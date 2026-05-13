/யாருமே எதிர்பார்க்கல! மதுரையில் இன்று தங்கத்தின் விலை எவ்வளவு தெரியுமா?

மதுரையில் தங்கத்தின் விலை ரூ. 1.23 லட்சத்தை கடந்துள்ளது. இதற்கான காரணத்தையும், மேலும் உயர வாய்ப்பு உள்ளதா என்பது குறித்த முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.
மதுரை ஆபரண தங்கம் ஒரு சவரன் முதல் முறையாக ரூபாய் 1.23 லட்சத்தை கடந்து புதிய வரலாற்று சாதனையை பதிவு செய்துள்ளது. செய்கூலி மற்றும் வரிகளுடன் ஒரு சவரன் நகை வாங்க தோராயமாக 1.35 லட்சம் ரூபாய் வரை இனி தேவைப்படும்.
இந்த திடீர் விலை உயர்வுக்கு மத்திய அரசு தங்கத்தின் மீதான இறக்குமதி வரியை 10.75 சதவீதத்திலிருந்து 15 சதவீதமாக உயர்த்தியதே மிக முக்கிய காரணமாகும்.
சமீபத்தில் தங்கம் இறக்குமதி பல மடங்கு அதிகரித்ததால் இந்தியாவின் அந்நிய செலாவணி கையிருப்பு குறைந்தது. இந்த இறக்குமதியை கட்டுப்படுத்தவே சுங்க வரியை அரசு அதிரடியாக உயர்த்தியது.
அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு தொடர்ந்து வீழ்ச்சியடைந்து வருவதால், வெளிநாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் தங்கத்திற்கு அதிக விலைகொடுக்க வேண்டியுள்ளது.
ரஷ்யா - உக்ரைன் மற்றும் மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் நிலவி வரும் போர் சூழலால், உலக அளவிலான முதலீட்டாளர்கள் பங்குச்சந்தைகளை விட பாதுகாப்பான தங்கத்தில் அதிக முதலீடு செய்து வருகின்றனர்.
சீனா, இந்தியா, ரஷ்யா உள்ளிட்ட நாடுகளின் மத்திய வங்கிகள் தங்களது டாலர் இருப்பை குறைத்துவிட்டு அதிக அளவில் தங்கத்தை வாங்கி சேமிப்பது, தங்கத்திற்கான தட்டுப்பாட்டையும் விலை உயர்வையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.