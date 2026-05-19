ரேவதி நட்சத்திரத்தில் சனி பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு அமர்க்களமான பலன்கள், அசத்தலான அதிர்ஷ்டம்

Written BySripriya SambathkumarUpdated bySripriya Sambathkumar
Published: May 19, 2026, 06:03 PM IST|Updated: May 19, 2026, 06:03 PM IST

Sani Nakshatra Peyarchi: மே மாதம் 17 ஆம் தேதி பிற்பகல் 3:49 மணிக்கு சனி பகவான், மீன ராசியில் சஞ்சரித்துக்கொண்டிருந்த நிலையில், புதன் பகவானின் ஆதிக்கத்திற்கு உட்பட்ட 'ரேவதி' நட்சத்திரத்தில் பிரவேசித்தார்.

சனி பகவான் மே மாதம் 17 ஆம் தேதி பிற்பகல் 3:49 மணிக்கு புதன் பகவானின் ஆதிக்கத்திற்கு உட்பட்ட 'ரேவதி' நட்சத்திரத்தில் பிரவேசித்தார். சனி பகவானின் இந்த மாற்றம் மிகப்பெரிய ஜோதிட நிகழ்வாக பார்க்கப்படுகிறது.

சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும், சில ராசிகளில் இதனால் அதீத நன்மைகள் ஏற்படும். நீண்ட காலமாகக் கடுமையாக உழைத்தும் அதற்கான பலன்கள் கிடைக்காமல் தவித்துக் கொண்டிருந்தவர்களுக்கு இப்போது நல்ல காலம் பிறக்கும். சனி பகவானால் அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளப்போகும் ராசிகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

ரிஷபம்: சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி சார்ந்த விஷயங்களில் ஒரு பெரும் நிம்மதியை அளிப்பதாக அமையக்கூடும். உங்கள் ராசிக்குரிய "லாப ஸ்தானத்தின்" (11-ஆம் வீடு) மீது சனி பகவான் தனது ஆதிக்கத்தைச் செலுத்துவதால், புதிய வருமான வழிகள் உருவாவதற்கான வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக உள்ளன. வணிகத் துறையில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள், தங்களுக்கு ஏற்கனவே உள்ள தொடர்புகள் மற்றும் தொழில்முறை வலைப்பின்னல்கள் மூலம் நன்மைகளைப் பெறக்கூடும். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள தொகைகள் அல்லது முடங்கிக் கிடந்த நிதிகள் மீண்டும் கைக்குக் கிடைக்கும் என்பதற்கான அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன.

மிதுனம்: மிதுன ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, சனியின் இந்த பெயர்ச்சியானது அவர்களின் தொழில் வாய்ப்புகள் மற்றும் சமூக அந்தஸ்து ஆகிய இரண்டிலும் ஒரு சிறப்பான மேம்பாட்டைக் கொண்டு வருவதாக அமையவுள்ளது. புதன் உங்கள் ராசியின் அதிபதி என்பதால், சனி கிரகம் புதனுக்குரிய நட்சத்திரத்தில் பிரவேசிப்பது பல வழிகளில் உங்களுக்கு நன்மையளிப்பதாக அமையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நீண்ட காலமாக முடங்கிக் கிடந்த திட்டங்கள் அல்லது முயற்சிகள் இப்போது படிப்படியாகச் செயல்வடிவம் பெறத் தொடங்கி, முழுமையடையும் நிலையை எட்டும். தொழில்முறை சார்ந்த துறையில், உங்கள் மூத்த சக ஊழியர்கள் மற்றும் மேலதிகாரிகளிடமிருந்து ஆதரவையும் ஒத்துழைப்பையும் பெறுவீர்கள்.

கன்னி: கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு ரேவதியில் சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி, மிகவும் சுபமானதாக அமையும். இது கூட்டாண்மை மற்றும் தொழில் சார்ந்த விஷயங்களில் நன்மைகளைத் தருவதாக அமையும். புதன் உங்கள் ராசியின் அதிபதி என்பதால், சனியின் இந்த இடமாற்றம் உங்கள் திட்டங்களுக்கு ஒரு நிலையான தன்மையை வழங்கும். கூட்டாண்மை அடிப்படையில் தொழில் செய்பவர்கள் இதன் மூலம் கணிசமான பலன்களைப் பெறுவார்கள். திருமணம் மற்றும் உறவுகள் சார்ந்த விஷயங்களிலும் நேர்மறையான மாற்றங்களை நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம். குழந்தைகள் மூலம் நன்மை கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும், அமைதியும் இருக்கும். தொழில் அல்லது வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள், ஒரு புதிய ஒப்பந்தத்தையோ அல்லது ஒரு பெரிய திட்டத்தையோ பெறும் வாய்ப்புள்ளது.

மகரம்: சனி பெயர்ச்சி மகர ராசி அன்பர்களுக்கு, கடின உழைப்பிற்கான பலன்களைப் பெற்றுத் தருவதாக அமையும். சனி உங்கள் ராசியின் அதிபதி என்பதால், அது புதனுக்குரிய நட்சத்திரத்தில் பிரவேசிப்பது உங்கள் முடிவெடுக்கும் திறனையும் திட்டமிடும் ஆற்றலையும் மேலும் வலுப்படுத்தும். குறுகிய காலப் பயணங்கள், புதிய தொடர்புகள் மற்றும் சமூக வலைப்பின்னல் (networking) வாய்ப்புகள் ஆகியவற்றின் மூலம் நீங்கள் பயனடைவீர்கள். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். குடும்பச் சூழலும் மேம்படும்.

 

கும்பம்: கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு சனி பகவானின் நட்சத்திர பெயர்ச்சி, நிதி மற்றும் சேமிப்பு சார்ந்த விஷயங்களில் ஒருவித நிம்மதியைக் கொண்டுவரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. உங்கள் செலவுகளின் மீது உங்களுக்குச் சிறந்த கட்டுப்பாடு ஏற்படும். உங்கள் நிதி நிலைமையும் முன்பை விட மிகவும் வலுப்பெறும். புதிய வேலை தேடுபவர்கள் அல்லது தங்கள் தொழிலை மாற்றிக்கொள்ள நினைப்பவர்களுக்கு, இந்தக் காலத்தில் மிகவும் நம்பிக்கைக்குரிய வாய்ப்புகள் வந்து சேரும். வணிக முயற்சிகளில் ஸ்திரத்தன்மை ஏற்படும்; லாபம் படிப்படியாக அதிகரிக்கவும் வாய்ப்புள்ளது.

சனி பகவானின் பரிபூரண அருளை பெற, தினமும் , "ஓம் காகத்வஜாய வித்மஹே, கட்க ஹஸ்தாய தீமஹி, தந்நோ மந்த: ப்ரசோதயாத்' என்ற சனி காயத்ரி மந்திரத்தை பாராயணம் செய்வது நல்லது.

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

