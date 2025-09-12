சனி பகவானுக்கு பிடித்த ராசிகள்: அதிகம் படுத்தாமல் அருள் மழை பொழிவார் சனி

Favourite Zodiac Signs of Lord Shani: ஜோதிட சாஸ்திரப்படி சனி பகவானுக்கு பிடித்த சில ராசிகள் உள்ளன. இவர்களை அவர் எப்போதும் உடனிருந்து காக்கிறார். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Favourite Zodiac Signs of Lord Shani: சனி பகவான், ஒன்பது கிரகங்களில் மிகவும் செல்வாக்கு மிக்க மற்றும் முக்கியமான கிரகமாகக் கருதப்படுகிறார். அவர் மிக மெதுவாக நகர்கிறார். சனியின் நிலையில் மாற்றம் ஏற்படும்போது, அதன் விளைவு உடல், மன, நிதி, கல்வி, குடும்பம் போன்றவற்றில் காணப்படுகிறது. சனி எப்போதும் எதிர்மறையான விளைவைக் கொடுப்பதில்லை. ஒருவரது ஜாதகத்தில் சனியின் நிலை நன்றாக இருந்தால், அவர் ஏழையாக இருந்தாலும், உடனடியாக ராஜயோகத்தை பெறுவார். சனி பகவானுக்கு பிடித்த சில ராசிகள் உள்ளன. அவர்களை அவர் சனி பெயர்ச்சி, ஏழரை சனி காலத்திலும் அதிகம் சோதிப்பதில்லை. அந்த ராசிகளை பற்றி இங்கே காணலாம்.
சனி பகவான் நியாயத்தின் கடவுள். அவர் பாரபட்சம் பார்க்காமல் அனைத்து ராசிக்காரர்கள் மீதும் சமமான அருளை பொழிகிறார். எனினும் ஜோதிட கணக்கீடுகளின் படி, சில ராசிகள் அவருக்கு பிடித்த ராசிகளாக இருக்கின்றன. இந்த ராசிகளை அவர் எப்போதும் உடனிருந்து காக்கிறார். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
ரிஷபம்: இந்த ராசியின் அதிபதி அசுரர்களின் குருவான சுக்கிரன். சுக்கிரன் சனியின் சிறந்த நண்பன். ஆகையால், இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு சனி பகவானின் சிறப்பு ஆசிகள் எப்போதும் உண்டு. சனியின் நிலை மாற்றத்தின் விளைவு இந்த ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் காணப்படுகிறது. இந்த ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் பல வகையான பிரச்சினைகள் வருகின்றன, ஆனால் சனி அருளால் அவற்றை எளிதாக சமாளிப்பதில் அவர்கள் வெற்றி பெறுகிறார்கள். ரிஷப ராசிக்காரர்கள் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியையும் செழிப்பையும் பெறுகிறார்கள். அவர்கள் கடினமாக உழைத்தால், அவர்களுக்கு அதிக வெற்றிகளும் கிடைக்கும்.
துலாம்: சனியின் விருப்பமான ராசிகளில் துலாம் ஒரு சிறப்பு இடத்தைப் பிடித்துள்ளது. ஜோதிட சாஸ்திரத்தின் படி, துலா ராசியில் சனி உச்சம் பெற்றுள்ளார். ஆகையால், சனி பகவான் எப்போதும் இந்த ராசிக்காரர்கள் மீது சிறப்பு ஆசிகளைப் பொழிகிறார். துலாம் ராசிக்காரர்கள் கடின உழைப்பாளிகள், ஒழுக்கமானவர்கள் மற்றும் நேர்மையானவர்களாக இருக்கிறார்கள். இதன் காரணமாக, சனி மகிழ்ச்சியாகி இவர்களுக்கு உதவுகிறார். சனியின் அருளால், அவர்கள் அனைத்துத் துறைகளிலும் வெற்றி பெறுகிறார்கள். மேலும் இவர்களுக்கு வாழ்க்கையில் தொடர்ச்சியான முன்னேற்றம் ஏற்படுகிறது. இதன் மூலம் அவர்கள் மகிழ்ச்சி, செழிப்பு மற்றும் மன அமைதியைப் பெறுகிறார்கள். இவர்களுக்கு வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சிக்கு எந்தக் குறைவும் இருக்காது.
தனுசு: ஜோதிட சாஸ்திரத்தின் படி, குருவும் சனியும் நட்பு கிரகங்களாகக் கருதப்படுகின்றன. தனுசு குருவின் ராசி. ஆகையால், தனுசு ராசிக்காரர்கள் மீது சனியின் அருள் எப்போதும் இருக்கும். சனி பகவானின் அருளால் இவர்கள் எப்போதும் நிதி ரீதியாக நிலையானவர்களாகவும், வலுவானவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள். காலப்போக்கில் அவர்கள் வாழ்வில் நிலைத்தன்மையையும் செழிப்பையும் பெறுகிறார்கள். மேலும், சனி பகவானின் அருளால் வாழ்க்கையில் உள்ள பிரச்சனைகள், மன அழுத்தம் மற்றும் துக்கங்களிலிருந்து வேகமாக விடுபடுகிறார்கள். இந்த ராசிக்காரர்கள் ஏழரை சனி அல்லது சனி பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தில் இருந்தால், சனி இவர்களுக்கு அதிக பிரச்சனைகளை அளிக்க மாட்டார்.
மகரம்: ஜோதிடத்தின்படி, மகர ராசியின் அதிபதி சனி பகவான். ஆகையால், இந்த ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் சிரமங்களும் போராட்டங்களும் தொடர்ந்து வந்தாலும், இறுதியில் அவர்கள் நிச்சயமாக வெற்றியைப் பெறுகிறார்கள். சனி பகவானின் அருளால், இவர்கள் பாதகமான சூழ்நிலைகளிலும் பொறுமையைக் கடைப்பிடித்து, தங்கள் இலக்குகளை நோக்கி தொடர்ந்து முன்னேறுகிறார்கள். மகர ராசிக்காரர்கள் ஒழுக்கமானவர்கள், பொறுப்பானவர்கள், பொறுமையானவர்கள் மற்றும் தொலைநோக்கு பார்வை கொண்டவர்கள். அவர்களுக்கு வலுவான லட்சிய உணர்வு உள்ளது, இது அவர்கள் கடினமாக உழைத்து பெரிய இலக்குகளை அடைய உதவுகிறது.
கும்பம்: கும்ப ராசிக்காரர்கள் சனி பகவானின் சிறப்பு அருளைப் பெறுகிறார்கள். ஏனெனில் அது அவரது மூல திரிகோண ராசியாகக் கருதப்படுகிறது. சனி பகவானின் அருளால் இவர்களின் வாழ்வில் அவ்வப்போது புதிய சாத்தியக்கூறுகளுக்கான கதவுகள் திறக்கப்படுகின்றன. சனியின் கருணையால், இவர்கள் தங்கள் முயற்சிகளில் தொடர்ச்சியான வெற்றியைப் பெறுகிறார்கள். சனி பெயர்ச்சி, ஏழரை சனி காலங்களிலும் சனி பகவான் இவர்களை அதிகமாக படுத்துவதில்லை. இவர்களது குடும்ப வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி, ஒத்துழைப்பு மற்றும் நல்லிணக்கம் நிலைத்திருக்கும். அவர்கள் மன ரீதியாக வலுவாக இருக்கிறார்கள் .
சனி பெயர்ச்சி நிகழ்ந்தவுடன் சனி பகவான் 3 கட்டங்களாக ராசிகளில் சஞ்சரிக்கிறார். ஏழரை சனி 3 கட்டங்களாக பிரிக்கப்படுகின்றது. ஒவ்வொரு கட்டமும் இரண்டரை ஆண்டு காலம் நீடிக்கின்றன.
முதல் கட்டமான முதல் இரண்டரை ஆண்டுகள் விரய சனி என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இரண்டாவது கட்டமான அடுத்த இரண்டரை ஆண்டுகள் ஜென்ம சனி என்று கூறப்படுகின்றது, இறுதியாக, மூன்றாவது கட்டமான மூன்றாவது இரண்டரை ஆண்டுகள் பாத சனி என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது.
இந்த ஆண்டு, அதாவது 2025 மார்ச் மாதத்தில் சனி பகவான் கும்ப ராசியிலிருந்து மீன ராசிக்கு பெயர்ச்சி ஆனார். இந்த சனி பெயர்ச்சி இந்த ஆண்டின் மிகப்பெரிய ஜோதிட நிகழ்வாகும்.
சனி பகவானின் அருள் பெற்று, ஏழரை சனி காலத்தில் பாதிப்புகள் குறைய, சனி சாலிசா, அனுமான் சாலிசா போன்றவற்றை பாராயணம் செய்யலாம். மேலும், ‘நீலாஞ்ஜன ஸமாபாஸம், ரவிபுத்ரம் யமாக்ரஜம்; ச்சாயா மார்த்தாண்ட ஸம்பூதம், தம் நமாமி சனைச்சரம்’ என்ற ஸ்தோத்திரத்தையும் சொல்வது நல்லது. ஏழை எளியவரகளுக்கு உதவும் நல்ல உள்ளம் கொண்டவர்களையும் சனி பகவான் அதிகமாக சோதிப்பதில்லை.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.