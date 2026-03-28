வார ராசிபலன் (மார்ச் 30-ஏப்ரல் 05): இந்த வாரத்தின் அதிர்ஷ்ட ராசிகள்... வெற்றியின் உச்சம் தொடுவார்கள்

Weekly Horoscope March 30 to April 05: இந்த வார கிரக பெயர்ச்சிகளால் ராசிகளில் என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்படும்? எந்த ராசிகளுக்கு அதிக நன்மகள் கிடைக்கும்? இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
Vaara Rasi Palan March 30 to April 05: மார்ச் 30 முதல் ஏப்ரல் 5 வரையிலான வாரம் ஜோதிட ரீதியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. கிரக பெயர்ச்சிகளின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் இருந்தாலும், சில ராசிகளுக்கு அதிக நன்மைகள் கிடைக்கும். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகள் பற்றி இங்கே தெரிந்துகொள்ளலாம்.
மேஷம்: இந்த வாரம் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு அனுகூலமான நன்மைகள் கிடைக்கும். வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் இருக்கும். உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும். உங்கள் கடின உழைப்பும் விடாமுயற்சியும் நிச்சயம் பலனளிக்கும். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும்.
மிதுனம்: மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் வீடு, வாகனம் வாங்கும் யோகம் உண்டாகும். வணிகத்தில் லாபம் அதிகரிக்கும். உறவினர்களின் ஆதரவு இருக்கும். மகிழ்ச்சியான சூழல் இருக்கும்.
கடகம்: கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் வெற்றிகரமானதாக இருக்கும். குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். அலுவலக பணிகளில் ஊதிய உயர்வும் பதவி உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. அலுவலகத்தில் சக ஊழியர்கள் மற்றும் மேல் அதிகாரிகள் உதவுவார்கள். உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களின் முழுமையான ஆதரவு கிடைக்கும். வாழ்வில் மகிழ்ச்சி இருக்கும்.
சிம்மம்: சிம்ம ராசிக்காரர்கள் கிரக மாற்றங்களின் தாக்கத்தால் அதிக நன்மைகளை பெறுவார்கள். நிதி சார்ந்த விஷயங்களைப் பொறுத்தவரை, சிம்ம ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்த வாரம் நிதி வளர்ச்சி மற்றும் ஸ்திரத்தன்மைக்கான வாய்ப்புகளை வழங்குகிறது. உங்கள் துணிச்சலும் தொழில்முனைவு மனப்பான்மையும், புதிய வருமான வழிகளையோ அல்லது புதிய வணிக முயற்சிகளையோ உங்களுக்குத் திறந்துவிடக்கூடும். வெற்றிகள் குவியும்.
கன்னி: கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு வரும் வாரத்தில் அனுகூலமான நற்பலன்கள் கிடைக்கும். உங்கள் நிதி இலக்குகளை மறுஆய்வு செய்யவும், உங்கள் செலவுப் பழக்கங்களை மதிப்பிடவும் இந்த வாரம் வாய்ப்பு கிடைக்கும். குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகள் வரும். உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும், வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் இருக்கும்.
விருச்சிகம்: விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு வரும் வாரம் அனுகூலமான நன்மைகள் ஏற்படும். வருமான அதிகரிப்பு அல்லது விவேகமான முதலீடுகளுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கலாம். உங்கள் நிதி இலக்குகளை மதிப்பீடு செய்யவும், நீண்ட கால நிலைத்தன்மைக்காகத் திட்டமிடவும் நேரம் ஒதுக்குங்கள். வீடு, வாகனம் வாங்கும் யோகம் உண்டாகும்.
மகரம்: மகர ராசிக்காரர்களுக்கு அலுவலக பணிகளில் அபார வெற்றி கிடைக்கும். பணி உயர்வும் ஊதிய உயர்வும் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. சுற்றுலா செல்லும் வாய்ப்பு உள்ளது. மனம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். தொழிலில் லாபம் அதிகரிக்கும். பல புதிய ஆர்டர்கள் கிடைக்கும்.
மீனம்: மீன ராசிக்காரர்களுக்கு, கிரக பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் இந்த வாரம் உங்கள் நிதி நிலைமை நிலையானதாக இருக்கும். குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சி உண்டாகும். பணவரவு அதிகமாகும். உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும். எதிர்பாராத நிதி ஆதாயங்கள் அல்லது வாய்ப்புகள் உங்களைத் தேடி வரக்கூடும்.
