LPG கேஸ் சிலிண்டர் பயன்படுத்துவோருக்கு ஹேப்பி நியூஸ்! புதிய ரூல் வந்தாச்சி

LPG Gas Cylinder Booking New Rules : உலகளாவிய நிகழ்வுகள் எரிசக்தி விநியோகத்தின் மீது ஏற்படுத்தக்கூடிய தாக்கம் குறித்த அறிக்கைகளின் அடிப்படையில், மத்திய அரசு சில நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது. விநியோகம் மற்றும் தேவை ஆகியவற்றுக்கு இடையே சமநிலையைப் பேணுவதற்காக, அரசாங்கம் பல மாற்றங்களைக் கொண்டு வந்துள்ளது.
நாட்டின் எரிபொருள் விநியோகம் குறித்த முக்கியத் தகவல்களை மத்திய அரசு அண்மையில் வெளியிட்டுள்ளது; இது சாமானிய மக்களுக்கு நிர்வாணம் அளிக்கும் விதமாக அமைந்துள்ளது. தற்போதைய சர்வதேச சூழல் நிலவி வந்தபோதிலும், பெட்ரோல், டீசல் மற்றும் எல்பிஜி (LPG) ஆகியவற்றின் விநியோகம் எவ்விதத் தடையுமின்றி சீராகத் தொடர்ந்து வருவதாக பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சகம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. மேலும் பொதுமக்கள் அச்சமடைய வேண்டாம் என்றும், தேவையற்ற பதட்டத்தை தவிர்க்குமாறும் அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது.
எரிபொருள் விநியோகத்தைப் பாதிக்கக்கூடிய சமீபத்திய உலகளாவிய நிகழ்வுகளைக் கருத்தில் கொண்டு, மத்திய அரசு முக்கிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளது. சில முக்கிய தகவலின்படி, உள்நாட்டுத் தேவைகளைக் கருத்தில் கொண்டு, LPG மற்றும் PNG விநியோகத்திற்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. மருத்துவமனைகள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களுக்கான எரிபொருள் விநியோகத்தில் எவ்விதத் தடங்கலும் ஏற்படாதிருப்பதை உறுதிசெய்யும் வகையில், சிறப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
இதனிடையே சிலிண்டரின் தேவையை கருத்தில் கொண்டு பல மாற்றங்களும் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. சுத்திகரிப்பு நிலையங்களின் உற்பத்தியை அதிகரித்தல், எரிவாயு முன்பதிவு காலத்தை நகர்ப்புறங்களில் 21 நாட்களிலிருந்து 25 நாட்களாகவும், கிராமப்புறங்களில் 45 நாட்களாகவும் நீட்டித்தல் போன்ற நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இது விநியோகத்தின் மீதான அழுத்தத்தைக் குறைப்பதுடன், அனைவருக்கும் சமமான விநியோகம் கிடைப்பதையும் உறுதி செய்யும்.
LPG மீதான அழுத்தத்தைக் குறைக்கும் வகையில், மாற்று எரிபொருட்களின் பயன்பாட்டையும் இது ஊக்குவித்து வருகிறது. மண்ணெண்ணெய் மற்றும் நிலக்கரி போன்ற பிற எரிபொருள் ஆதாரங்களையும் இது கிடைக்கச் செய்துள்ளது. சிறு மற்றும் நடுத்தர அளவிலான நுகர்வோரின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப நிலக்கரி விநியோகத்தை அதிகரிக்க, தொடர்புடைய முகமைகளுக்கு இது அறிவுறுத்தல்களைப் பிறப்பித்துள்ளது. மேலும், குடியிருப்பு மற்றும் வணிக நுகர்வோருக்குப் புதிய LPG இணைப்புகளை வழங்குமாறு மாநிலங்களுக்கும் இது அறிவுறுத்தியுள்ளது.
நுகர்வோரின் வசதிக்காக டிஜிட்டல் சேவைகள் மேலும் விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளன. தற்போது, நாடு முழுவதும் நடைபெறும் எல்பிஜி (LPG) முன்பதிவுகளில் சுமார் 95 சதவீதம் இணையம் வாயிலாகவே மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. மேலும், 91 சதவீத விநியோகங்கள், சிலிண்டர் வழங்கப்படும்போது 'DAC' (Delivery Authentication Code) எனப்படும் விநியோக உறுதிப்படுத்தல் குறியீட்டு முறையைப் பயன்படுத்தியே நிறைவேற்றப்படுகின்றன. இது எரிவாயு களவு போவதைத் தடுக்க உதவுகிறது.
நாட்டில் எல்பிஜி (LPG) விநியோகம் தற்போது இயல்பாகவே தொடர்ந்து வருவதாக அரசாங்கம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. எந்தவொரு பகுதியிலும் எரிவாயுத் தட்டுப்பாடு ஏதும் ஏற்பட்டதாகத் தகவல் வரவில்லை என்றும் அரசாங்கம் தெரிவித்துள்ளது. ஏப்ரல் 7, 2026 அன்று ஒரே நாளில் 5.35 மில்லியன் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களை விநியோகித்ததன் மூலம், இச்சூழலின் ஸ்திரத்தன்மையை அரசாங்கம் நிரூபித்துள்ளது.
சட்டவிரோத பதுக்கல் மற்றும் கள்ளச்சந்தைக்கு எதிராக அரசு கடுமையான நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. நாடு முழுவதும் ஆயிரக்கணக்கான சோதனைகளை நடத்தி, ஆயிரக்கணக்கான சிலிண்டர்களை அது பறிமுதல் செய்துள்ளது. விதிமுறைகளை மீறியதாகக் கண்டறியப்பட்ட விநியோகஸ்தர்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டதோடு, அவர்கள் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
தற்போதைய சூழலிலும், எரிபொருள் விநியோகம் எவ்விதத் தடையுமின்றித் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது; இது சாமானிய மக்களுக்கு ஒரு நற்செய்தியாகும். பொதுமக்கள் கவலைகொள்ள வேண்டாம் என்றும், அதிகாரப்பூர்வத் தகவல்களை மட்டுமே நம்புமாறும், தங்கள் தேவைக்கேற்ப எரிபொருளைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளுமாறும் மத்திய அரசு அறிவுறுத்துகிறது.