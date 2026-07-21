/மதுரை மின்தடை : நாளை 8 மணிநேரம் எங்கெல்லாம் கரண்ட் இருக்காது...?

Madurai Power Shutdown: மதுரை மாவட்டத்தில் நாளை (ஜூலை 22) காலை 9 மணிமுதல் மாலை 5 மணிவரை பராமரிப்பு காரணமாக மின்தடை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மதுரையில் எந்தெந்த பகுதிகளில் மின்தடை என்பதை இங்கு விரிவாக காணலாம்.
மதுரை மாவட்டத்தில் நாளை 8 மணிநேரத்திற்கு பவர்கட் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மதுரையின் நகரப் பகுதிகளில் இல்லாவிட்டாலும், பெரும்பாலும் கிராமப்புறங்களில்தான் மின்தடை உள்ளது. எனவே, விவசாயிகள், சிறு, குறு தொழில் செய்வார் இந்த மின்தடை அறிவிப்பை கவனத்தில்கொள்ள வேண்டும்.
தமிழ்நாட்டில் மாதாந்திர மின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மின்சார விநியோகம் நிறுத்தப்படும். இதற்கான அறிவிப்பும் முன்கூட்டியே உள்ளூர் மக்களுக்கு தெரிவிக்கப்படும்.
அந்த வகையில், மதுரை மாவட்டத்தில் மின் பாதையில் பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறும் காரணத்தால் நாளை (ஜூலை 22) மின்தடை செய்யப்பட இருக்கிறது.
பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற்றால் மட்டுமே மின்வழித்தடங்களில் இருக்கும் பிரச்னைகளை சீர்ப்படுத்த இயலும். குறிப்பாக மின்கம்பங்களை சீர்செய்தல், சிறு பழுதுகளை சரிசெய்தல் உள்ளிட்டவை இந்த பராமரிப்பு பணிகளில்தான் சீர்செய்யப்படும்.
புதன்கிழமையான நாளை காலை 9 மணிமுதல் மாலை 5 மணிவரை மின்தடை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பராமரிப்பு பணிகள் விரைவில் நிறைவடைந்தால் மின்விநியோகம் தொடங்கும். எனவே அதற்கேற்ப முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும்.
எந்தெந்த இடங்களில் நாளை (ஜூலை 22) மின்தடை: மறவர் பட்டி, வலையபட்டி, தொத்தூர், கரடிக்கல், சுக்காம்பட்டி, சாத்தையாறு அணை, தேவசேரி, வெள்ளையம்பட்டி, கோடங்கிபட்டி, சேந்தமங்கலம், முடுவார்பட்டி, ஆதனூர், அச்சம்பட்டி, மாலைப்பட்டி, மேட்டுப்பட்டி, குறவன்குளம், உசிலம்பட்டி, பொந்துகம்பட்டி, சரந்தாங்கி, மாணிக்கம்பட்டி, எர்ரம்பட்டி, கோணப்பட்டி, சின்ன பாலமேடு, டி. மேட்டுப்பட்டி, வுண்டன்பட்டி, சத்திர ராமக வெள்ளாளப்பட்டி, பாலமேடு நகர்.