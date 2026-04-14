மேஷத்தில் சூரியன் பெயர்ச்சி: உச்சத்தில் 6 ராசிகள்.. சித்திரை மாதம் சிறப்பாய் இருக்கும்

Sun Transit in Mesham: இன்று சூரியன் மேஷ ராசியில் பெயர்ச்சி ஆகியுள்ளார். இதனால் சில ராசிகளுக்கு பொற்காலம் பிறந்துள்ளது. அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Surya Gochar: சூரியன் ஏப்ரல் 14-ஆம் தேதி, இன்று, தனது உச்ச வீடான மேஷ ராசிக்கு பெயர்ச்சி ஆகியுள்ளார், இது சூரியனின் நிலையை மங்களகரமானதாகவும் வலிமை வாய்ந்ததாகவும் மாற்றியுள்ளதுடன், மேஷம், மிதுனம், சிம்மம் மற்றும் துலாம் போன்ற ராசிகளின் மீது நேர்மறையான தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தும்.
செவ்வாய் கிரகத்தால் ஆளப்படும் மேஷ ராசிக்குள் சூரியன் பிரவேசிக்கும்போது, சூரியனின் மங்களகரமான தன்மையும் அதன் ஆற்றலும் பன்மடங்கு பெருகுகின்றன. இதன் விளைவாக, சூரியன் மேஷ ராசியில் சஞ்சரிக்கும் காலம் முழுவதும், மேஷ ராசி உட்படப் பல ராசிகளுக்கு அது நற்பலன்களை வாரி வழங்குகிறது. இந்த ராசிக்காரர்கள் தங்கள் தொழில், ஆரோக்கியம், நிதி நிலை மற்றும் சொந்த வாழ்வு ஆகியவற்றில் ஆதாயங்களை ஈட்டும் வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளன.
மேஷ ராசியில் சூரியன் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும், இதனால் சில ராசிகளில் அதிகப்படியான நன்மைகள் நடக்கும். இன்று முதல் பொற்காலம் ஆரம்பம் ஆகவுள்ள ராசிகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
மேஷம்: சூரியன் பெயர்ச்சி மேஷ ராசியின் லக்ன பாவத்தில் நிகழ்ந்துள்ளது. மேஷ ராசியில் இருக்கும்போது, சூரியன் மிகுந்த ஆற்றல் வாய்ந்த நிலையில் வீற்றிருக்கிறார். ஆகையால், சூரியன் மேஷ ராசியில் நுழைந்த பிறகு, அவரது அருளால், இதுவரை தேங்கிக்கிடந்த பணிகள் அனைத்தும் மீண்டும் தொடங்கி வெற்றிகரமாக நிறைவடையும். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். வாழ்வில் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் இருக்கும். உங்கள் வேலை அல்லது தொழிலில் முன்னேற்றம் மற்றும் பதவி உயர்வுக்கான சாதகமான வாய்ப்புகள் உருவாகும்.
மிதுனம்: சூரியன் பெயர்ச்சி மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு அதிக நன்மைகளை அளிக்கும் வகையில் அமையும். உங்கள் தொழில் முயற்சிகளில் நீங்கள் லாபத்தை ஈட்டுவீர்கள். மேலும் நிலம் மற்றும் சொத்து தொடர்பான பணிகளும் வெற்றிகரமாக முடிவடையும் வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளன. எனவே, மிதுன ராசியில் பிறந்தவர்கள், வரவிருக்கும் இந்த 30 நாட்களைச் சிறந்த முறையில் பயன்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும்.
சிம்மம்: சூரியன் சிம்ம ராசியிலிருந்து 9-வது வீட்டில் சஞ்சரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. இதன் காரணமாக, இந்த காலகட்டத்தில் அதிர்ஷ்டத்தின் முழுமையான ஆதரவு உங்களுக்குக் கிடைக்கும். வெற்றியும் உங்கள் கைக்கெட்டும் தூரத்தில் இருக்கும். நீங்கள் பணியில் இருப்பவர் என்றால், உங்கள் ஊதியம் உயர்வதற்கான வலுவான வாய்ப்புகள் உள்ளன. பதவி உயர்வும் கிடைக்கக்கூடும்.
துலாம்: துலாம் ராசியிலிருந்து 7-ஆம் வீட்டில் சூரியன் சஞ்சரிப்பது திருமண வாழ்வில் மகிழ்ச்சியையும் நல்லிணக்கத்தையும் கொண்டு வரும். கணவன்-மனைவிக்கிடையே நிலவி வந்த கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கி, பரஸ்பர அன்பு மேலும் வலுப்பெறும். பொருளாதாரச் சிக்கல்களும் தணியக்கூடும். குழந்தைகளால் நன்மை பிறக்கும்.
மகரம்: மேஷத்தில் சூரியன் பெயர்ச்சி மகர ராசிக்காரர்களுக்கு ஆக்கப்பூர்வமான நன்மைகளை அளிக்கும். அலுவலக பணிகளில் உள்ளவர்களுக்கு ஊதிய உயர்வும் பதவி உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. வீடு, மனை வாங்கும் யோகம் உண்டாகும். உங்கள் செலவுகள் சற்று அதிகரிக்கக்கூடும் என்றாலும், உங்கள் வருமானத்தில் மிகப்பெரிய வளர்ச்சியையும் நீங்கள் காண்பீர்கள்.
கும்பம்: சூரிய பகவானின் பெயர்ச்சி கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சாதகமானதாகவும் அதிக நம்பிக்கை அளிக்கும் வகையிலும் அமையும், இன்று முதல் பல வித வெற்றிகள் குவியும். நிலுவையில் உள்ள பணிகள் வேகம் பிடித்து, மிக விரைவாக முன்னேற்றம் காணும். நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த பணிகள் வெற்றிகரமாக நடந்துமுடியும். மாத வருமானம் அதிகரிக்கும். சொத்துகள் சேரும்.
சூரிய பகவானின் அருள் பெற்று வாழ்வில் பல வித நன்மைகள பெற, தினமும் காலையில் ‘ஓம் அஸ்வத்வஜாய வித்மஹே பாசஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ சூர்யப் ப்ரசோதயாத்’ என்ற சூரியன் காயத்ரி மந்திரத்தை கூறலாம். மேலும், ஆதித்ய ஹ்ருதயம் ஸ்தோத்திரத்தையும் பாராயணம் செய்வது நல்ல பலன்களை அளிக்கும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.