/மதுரை - கான்பூர் சிறப்பு ரயில்... நாளை முதல் முன்பதிவு - டைமிங் விவரம் இதோ

Southern Railway : மதுரை மற்றும் உத்தர பிரதேசத்தின் கான்பூர் இடையே இயக்கப்படும் சிறப்பு ரயில் அட்டவணை, முன்பதிவு உள்ளிட்ட விவரங்களை தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்டுள்ளது.
நாட்டின் பல மாநிலங்களை இணைக்கும் வகையில், முக்கிய நகரங்கள் இடையே சிறப்பு ரயில் சேவை இயக்கப்பட்டு வருகிறது. கூட்டம் அதிகளவில் இருக்கும் வழித்தடத்தில் பயணிகளை கையாளும் வகையில் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகிறது. உத்தர பிரதேசத்தின் கான்பூர் - தமிழ்நாட்டின் மதுரை இடையே இயக்கப்படும் சிறப்பு ரயில் குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.
புதன்கிழமை தோறும் அதாவது ஜூலை மாதத்தில் 1, 8, 15, 22, 29 ஆகிய நாள்களில் கான்பூரில் (ரயில் எண்: 01927) இருந்து காலை 8.10 மணிக்கு புறப்படும். புதன்கிழமை அன்று புறப்படும் இந்த ரயில், வெள்ளிக்கிழமை காலை 7.15 மணிக்கு மதுரை வந்தடையும்.
அதேபோல், சனிக்கிழமை தோறும் மதுரையில் இருந்து லக்னோவுக்கு (ரயில் எண்: 01928) இயக்கப்படுகிறது. மதுரையில் இருந்து ஜூலை 4, 11, 18, 25 மற்றும் ஆகஸ்ட் 1ஆம் தேதிகளில் அதிகாலை 2.30 மணிக்கு கான்பூர் புறப்படும். திங்கட்கிழமை அன்று இந்த ரயில் கான்பூர் செல்லும்.
கான்பூர் - மதுரை இடையே இயக்கப்படும் இந்த ரயில் தமிழ்நாட்டில் காட்பாடி, ஜோலார்பேட்டை, சேலம், நாமக்கல், கரூர், திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும்.
கான்பூர் - மதுரை இடையே இயக்கப்படும் சிறப்பு ரயில்களுக்கான முன்பதிவு நாளை (ஜூன் 27) தொடங்குகிறது. ஜூன் 27ஆம் தேதி அன்று காலை 8 மணிக்கு முன்பதிவு தொடங்கும்.