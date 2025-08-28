English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

மாத ராசிபலன்: செப்டம்பர் மாதம் அரசாளப்போகும் அதிர்ஷ்ட ராசிகள் இவைதான்... உங்க ராசி என்ன?

Monthly Horoscope September 2024: செப்டம்பர் மாதம் எந்த ராசிக்கு அதிர்ஷ்டமாக இருக்கும்? எந்த ராசிகளுக்கு அதிக நன்மைகள் கிடைக்கும்? இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Lucky Zodiac Signs of September 2025: செப்டம்பர் 2025 இல் கிரகங்களின் இயக்கம் பல ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலன்களை அளிக்கும். இந்த மாதம் சூரியன், செவ்வாய், புதன் மற்றும் சுக்கிரன் ஆகிய கிரகங்கள் தங்கள் நிலைகளை மாற்றவுள்ளன. இவற்றின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் இருக்கும். இந்த கிரக பெயர்ச்சிகளால் இந்த மாதம் அதிக நன்மைகளை அடையவுள்ள ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
1 /10

ஜோதிட சாஸ்திரத்தின் படி அனைத்து கிரகங்களும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் தங்கள் ராசிகளை மாற்றுகின்றன. இவை கிரக பெயர்ச்சிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

2 /10

கிரக பெயர்ச்சிகளின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படுகின்றது. சில ராசிகளில் இவை நல்ல பலன்களையும் சில ராசிகளில் பிரச்சனைகளையும் ஏற்படுத்துகின்றன.

3 /10

செப்டம்பர் மாதத்தில், சூரியனுடன் சேர்ந்து, புதன், சுக்கிரன் மற்றும் செவ்வாய் ஆகிய கிரகங்களும் தங்கள் ராசிகளை மாற்றுகின்றன. ஜோதிட ரீதியாகவும் இது முக்கிய ஒரு மாதமாக உள்ளது.

4 /10

செப்டம்பர் மாத கிரக மாற்றங்களின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும், சில ராசிகளில் இதனால் அதிகப்படியான நன்மைகள் கிடைக்கும். இவர்களுக்கு இந்த மாதம் பொற்காலமாக் ஜொலிக்கும். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

5 /10

மிதுனம்: செப்டம்பர் மாதம் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு குடும்ப வாழ்க்கையில் மிகவும் இனிமையான பலன்கள் கிடைக்கும். வாழ்க்கையில் நடக்கும் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு கிடைக்கும். குடும்பத்தின் முழுமையான ஆதரவு கிடைக்கும். பணம் தொடர்பான விஷயங்களிலும் எதிர்பாராத பலன்களைப் பெறுவீர்கள். இந்த நேரத்தில், வேலை தொடர்பாக மேற்கொள்ளும் பயணங்கள் வெற்றிகரமாக இருக்கும்.

6 /10

துலாம்: செப்டம்பர் மாதம் உங்கள் வாழ்க்கையில் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். இந்த நேரத்தில், நீங்கள் எந்த வேலை செய்தாலும், அதிர்ஷ்டத்தின் ஆதரவையும் பெறுவீர்கள். உங்கள் வேலை முறையால் மக்களை ஆச்சரியப்படுத்தலாம். சிலருக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்கும், அல்லது வருமானம் அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் உள்ளவர்களுடன் நல்ல நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். இந்த நேரத்தில் வருமானமும் அதிகரிக்கும்.

7 /10

விருச்சிகம்: இந்த மாதம் விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு பொருளாதார முன்னேற்றம் ஏற்படும். மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவார்கள். இந்த மாதம் முழுவதும் உற்சாகத்துடன் இருப்பீர்கள். இந்த ராசிக்காரர்கள் சிலர் சொந்தமாக தொழில் தொடங்க வாய்ப்புள்ளது. குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் இருக்கும். கடனாக கொடுத்த பணம் திரும்பக் கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. புதிய வேலைக்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.

8 /10

தனுசு: தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு செப்டம்பர் மாதம் சாதகமான சூழல் உருவாகும். கடந்த காலத்தில் செய்த கடின உழைப்பு பலனளிக்கும். பணியிடத்திலும் நல்ல பலன்களைப் பெறுவீர்கள். மூத்த அதிகாரிகள் உங்கள் வேலையைப் பாராட்டலாம். இந்த ராசிக்காரர்கள் சரியான இடத்தில் பணத்தை முதலீடு செய்வதன் மூலமும் லாபம் ஈட்டலாம். உங்கள் ஆற்றல் நிலை மிக அதிகமாக இருக்கும். இதன் காரணமாக சமூகத்தில் உங்கள் அந்தஸ்து உயரும்.

9 /10

மீனம்: மீன ராசிக்காரர்களுக்கு செப்டம்பர் மாதம் தொழில் ரீதியாக ஒரு கலவையான நேரமாக இருக்கும். நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களின் முழுமையான ஆதரவு கிடைக்கும். வருமானம் அதிகரிக்கும். தொழிலதிபர்கள் விரும்பிய பலன்களைப் பெற வாய்ப்புள்ளது. குடும்ப வாழ்க்கையாக இருந்தாலும் சரி, தொழிலாக இருந்தாலும் சரி, இரண்டிலும் உங்களுக்கு நன்மைகள் கிடைக்கும்.

10 /10

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

Monthly Horoscope September 2025 Zodiac Signs Rasipalan Astrology

Next Gallery

டூரிஸ்ட் ஃபாமிலி இயக்குநர் ஹீரோவாக நடிக்கும் புதிய படம்! என்ன படம் தெரியுமா?