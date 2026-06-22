/3 ஆண்டுகளாக மூடிக் கிடக்கும்... 93 துணை சுகாதார நிலையங்கள் - என்ன தான் பிரச்னை?

Madurai Latest News : மதுரையில் 93 துணை சுகாதார நிலையங்கள் இயங்காமல் மூடிக்கிடக்கும் நிலையில், கிராமப்புறங்களுக்கான மருத்துவ சேவை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து இந்த புகைப்படத்தொகுப்பில் காணலாம்.
மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள வருவாய் வட்டாரங்கள், தாலுகாக்கள் என மொத்தம் 316 ஆரம்ப சுகாதாரத் துணை நிலையங்கள் உள்ளன. இதில் 78 நிலையங்கள் ஏற்கனவே தகுதியற்றவை என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தகுதியற்ற கட்டடங்கள் பொதுப்பணித்துறையால் இடிக்கப்பட்டன. (Representational Image)
அதேநேரத்தில், கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக 93 துணை சுகாதார நிலையங்கள் இயங்காமல் மூடப்பட்டிருக்கும் அவல நிலை உள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகி உள்ளன. கட்டடம் பழுதடைந்த காரணத்தால் அவை மூடப்பட்டிருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதனால், கிராமப்புற மக்கள் மற்றும் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கான மருத்துவச் சேவைகள் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. (Representational Image)
கட்டடங்கள் பழுதடைந்த நிலையில் இருப்பதாலும், அவை சீர்செய்யப்படாத காரணத்தாலும் அங்கு ஊழியர்கள் யாரும் பணியமர்த்தப்படவில்லை. இன்னும் இந்தக் கட்டடங்களை பொதுப்பணித்துறை ஆய்வு செய்யவில்லை என்று மருத்துவத்துறை அதிகாரிகள் குற்றம்சாட்டுவதாக செய்திகள் வெளியாகி உள்ளன. இதனால், கிராமப்புறங்களில் பணியாற்றும் செவிலியர்களும் தன்னார்வலர்களும் தினசரி 15 முதல் 20 கி.மீ., தூரம் வரை பயணித்து, அருகில் உள்ள ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் அறிக்கை அளிக்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. (Representational Image)
சுகாதாரத்துறையின் உயர்மட்ட அதிகாரி ஊடகத்திற்கு பேட்டியளித்துள்ளார். அதில், கிராமப்புற செவிலியர்களும், சுகாதார தன்னார்வலர்களும் தொலைதூரம் உள்ள பகுதிகளுக்குச் சென்று, உயிருக்கு ஆபத்தான நோய்களைத் தடுப்பதற்கான தடுப்பூசிகளை மக்களின் வீட்டு வாசலுக்கே சென்று வழங்க துணை சுகாதார நிலையங்கள் உதவுகின்றன. ஆனால், இவை பெரும்பாலும் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கே பயன்படுத்தப்படுவதால், இவை முறையாகவும் தீவிரமாகவும் பாரமரிக்கப்படவில்லை என அவர் கூறியதாக செய்தி வெளியிடப்பட்டுள்ளது. (Representational Image)
மேலும், இந்த பிரச்னை குறித்து பொதுப்பணித்துறை உயர்மட்ட அதிகாரி ஒருவர் ஊடகத்திடம் பேசி உள்ளார். அவர் கூறியதாவது, அலங்காநல்லூர், பாலமேடு, வாடிப்பட்டி மற்றும் மதுரையின் பிற பகுதிகளில் உள்ள துணை சுகாதார நிலையங்கள் ஆய்வு செய்ய ஒரு சிறப்புக் குழுவை அமைத்துள்ளோம் என்றும் தாலுகாவின் ஒவ்வொரு மண்டலத்திலும் உள்ள உள்ளூர் சுகாதார ஆய்வாளர்களுடன் இணைந்து செயல்படுவோம் என்றும் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், இந்த ஆய்வு விரைவாக நடத்தப்பட்டு, கட்டடங்களின் சேதத்தின் அடிப்படையில் அவை பயன்பாட்டிற்குத் தகுதியற்றவை என அறிவிக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்தார். (Representational Image)