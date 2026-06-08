/மதுரை முக்கிய செய்தி... 31 அரசு பணியிடங்கள் - கைநிறைய சம்பளம் கிடைக்கும்!

Madurai Local News : மதுரை மாவட்டத்தில் மொத்தம் 31 அரசு வழக்குரைஞர்களுக்கான காலி பணியிடங்கள் உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி? விண்ணப்பிக்க என்னென்ன தேவை? விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் என்ன? என்பதை இங்கு காணலாம்.
மதுரை மாவட்டம், மதுரை மாவட்ட நீதிமன்றங்களில் அரசு குற்றவியல் வழக்குரைஞர்கள், கூடுதல் அரசு குற்றவியல் வழக்குரைஞர்கள் மற்றும் அரசு சிறப்பு வழக்குரைஞர் ஆகியோர் நியமனம் செய்யப்படுகிறார்கள்.
மேலும், அரசு வழக்கறிஞர்கள், கூடுதல் அரசு வழக்குரைஞர்கள் மற்றும் அரசு உரிமையியல் வழக்குரைஞர்கள் ஆகியோரும் நியமனம் செய்யப்படுகிறார்கள்.
தற்போது மதுரை மாவட்டம், மதுரை மாவட்ட நீதிமன்றங்களில் உள்ள 31 அரசு வழக்குரைஞர்கள் (tenure basis) பணியிடங்களை நிரப்புவது தொடர்பான அறிவிக்கையானது கடந்த ஜூன் 5ஆம் தேதி அன்று மதுரை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரால் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
அரசு வழக்குரைஞர் பணியிடங்களுக்காக தகுதி வாய்ந்த, வழக்குரைஞர் தங்களது சுயவிவரக் குறிப்புடன் கூடிய விண்ணப்பங்கனை வரும் ஜூன் 29ஆம் தேதி மாலை 5.30 மணிக்குள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
குறிப்பாக, விண்ணப்பப் படிவங்களில் (Annexure I and II) ஆறு பிரதிகளை மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் ஜூன் 29ஆம் தேதி மாலை 5.30 மணிக்குள் சமர்ப்பிக்குமாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜூன் 29ஆம் தேதி பிற்பகல் 5.45 மணிக்கு மேல் அளிக்கப்படும் விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட மாட்டாது எனத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.