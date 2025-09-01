English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

செப்டம்பர் மாத ராசிபலன்: யாருக்கு ஏற்றம், யாருக்கு ஏமாற்றம்? மேஷம் முதல் மீனம் வரை... முழு ராசிபலன் இதோ

Monthly Horoscope September 2025: இன்று செப்டம்பர் மாதம் தொடங்கியுள்ளது. இந்த மாதம் யாருக்கு அதிர்ஷ்டம் அடிக்கும்? யாருக்கு பிரச்சனைகள் நிலவும்? முழு ராசிபலனை இங்கே காணலாம்

Lucky Zodiac Signs of September 2025: செப்டம்பர் 2025 இல், சூரியன், செவ்வாய், புதன், சுக்கிரன் உட்பட பல பெரிய கிரகங்கள் தங்கள் ராசிகளை மாற்றும். இந்த கிரக பெயர்ச்சிகளால் பல நல்ல மற்றும் கெட்ட யோகங்கள் உருவாகும். இவற்றின் விளைவு அனைத்து ராசிகளிலும் தெரியும். சில ராசிகளில் இதனால் நல்ல விளைவுகளும் சில ராசிகளில் பிரச்சனைகளும் காணப்படும். மேஷம் முதல் மீனம் வரை அனைத்து 12 ராசிகளுக்குமான ராசிபலனை இங்கே காணலாம்.
மேஷம்: மேஷ ராசி மாணவர்கள் இந்த மாதம் படிப்பில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும். உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும்.  பணியிடத்தில் சூழ்நிலை அவர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். மாதத்தின் நடுப்பகுதியில், நீங்கள் உடல்நலம் தொடர்பான பிரச்சினைகளை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். உங்கள் உணவைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் உள்ளது. இந்த மாதம் வணிகம் சிறப்பாக இருக்கும்.

ரிஷபம்: ரிஷப ராசிக்காரர்கள் செப்டம்பரில் பயணம் செல்ல வாய்ப்புண்டு. புதிய காதல் உறவுகளும் உருவாகும். குடும்பத்துடன் தரமான நேரத்தை செலவிட உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும். மாணவர்கள் தங்கள் இலக்குகளை அடைவதில் வெற்றி பெறுவார்கள். வீட்டில் உள்ள அனைவரும் நல்ல ஆரோக்கியத்துடன் இருப்பார்கள். வேலையில் புதிய வாய்ப்புகளைப் பெறலாம். ரிஸ்க் எடுத்து எந்த முதலீடும் செய்யாதீர்கள், இல்லையெனில் நீங்கள் நஷ்டத்தை சந்திக்க நேரிடும்.

மிதுனம்: செப்டம்பர் மாதம் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு கலவையான பலன்கள் கிடைக்கும். இந்த மாதம் பெரிய இழப்பை சந்திக்க நேரிடும். இந்த நேரம் வேலை செய்பவர்களுக்கும் நல்லதல்ல. பல பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ள நேரிடலாம். ஆனால், சரியாக யோசித்து செயல்பட்டால், பிரச்சனைகளிலிருந்து விடுபடலாம். வீட்டின் பெரியவர்களுடன் கலந்தாலோசித்த பின்னரே எந்த முடிவையும் எடுப்பது நல்லது. மாணவர்கள் படிப்பில் சிறந்து விளங்குவார்கள். நல்ல வேலையும் கிடைக்கும்.

கடகம்: கடக ராசிக்காரர்கள் செப்டம்பர் மாதத்தில் ஆன்மீக பயணங்களை மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது. இந்த மாதம் மாணவர்களுக்கு மிகவும் நல்லதாக இருக்கும். இளைஞர்கள் தங்கள் இலக்குகளை அடைவதில் வெற்றி பெறுவார்கள். உணவு விஷயத்தில் கவனமாக இருப்பது நல்லது. இல்லையெனில் வயிற்று நோய்கள் உங்களை தொந்தரவு செய்யலாம். இந்த ராசிக்காரர்கள் யாரிடமும் கோபப்படக்கூடாது, இல்லையெனில் அவர்களின் வேலையில் தடைகள் ஏற்படக்கூடும்.. 

சிம்மம்: செப்டம்பர் 2025 -இல் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் ஒருதலைப்பட்ச அன்பினால் சிக்கலில் மாட்டிக்கொள்ளலாம். இளைஞர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் முன்னேற வாய்ப்பு கிடைக்கும். குடும்பத்தில் யாராவது திடீரென்று நோய்வாய்ப்படலாம், இதன் காரணமாக நீங்கள் பதற்றமடையலாம். வேலை செய்பவர்கள் விரும்பாவிட்டாலும் பயணம் செல்ல வேண்டியிருக்கும். வியாபாரத்தில் லாபம் ஈட்ட பல வாய்ப்புகள் இருக்கும். நிதி ஆதாயத்திற்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கும்.

கன்னி: கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு செப்டம்பர் மாதம் பயணங்களை மேற்கொள்ள வாய்ப்பு கிடைக்கும். வயிற்று நோய்கள் உங்களைத் தொந்தரவு செய்யலாம். தொழில், வேலை, கல்வி, சுகாதாரம், வணிகம் போன்ற விஷயங்களில் நீங்கள் வெற்றி பெறலாம். சமூக சேவைப் பணிகளில் நேரத்தைச் செலவிடுவீர்கள். ஆரோக்கியம் முன்பை விட சிறப்பாக இருக்கும்.

துலாம்: செப்டம்பர் மாதம் தொழில் அடிப்படையில் துலா ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும். வேலைகள் மற்றும் வணிகத்தில் தொடர்புடையவர்கள் வெற்றி பெறுவார்கள். குடும்ப வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் இருக்கும். அன்புக்குரியவர்களுடன் நல்ல நேரத்தை செலவிட உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும். பெற்றோரின் ஆரோக்கியம் குறித்து கவலை இருக்கலாம். முதலீட்டிற்கு இந்த நேரம் நல்லது.

விருச்சிகம்: இந்த மாதம் விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் பெரிய முடிவுகளை மிக கவனமாக எடுக்க வேண்டும், இல்லையெனில் பின்னர் வருத்தப்பட வேண்டியிருக்கும். நிதி விஷயங்களில் பதற்றம் ஏற்படும். இந்த மாதம் வேலை செய்பவர்களுக்கும் நன்மை பயக்கும். தொழில் துறையில் புதிய வெற்றி கிடைக்கும். பருவகால நோய்கள் உங்களை தொந்தரவு செய்யலாம். சில விஷயங்களில் வாழ்க்கைத் துணையுடன் வாக்குவாதம் அல்லது சண்டை ஏற்படலாம்.

தனுசு: செப்டம்பர் 2025 தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு குழந்தைகள், உடல்நலம், வணிகம், கல்வி மற்றும் முதலீட்டிற்கு மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும். புதிய இடங்களுக்குச் செல்லும் வாய்ப்பு உங்களுக்குக் கிடைக்கும். அலுவலக வேலை செய்பவர்கள் புதிய திட்டங்களில் வெற்றி பெறுவார்கள். உடல்நலம் முன்பை விட சிறப்பாக இருக்கும். இந்த மாதம் நீங்கள் எந்த வேலை செய்தாலும், அதில் வெற்றி பெறுவீர்கள்.

மகரம்: செப்டம்பர் மாதம் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் உணர்ச்சிகரமாக இருக்கும். தொழில் செய்பவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் ஊக்கம் கிடைக்கும். இந்த மாதம், அது வேலையாக இருந்தாலும் சரி, தொழிலாக இருந்தாலும் சரி, அனைத்துத் துறைகளிலும் நீங்கள் வெற்றியைப் பெறுவீர்கள். முதலீட்டிற்கு சாதகமான நேரமாக இது இருக்கும்.

கும்பம்: செப்டம்பர் மாதம் கும்ப ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டத்தின் முழு ஆதரவையும் பெறுவார்கள். தொழில் வாழ்க்கைக்கு சாதகமான நேரமாக இது இருக்கும். புதிய நபர்களைச் சந்திப்பதால் ஆதாயம் கிடைக்கும். உங்கள் வேலையால் மேல் அதிகாரிகள் மகிழ்ச்சியடைவார்கள். முன்பை விட ஆரோக்கியம் மிகவும் நன்றாக இருக்கும். பழைய தகராறுகள் முடிவுக்கு வரும். நீதிமன்றத்தில் ஏதேனும் வழக்கு நடந்து கொண்டிருந்தால், அதில் வெற்றி கிடைக்கும்.

மீனம்: மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த மாதம் வணிகத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் கிடைக்கும். அலுவலக பணிகளில் உள்ளவர்களுக்கு பதவி உயர்வும் ஊதிய உயர்வும் கிடைக்கும். வீடு, வாகனம் வாங்கும் யோகம் உண்டாகும். முன்பை விட ஆரோக்கியம் மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும். வேலையில்லாதவர்கள் விரும்பிய வேலையைப் பெறலாம். திட்டமிட்ட வேலைகள் சரியான நேரத்தில் நடந்து முடியும்.

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

