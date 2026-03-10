ஷாக் அடிக்கும் LPG லிண்டர் விலை! சென்னையில் இவ்வளவு ரூபாய்க்கு விற்பனையா..?

LPG Gas Cylinder Price Today Chennai : மத்திய கிழக்கில் நிலவும் மோதல் காரணமாக, இந்தியாவின் முக்கிய நகரங்களில் கேஸ் சிலிண்டரின் விலை அதிகரித்திருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு காண்போம்.
LPG Gas Cylinder Price Today Chennai : மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் நிலவும் போர் சூழல் காரணமாக, உலகம் முழுவதும் பதற்றமான சூழல் நிலவுகிறது. தங்கம்-வெள்ளி விலை உயர்வை தாண்டி, கச்சா எண்ணெயின் பற்றாக்குறை ஆரம்பித்துள்ளது. இதையடுத்து, கேஸ் சிலிண்டரின் விலையும் உயர்ந்துள்ளது. சென்னையில், மார்ச் 10ஆம் தேதியான இன்று, ஒரு கேஸ் சிலிண்டர் எத்தனை ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது என்பதை, இங்கு பார்ப்போம்.
சில நாட்களுக்கு முன்பு, வீட்டு உபயோக எல்பிஜி சிலிண்டர்களின் விலை, ஒரே இரவில் அதிகரித்தது. எல்பிஜி விலை திருத்தம் செய்யப்பட்ட நிலையில், இப்போதும் அதே விலை நீடித்து வருகிறது.
ஒரே நாளில், 14.2 கிலோ எல்பிஜி சிலிண்டரின் விலையானது, ரூ.60 உயர்த்தப்பட்டது. இதையடுத்து, சென்னையில் அன்றைய தினத்தில் வீட்டு உபயோக சிலிண்டரின் விலையானது, ரூ.868.50ல் இருந்து ரூ.928.50ஆக உயர்ந்தது.
சென்னை, மும்பை, டெல்லி, கொல்கத்தா உள்ளிட்ட பல முக்கிய நகரங்களில் சிலிண்டரின் விலை அதிகரித்து காணப்படுகிறது.
மும்பையில், ஒரு சிலிண்டரின் விலை, ரூ.912.50 ஆகவும், டெல்லியில் ரூ.913.00 ஆகவும் இருக்கிறது. கொல்கத்தாவில் ஒரு சிலிண்டரின் விலை ரூ.939.00 ஆகவும், ஹைதராபாத்தில் ரூ.965 ஆகவும் இருக்கிறது.
சென்னையில் ஒரு சிலிண்டரின் விலை, ரூ.928.50க்கு விற்கப்படுகிறது. நொய்டாவில் ஒரு கேஸ் சிலிண்டரின் விலை ரூ.910.50ஆக இருக்கிறது.
இந்த விலை உயர்வுக்கு காரணம், எல்பிஜி விநியோக பாதைகளாக விளங்கும் மத்திய கிழக்கில் எரிசக்தி ஏற்றுமதிக்கான முக்கிய பாதைகளை சுற்றியிருக்கும் பகுதிகளில் போர் சூழல் நிலவுவதுதான். இந்தியா, எல்பிஜி-ஐ தன் தேவைகளில் 60 சதவீதத்திற்கும் அதிகமாக இறக்குமதி செய்கிறது. என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.