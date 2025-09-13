மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்-ஜாய் கிரிஸில்டா புதிய போட்டோக்கள்! தாலியில் குங்குமம் வைக்கிறாரே..

Madhampatty Rangaraj Joy Crizildaa New Photos : ஜாய் கிரிஸில்டா, சமீபத்தில் தான் மாதம்பட்டி ரங்கராஜுடன் எடுத்துக்கொண்ட பழைய புகைப்படங்களை வெளியிட்டுள்ளார். அவற்றை இங்கு பார்ப்போம்.
Madhampatty Rangaraj Joy Crizildaa New Photos : பெரும் சர்ச்சையில் சிக்கி, இணையத்தில் ட்ரெண்டிங்கில் இருப்பவர் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ். இவர், தன்னை 2வதாக திருமணம் செய்து விட்டு, இப்போது கூட இல்லை என்று ஜாய் கிரிஸில்டா குற்றம் சாட்டியிருக்கிறார். இந்த நிலையில், அவர் தற்போது அவருடன் எடுத்த பழைய புகைப்படங்களை பதிவிட்டு இருக்கிறார். இவை, இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
பல பிரபலங்களுக்கு, ஆடை வடிவமைப்பாளராக இருந்தவர் ஜாய் கிரிஸில்டா. இவர், சமீபத்தில் கொடுத்திருக்கும் நேர்காணல்கள் பலருக்கு பகீர் கிளப்பியுள்ளது. மாதம்பட்டி ரங்கராஜுக்கும் தனக்கும் 2023ல் திருமணம் நடந்ததாக கூறும் இவர், இப்போது கர்ப்பமாக இருக்கிறார்.
மெகந்தி சர்கஸ் மற்றும் பென்குயின் ஆகிய படங்களில் நடித்த மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் பிரபல சமையல் கலை நிபுணராகவும் இருக்கிறார். குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியில், 5வது சீசனின் புது நடுவரும் இவர்தான்.
மாதம்பட்டி ரங்கராஜ், ஸ்ருதி என்பவரை ஏற்கனவே திருமணம் செய்தவர். இவர்களுக்கு 2 குழந்தைகள் இருக்கின்றனர். இதையடுத்து இவர் ஜாய் கிரிஸில்டாவை திருமணம் செய்ததாக தகவல் பரவியது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
ஜாய் கிரிஸில்டா, தற்போது மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தன்னுடன் டச்சில் இல்லை என்று கூறியிருக்கிறார். இந்த குழந்தையை அவர் கலைக்க முயற்சி செய்ததாகவும், இப்போது அதனால் அவர் தன்னிடம் பேச மறுப்பதாகவும் கூறியிருக்கிறார்.
“அவள் உயிர் கொடுத்தது ஒரு உறவுக்காக... அவன் ஆட பார்த்தது ஒரு விளையாட்டுக்காக.” என்று கேப்ஷனில் பதிவிட்டிருக்கிறார்.
ஜாய் கிரிஸில்டா-மாதம்பட்டி ரங்கராஜுடன் நடந்த திருமணத்தை பதிவு செய்யவில்லை என்பதை ஒரு நேர்காணலில் கூறியிருக்கிறார். இருப்பினும், அதற்கான போட்டோ ஆதாரங்களை வைத்துள்ளதாக கூறியிருக்கிறார்.
மாதம்பட்டி ரங்கராஜ், தன்னை சுற்றி இத்தனை சர்ச்சைகள் வலம் வந்த போதிலும், அவர் மௌனம் காத்து வருகிறார். அவர் வாயை திறந்தால்தான், இரு பக்கமும் இருக்கும் விஷயம் என்னவென்பது தெரிய வரும்.