வார ராசிபலன் (ஏப்ரல் 20-26): அட்டகாசமான நன்மைகளை அடையப்போகும் 5 அதிர்ஷ்ட ராசிகள்

Weekly Horoscope April 20 to April 26: ஏப்ரல் 20 அன்று தொடங்கும் வாரம் சில ராசிக்காரர்களுக்கு ஆச்சரியமான நன்மைகளை அளிக்கும். இவர்களுக்கு பண வரவு அதிகமாகும். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகள் எவை?
Vaara Rasi Palan April 20 to April 26: வரும் வாரம் கிரக பெயர்ச்சிகளின் தாக்கத்தால், சில ராசிக்காரர்களுக்கு அதிக நன்மைகள் கிடைக்கும். தங்கள் குடும்பத்திற்குள் பல மகிழ்ச்சியான தருணங்களையும் இன்பங்களையும் இவர்கள் அனுபவிக்கும் வாய்ப்புள்ளது. இந்த வாரத்தில் எந்தெந்த ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டசாலிகளாகத் திகழப்போகிறார்கள் என்பதை இந்த பதிவில் காணலாம்.
அனைத்து கிரகங்களும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் தங்கள் ராசிகளை மாற்றுகின்றன. இவற்றின் தாக்கம் அனைத்து ராசிக்காரர்கள் மீதும் இருக்கும். சில ராசிக்காரர்களுக்கு இதனால் சுப பலன்களும் சில ராசிக்காரர்களுக்கு பிரச்சனைகளும் ஏற்படும்.
ஏப்ரல் மாதத்தின் வரவிருக்கும் இந்த வாரத்தில், 'மாளவ்ய ராஜயோகம்' மிகுந்த ஆதிக்கம் செலுத்தும் வகையில் அமையும். குறிப்பாக, இந்த வாரத்தில் சுக்கிரன் தனது சொந்த ராசியான ரிஷபத்திற்குள் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இதன் மூலம் மாலவ்ய ராஜயோகம் முழுமையாகச் செயல்படத் தொடங்குகிறது. வேத ஜோதிடத்தின்படி, மாலவ்ய ராஜயோகம் என்பது 'பஞ்ச மகாபுருஷ ராஜயோகங்களில்' ஒன்றாகும்.
இந்த குறிப்பிட்ட ராஜயோகம் மிகவும் சக்திவாய்ந்ததாகவும், மிகுந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியதாகவும் கருதப்படுகிறது. இதன் விளைவாக, மேஷம் மற்றும் மிதுனம் உள்ளிட்ட ஐந்து ராசிக்காரர்களுக்கு, அவர்களின் தொழில் மற்றும் குடும்ப வாழ்க்கையில் கௌரவம், மரியாதை மற்றும் முன்னேற்றத்தைப் பெறுவதற்கான வலுவான வாய்ப்புகளை மாளவ்ய ராஜயோகம் வழங்குகிறது. அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
மேஷம்: மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு ஏப்ரல் மாதத்தின் இந்த வாரம் தொழில்ரீதியான முன்னேற்றத்தையும், பணியிடத்தில் அதிக கௌரவம் மற்றும் மரியாதையையும் பெற்றுத்தரும் ஒரு காலகட்டமாக அமையும். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். வாழ்வில் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் இருக்கும். குடும்ப ரீதியாக, உங்கள் மனம் சற்று அமைதியற்றதாக உணரலாம்; இருப்பினும், வாரத்தின் இறுதியில் நிலைமைகள் மேம்பட்டு, சீராகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மிதுனம்: மிதுன ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, ஏப்ரல் மாதத்தின் இந்த வாரம் பணியிடத்தில் முன்னேற்றத்தையும், ஒட்டுமொத்த வெற்றியையும் அளிப்பதாக அமையும். இந்த வாரத்தில் உங்கள் கௌரவமும், சமூக அந்தஸ்தும் உயரும் வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் காதல் வாழ்க்கையைப் பொறுத்தவரை, இந்த வாரத்தில் பல குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களை நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம். பண வரவு அதிகரிக்கும். நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களின் முழுமையான ஆதரவு கிடைக்கும். ஆரோக்கியத்தைப் பொறுத்தவரை, கடந்த காலத்துடன் ஒப்பிடுகையில் உங்கள் உடல்நலத்தில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் ஏற்படும்.
சிம்மம்: சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு ஏப்ரல் மாதத்தின் இந்த வாரம் வாழ்க்கையின் பல்வேறு அம்சங்களில் இனிப்பு மற்றும் கசப்பு கலந்த அனுபவங்களைக் கொண்டுவரும். இருப்பினும், நிதி விஷயங்களில் இந்த வாரம் நிச்சயமாக உங்களுக்கு முன்னேற்றத்தைக் கொண்டுவரும். உங்கள் பண விவகாரங்களில் முன்னேற்றத்தை நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம். எனினும், உண்மையான நிதி ஆதாயங்கள் உங்கள் எதிர்பார்ப்புகளை விடச் சற்று குறைவாகவே இருக்கக்கூடும். இந்த வாரத்தில் நீங்கள் மேற்கொள்ளும் பயணங்கள் மூலமாகவும் வெற்றி கிட்டும். ஒரு புதிய இடத்திற்குப் பயணம் மேற்கொள்ள நீங்கள் திட்டமிடக்கூடும்.
மகரம்: மகர ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, ஏப்ரல் மாதத்தின் இந்த வாரம் அனுகூலமான நன்மைகளை அளிக்கும். கிரக பெயர்ச்சிகளின் தாக்கத்தால் மிகவும் இனிமையான மற்றும் மனநிறைவான அனுபவங்கள் கிடைக்கும். உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் ஆழ்ந்த மனத்திருப்தியை உணர்வீர்கள். வாழ்க்கைத் துணையுடனான அன்பும் புரிதலும் அதிகரிக்கும். வாரத்தின் இறுதியில், உங்களுக்குத் தந்தை ஸ்தானத்தில் உள்ள ஒரு நபரின் துணையை நீங்கள் பெறுவீர்கள். தொழில்முறைத் துறையில், ஒரு புதிய திட்டம் குறித்து நீங்கள் மிகுந்த உற்சாகத்தை உணர்வீர்கள்.
மீனம்: மீன ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, இந்த வாரம் நிதி சார்ந்த விஷயங்களில் முன்னேற்றம் கிடைக்கும். இந்த வாரம் உங்கள் செல்வத்தை அதிகரிக்கும் வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். இந்த வாரத்தில் நீங்கள் மேற்கொள்ளும் பயணங்கள் குறிப்பிடத்தக்க வெற்றியைப் பெற்றுத்தரும் வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் பணிகளை மிகுந்த பொறுமையுடன் அணுகுமாறு உங்களுக்கு அறிவுறுத்தப்படுகிறது. குடும்ப வாழ்க்கையைப் பொறுத்தவரை, உங்கள் வீடு மற்றும் குடும்பத்திற்குள் ஒரு இணக்கமான மற்றும் மகிழ்ச்சியான சூழல் ஏற்படும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.