சந்திர கிரகணம் 2025: இந்த 3 ராசி பெண்களுக்கு அதிர்ஷ்டம், பண மழை கொட்டும்

Chandra grahan lunar eclipse Horoscope : செப்டம்பர் 7, 2025 அன்று சந்திர கிரகணம் நிகழ உள்ளது. இந்த சந்திர கிரகணம் இந்தியாவில் தெரியும். இதனால் இந்த 3 ராசி பெண்களுக்கு இந்த கிரகணத்திலிருந்து சிறப்புப் பலன்களைப் பெறலாம்.
ஜோதிடத்தின் படி, இந்த ஆண்டின் இரண்டாவது மற்றும் கடைசி சந்திர கிரகணம் சனியின் ராசியான கும்பத்தில் நிகழப் போகிறது. இந்தியாவில், இந்த முழு சந்திர கிரகணம் இரவு 9:58 மணி முதல் அதிகாலை 1:26 மணி வரை நடைபெறும்.
செப்டம்பர் 7 ஆம் தேதி நடைபெறும் இந்த சந்திர கிரகணம் சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கும், அதனால்தான் இது இரத்த நிலவு என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த கிரகணம் இந்தியாவில் தெரியும். இந்த சந்திர கிரகணம் சனியின் ராசியான கும்பத்தில் நடக்கப் போகிறது, இதன் காரணமாக இந்த 3 ராசி கொண்ட பெண்களுக்கு சிறப்புப் பலன்களைப் பெறலாம். இந்த 3 அதிர்ஷ்ட ராசிகள் எவை என்பதை அறிந்து கொள்வோம்.
கடகம்: கடக ராசியில் பிறந்த பெண்களுக்கு திடீரென்று செல்வம் சேரும். திருமண வாழ்க்கையின் அனைத்து பிரச்சனைகளும் முடிவுக்கு வந்து உறவுகள் மேம்படும். மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கலாம். புதிய வருமான வழிகள் திறக்கப்படலாம்.
சிம்மம்: சிம்ம ராசிப் பெண்களின் வீடுகளில் செழிப்பு ஏற்படும். வாழ்க்கையில் சாதகமான மாற்றங்கள் ஏற்படும். வாழ்க்கைத் துணையின் தொழில் மற்றும் வர்த்தகம் வளரக்கூடும். நீண்ட காலமாக நோய்வாய்ப்பட்டிருப்பது முடிவுக்கு வரும். பெண்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் பெரிய வெற்றியைப் பெற முடியும். நிதி நிலைமை மேம்படும். குடும்பத்தில் மரியாதை அதிகரிக்கும்.
விருச்சிகம்: அலுவலகத்தில் பெண்கள் செய்யும் பணிக்கு பாராட்டு கிடைக்கும். நிதி நிலைமை முன்பை விட சிறப்பாக இருக்கும். கடின உழைப்பு பலனளிக்கும், வேலையில் வெற்றி கிடைக்கும். சனி பகவானின் நல்ல பலன்களால், பெண்களின் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். அலுவலகத்தில் பதவி உயர்வுக்கான வாய்ப்புகள் திறக்கப்படலாம்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.