிழகத்தில் ஹோட்டல்களுக்கான விநியோகம் தடைப்பட நிலையில், ஹோட்டல் உரிமையாளர் சங்கத்தினர், சிலிண்டர் விநியோகத்தை நிறுத்த கூடாது என்று அரசை வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
சிலிண்டர் தட்டுபாடு காரணமாக மக்கள் கேஸ் புக்கிங் தொடர்ந்து செய்தி வருகின்றனர், இதனால் தற்போது எண்ணெய் நிறுவனங்கள் முன்பதிவு கால அவகாசத்தை 21 நாட்களிலிருந்து 25 நாட்களாக அதிகரித்துள்ளன, இது மேலும் அதிகரிக்கக்கூடும் என்று கூறப்படுகிறது. இதனால், இதற்கு தீர்வாக பல புதிய மாற்றுகள் முன்னுக்கு வந்துள்ளன. அவை என்னென்ன என்பதை பார்ப்போம்.
இலெக்ட்ரிக் இண்டக்ஷன் குகடாப் (Induction Cooktop): இதுவே மிகவும் பாதுகாப்பான மற்றும் மிகவும் நவீனமான விருப்பமாகும். Philips, Prestige, Pigeon மற்றும் Usha போன்ற பெரிய பிராண்டுகளின் இண்டக்ஷன் குக்கர்கள் 2100 வாட்ஸ் வரை மின்சக்தியுடன் வருகின்றன.
பிஎன்ஜி (PNG): PNG, LPG ஐ விட இலகுவானது மற்றும் இதற்கு சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்யும் தொல்லையே கிடையாது.
கான்போஜிட்/ஃபைபர் சிலிண்டர் (Composite/Fiber Cylinder): இந்த சிலிண்டர் பாதி எடை கொண்டது மற்றும் வெளிப்படையானது, இதனால் நீங்கள் எரிவாயு அளவைக் காண முடியும். இது சமையலறைக்கு பாதுகாப்பானது.
சோலார் குக்கர் (Solar Cookers): இந்த சோலார் குக்கருக்கு எரிபொருள் செலவு கிடையாது, மேலும் ஒருமுறை முதலீடு (One Time Investment) ஆகும். சூரிய ஒளியைப் பயன்படுத்தி வாழ்நாள் முழுவதும் இலவசமாக பயன்படுத்தலாம்.
பயோ கேஸ் (Bio-Gas): விவசாயம் அல்லது கால்நடைகள் உள்ள வீடுகளுக்கு இது மிகச்சிறந்தது. கழிவுகளைக் கொண்டு வீட்டிலேயே நாம் எளிதாக எரிவாயுவை உற்பத்தி செய்து கொள்ளலாம். (Photo Credit: biotech_india / Instagram)