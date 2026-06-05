/மதுரை பவர் கட்... 8 மணிநேரம் கரண்ட் இருக்காது - நாளை எங்கெல்லாம் மின்வெட்டு?

Madurai Power Cut June 6 : மதுரை மாவட்டத்தில் நாளை (ஜூன் 6) அன்று மின்வெட்டு ஏற்படும் பகுதிகள் குறித்து அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. சனிக்கிழமையான நாளை காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணிவரை எங்கெல்லாம் மின்வெட்டு இருக்கும் என்பதை இங்கு காணலாம்.
மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள திடீர் நகர், எம்.கே. புரம், ரத்தினபுரம், சி.சி.ரோடு, தெற்கு சண்முகபுரம், எஜிஓ காலனி, சுப்ரமணியபுரம், நந்தவனம், சுந்தரராஜபுரம், காஜா தெரு, நாகமலைபுதுக்கோட்டை, அச்சம்பத்து மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எந்தெந்த பகுதிகளில் என்பதை இங்கு காணலாம்.
எஜிஓ காலனி, வடிவேல் கரை, கீழமாத்தூர், வட பழஞ்சி, தட்டானூர், ஆலம்பட்டி, கொடி மங்கலம், துவரி மான், புல்லூத்து, நாகமலைபுதுக்கோட்டை, அச்சம்பத்து, கீழகுயில்குடி, மேலமாத்தூர், மேலக்குயில்குடி, ராஜம்பாடி, கரடிப்பட்டி, கொடிமங்கலம்புதூர், லாலாசத்திரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நாளை பவர்கட் அறிவிப்பு
மேலவடம்போகித் தெரு, மேலவாசல் ஹவுசிங் போர்டு, ஹீரா நகர், சுப்ரமணியபுர்ம, நந்தவனம், சுந்தரராஜபுரம், காஜா தெரு, வி.வி.கிரி சாலை, ஒண்டிமுத்து மேஸ்திரிவீதி, வீரராகவ பெருமாள் கோயில் தெரு, எழுத்தாணிக்கார தெரு, கிரைம் பிராஞ்ச், தெற்கு மாட வீதி, அமெரிக்கன் மிஷன் சர்ச், இம்மையில் நன்மை தருவார் கோயில், ஹயாத்கான் சாலை, மரக்கரை, திடீர் நகர், எம்.கே. புரம்,ரத்தினபுரம், சி.சி.ரோடு, தெற்கு சண்முகபுரம், தெற்கு ஆவணி மூலவீதி, பாண்டிய வேளாளர் தெரு, கான்சா மேட்டுத்தெரு, பச்சரிசிக்கார தெரு, காஜிமார் தெரு, கட்ராபாளையம், முகம்மதியார் தெரு நாளை மின்தடை.
பவர் ஹவுஸ் ரோடு, தெற்கு கிருஷ்ணன் கோயில் தெரு, தெற்கு மேஸ்திரிவீதி, தெற்கு மாரட் வீதி, பாவாஸா சந்து, சின்னக்கடை தெரு, சிங்கார தோப்பு, வைக்கோல்கார தெரு, தென்னோலைக்கார சந்து, பெரியார் பேருந்து நிலையம், திண்டுக்கல் ரோடு, தெற்கு மாசிவீதி, மேலமாசி வீதி, மதுரை தெற்கு வெளிவீதி, சப்பாணி கோயில் தெரு, பெருமாள் மேஸ்திரி வீதி, ஜரி கைக்கார தெரு, நாடார் வித்யா சாலை, மஞ்சணக்கார தெரு, முகையதீன் ஆண்டவர் சந்து, பாப்பன்கிணற்று சந்து, முகம்மதியர் சந்து, திருப்பரங்குன்றம் ரோடு, நேதாஜி ரோடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நாளை மின்தடை.
லாட பிள்ளை சந்து, மேலத்தோப்பு, வடக்குப் பகுதி, திரவுபதி அம்மன் கோயில், செட்டியூரணி, பாம்பன் ரோடு, பேலஸ் ரோடு, நவபத்கானா தெரு, பந்தடி தெருக்கள், சிந்தாமணி ரோடு, சூசையப்பர்புரம், எம்.எம்.சி. காலனி, ராஜமான் நகர், கே.ஆர். மில்ரோடு, கீரைத்துறை, கீழமாரட் வீதி, வீமபிள்ளை வடக்கு சந்து, என்.எம்.ஆர். ரோடு, சிஎஸ்ஐ பல் மருத்துவ கல்லூரி, ஆதிமூலம் பிள்ளை சந்து, காளியம்மன் கோயில் தெரு, புதுமாகாளி பட்டி ரோடு மார்க்கெட், கிருது மால் நதிரோடு, பிள்ளையார் பாளையம், எப்.எப். ரோடு, சண்முகமணி நாடார் சந்து, விளக்குத்தூண் பகுதி, பத்துதூண் பகுதி, நல்லமுத்துப் பிள்ளை ரோடு, மூலக்கரை, அழகாபுரி, ஓட்டுக்காளவாசல், ஜெபஸ்டிர்புரம், கே.ஆர். மில்ரோடு, கீரைத்துறை, கீழவெளிவீதி மிஷன் மருத்துவமனை, வாழைத்தோப்பு, சிந்தாமணி ரோடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மின்தடை.