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பத்திரப்பதிவு ரூல்ஸ்... தமிழ்நாடு அரசுக்கு பறந்த முக்கிய உத்தரவு - நீதிமன்றம் சொல்வது என்ன?

Written BySudharsan G
Published: Jun 23, 2026, 07:02 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 07:02 PM IST

Madurai Latest News : சொத்து குறித்து ஈசி (EC) விண்ணப்பித்த விண்ணப்பதாரருக்கு சர்வே எண், மற்றும் கதவு எண் ஆகிய விவரங்களுடன் ஈசி ஆவணத்தை வழங்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு அரசுக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரைக்கிளை உத்தரவிட்டது.

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பத்திரப்பதிவு

கொடைக்கானலை சேரந்த மனோஜ் குமார் துகார் என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரைக்கிளையில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்துள்ளார். அதில், "போலி ஆவண பதிவுகளைத் தடுக்கவும் தமிழ்நாடு அரசு பல்வேறு சட்ட, நடைமுறைகளை அமல்படுத்தி வருகிறது. போலி பதிவுகளை தடுக்கும் நோக்கில் தமிழ்நாடு அரசு பதிவு சட்டத்தில் பிரிவு 34C என்ற புதிய சட்டத்தை கொண்டு வந்தது. இச்சட்டம் கடந்த ஜனவரி 23ஆம் தேதி முதல் குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதல் பெற்று நடைமுறையில் உள்ளது" என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

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பத்திரப்பதிவு

"பதிவுதுறை சட்டம் பதிவு விதியின்படி சொத்து பதிவுகளுக்கு அசல் ஆவணம் கட்டாயமாக்கப்பட்டது. ஆனால் இந்த சட்டம் தொடர்பாக சார் பதிவாளர்களுக்கு தெளிவான வழிகாட்டி இல்லாத காரணத்தால், அசல் ஆவணங்கள் இல்லாதபோது ஆவண பதிவுகளை செய்ய அவர்கள் தயக்கம் காட்டி மறுக்கின்றனர், இதனால் பொதுமக்கள்  கடுமையான சிக்கல்களை எதிர்கொண்டு வருகின்றனர்" என சிக்கல் குறித்த மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

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பத்திரப்பதிவு

மேலும் அதில், "எனவே, போலி பதிவுகளை தடுக்கும் நோக்கில் 1908ஆம் ஆண்டு பதிவு சட்டத்தின் மூலம் சேர்க்கப்பட்ட, 1908ஆம் ஆண்டு பதிவுச் சட்டத்தின் 34C பிரிவானது, தன்னிச்சையானது என அறிவிக்க வேண்டும் என உத்தரவிட வேண்டும்" என மனுதாரர் கோரிக்கை வைத்திருந்தார்.

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பத்திரப்பதிவு

இந்த மனுவை நீதிபதிகள் சதீஷ்குமார், ஜோதிராமன் அமர்வு இன்று விசாரித்து தீர்ப்பு வழங்கியது. அந்த உத்தரவில், "பத்திரப்பதிவின் போது அசல் ஆவணங்கள் இல்லாதபோது ஆவண பதிவுகளை செய்ய இயலாத வகையில் உள்ளன" என குறிப்பிட்டனர். தொடர்ந்து, சட்டத்தில் உள்ள 34C என்ற சட்ட திருத்ததை ரத்து செய்து நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.

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பத்திரப்பதிவு

அதுமட்டுமின்றி, சொத்து குறித்து ஈசி (EC) விண்ணப்பித்த விண்ணப்பதாரருக்கு சர்வே எண், மற்றும் கதவு எண் ஆகிய விவரங்களுடன் ஈசி ஆவணத்தை வழங்க வேண்டும் எனவும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர். மேலும், இதுகுறித்து தமிழ்நாடு அரசின் பதிவுத்துறை தலைவர் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட்டனர்.

TAGS:
Tamilnadu Government
Registration Department

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