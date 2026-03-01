102 வருடங்களுக்குப் பின் சந்திர கிரகணம்: இந்த ராசிகளுக்கு கவனம், இதோ பரிகாரம்

2026 ஆம் ஆண்டின் முதல் சந்திர கிரகணம் 102 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, மார்ச் 3 ஆம் தேதி நிகழும். இதன் கால அளவு 27 நிமிடங்கள் ஆகும், மேலும் சூதக் காலம் காலை 9:20 மணிக்கு தொடங்கும்.
வானியல் மற்றும் ஜோதிடக் கண்ணோட்டத்தில், 2026 ஆம் ஆண்டு ஒரு முக்கிய நிகழ்வோடு தொடங்குகிறது. இந்த ஆண்டின் முதல் சந்திர கிரகணம் மார்ச் 3 ஆம் தேதி அன்று நிகழும்.
இந்த சந்திர கிரகணம் 27 நிமிடங்கள் மட்டுமே நீடிக்கும் என்றும், ஆனால் மத நம்பிக்கைகளின்படி, அதன் தாக்கம் நாடு, உலகம் மற்றும் அனைத்து ராசிக்காரர்களிலும் பரவலாக இருக்கும். கிரகணத்தின் சூதக காலம் மார்ச் 3 ஆம் தேதி காலை 9:20 மணிக்கு தொடங்கி கிரகணம் முடியும் வரை இருக்கும்.
ஜோதிடத்தில், சந்திரன் மனதின் காரணியாகக் கருதப்படுகிறார், எனவே கிரகணத்தின் போது, மன அழுத்தம், குழப்பம் மற்றும் நினைவாற்றல் இழப்பு போன்ற நிலைமைகள் ஏற்படலாம், மேலும் இது தாயின் ஆரோக்கியத்தையும் பாதிக்கலாம்.
பூராடம் நட்சத்திரத்திலும் சிம்ம ராசியிலும் நிகழும் இந்த கிரகணம், கலை, இசை மற்றும் கைவினைத் துறைகளில் ஈடுபடுபவர்களுக்கும், துறவி சமூகத்தினருக்கும் குறிப்பாக தொந்தரவாக இருக்கலாம். செவ்வாய்க்கிழமை கிரகணம் வருவதால், தீ, திருட்டு மற்றும் அரசியல் அமைதியின்மை குறித்த அச்சங்களும் உள்ளன.
இந்த கிரகணம் வெவ்வேறு ராசிக்காரர்களுக்கு கலவையான பலன்களைத் தரும். ரிஷபம், மிதுனம் மற்றும் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இது வெற்றியையும் நிதி ஆதாயத்தையும் தரும். மேஷம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு உடல்நலப் பிரச்சினைகள், நிதி இழப்புகள் மற்றும் மனப் போராட்டங்கள் ஏற்படலாம்.
எதிர்மறை விளைவுகளைத் தவிர்க்க, சூரியனையும் சந்திரனையும் ஜபிக்க வேண்டும். கிரகணத்தின் போது "ஸ்ரீ மஹாமிருத்யுஞ்சய மந்திரத்தை" ஜபித்து, கிரகணத்தின் முடிவில் "சாயபத்ரத்தை" (வெண்கலப் பாத்திரத்தில் நெய்யை நிரப்பி, முகத்தைப் பார்த்து தானம் செய்வது) தானம் செய்வது சிக்கலான நோய்களிலிருந்து நிவாரணம் அளிக்கும்.