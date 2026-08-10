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மதுரை: மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் பக்தர்கள் தரிசனத்திற்கு தடை.. ஏன் தெரியுமா?

Written ByUmabarkavi K
Published: Aug 10, 2026, 09:46 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 09:47 AM IST

Madurai Meenakshi Amman Temple: மதுரை மீனாட்சி  அம்மன் கோயிலுக்கு ஆகஸ்ட் 14ஆம் தேதி பக்தர்களின் தரிசனத்திற்கு தடை விதித்து கோயில் நிர்வாகம் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. எனவே, இதற்கான காரணத்தை குறித்து அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

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தமிழகத்தில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற கோயில்களில் ஒன்றாக மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் உள்ளது. மீனாட்சி அம்மன் மற்றும் சுந்தரேஸ்வரர் அருள்பாலிக்கும் இக்கோயிலுக்கு வெளிநாடுகளில் இருந்தும் பக்தர்கள் வருகை தருவார்கள்.  இதனால், மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதும். தற்போது ஆடி மாதம் என்பதால், தினமும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்வார்கள்.

 

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பக்தர்கள் சிரமின்றி தரிசனம் மேற்கொள்ள,  மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் நிர்வாகம் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. அந்த வகையில், கோயில் நிர்வாகம் தற்போது முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் ஆகஸ்ட் 14ஆம் தேதி பக்தர்கள் தரிசனம் மேற்கொள்ள தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

 

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ஆடிப்பூரம் திருவிழாவை முன்னிட்டு, ஆகஸ்ட் 14ஆம் தேதி மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் அம்மனுக்கு வைபவம் நடைபெற உள்ளது. இதையொட்டி, அம்மன் சன்னத்தியில் பக்தர்கள் தரிசனத்திற்கு ஆகஸ்ட் 14ஆம் தேதி தற்காலிகமாக தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. சில கட்டுப்பாடுகளை கோயில் நிர்வாகம் விதித்துள்ளது.

 

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ஆகஸ்ட் 14ஆம் தேதி காலை 8 மணி முதல் 11 மணி வரை அம்மன் சன்னதியில் திரை போடப்பட்டு, வைபவத்திற்கான சிறப்பு பூஜைகள் மற்றும் சடங்குகள் நடைபெறும். இந்த நேரத்தில் பக்தர்கள் சன்னத்திக்குள் அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் என கோயில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.வைபவ நிகழ்ச்சிகள் நிறைவடைந்த பிறகு,  காலை 11 மணிக்கு மீண்டும் அம்மன் சன்னதி திறக்கப்பட்டு, அம்மன் சன்னத்தியில் பக்தர்கள் தரிசனம் செய்ய அனுமதிக்கப்படுவார்கள். 

 

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எனவே, ஆடிப்பூரத்திற்கு மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு வரும் பக்தர்கள் இதற்கு ஏற்றவாறு தங்கள் தரிசனத்தை திட்டமிட்டுக் கொள்ள வேண்டும் என கோயில் நிர்வாகம் தெரவித்துள்ளது.

TAGS:
Madurai News
Madurai Temple

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