சந்திர கிரகணம்.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும்! பணப் பிரச்சனை தீரும்

Lunar Eclipse 2026: சிம்ம ராசியில் நடக்கும் சந்திர கிரகணத்தால், 3 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் அதிர்ஷம் பிரகாசிக்க உள்ளது.
Chandra Grahan Palangal: 2026ஆம் ஆண்டின் முதல் சந்திர கிரகணம் மார்ச் மாதத்தில் நிகழ உள்ளது. இந்த நிகழ்வு ஜோதிடத்தில் மிகவும் முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த சந்திர கிரகணம் ஜோதிடத்தின் படி சிம்ம ராசியில் நிகழ இருக்கிறது.
மார்ச் 3ஆம் தேதி மாலை 4.34 முதல் 6.47 வரை சந்திர கிரகணமானது நிகழ உள்ளது. ஜோதிடத்தின்படி, இந்த சந்திர கிரகத்தின் தாக்கம் மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளிலும் இருக்கும்.
இருப்பினும் சில குறிப்பிட்ட ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் மட்டும் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்த இருக்கிறது. அவர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கே பார்க்கலாம்.
மேஷம்: ஆண்டின் சந்திரன் கிரகணத்தால் மார்ச் 03ஆம் தேதி நிகழ இருக்கிறது. இது மேஷ ராசிககரர்களுக்கு சாதகமான பலன்களை கொடுக்க இருக்கிறது. தொழில் ரீதியாக நல்ல முன்னேற்றத்தை அடைய இருக்கின்றனர். சொந்த தொழில் செய்யாமல் நிறுவனத்தில் வேலை பார்ப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. இந்த காலகட்டத்தில் நிதி நிலைமை வலுப்பெறும்.
சிம்மம்: சந்திர கிரகணத்தால் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டம் பெற இருக்கின்றனர். பணியிடத்தில் உங்களின் தலைமைத்துவ திறன்கள் மேம்படும். புதிய பொறுப்புகள் வழங்கப்படலாம். தொழில் தொடங்க நினைப்பவர்கள் இந்த காலகட்டத்தில் தொடங்கலாம். பழைய முதலீடுகளில் இருந்து நல்ல லாபம் கிடைக்கும்.
தனுசு: சந்திர கிரகணத்தால், தனுசு ராசிக்காரர்கள் நல்ல பலன்களை பெற இருக்கின்றனர். இந்த காலகாட்டத்தில் கையில் எடுக்கும் காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றி பெறும். வெளியில் நீண்ட நாட்களாக சிக்கி இருந்த பணம் உங்களிகன் கைக்கு வரும். வெளிநாட்டிற்கு செல்லும் வாய்ப்பு வரலாம். தொழிலில் நல்ல முன்னேற்றம் காண முடியும். நிறைய வெளியூர் பயணம் மேற்கொள்ளும் சூழல் வரும். ஆனால் அது உங்களுக்கு சாதகமாகவே அமையும்.
