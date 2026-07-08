/மதுரை பவர் கட்... முக்கிய ஏரியாக்களில் கரண்ட் இருக்காது - ஜூலை 9இல் எங்கெல்லாம் மின்தடை?

Madurai Power Cut July 9: மதுரை மாவட்டத்தில் நாளைய தினம் (ஜூலை 9 - வியாழன்) காலை 9 மணிமுதல் மாலை 5 மணிவரை மாதாந்திர பராமரிப்பு காரணமாக மின்தடை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், மதுரை மாவட்ட மின்வாரிய உட்கோட்டத்திற்கு உட்பட்ட துணை மின் நிலையத்தில் மின் விநியோகம் தடைபடும். இதனால், எங்கெல்லாம் மதுரையில் நாளை மின்தடை என்பதை இங்கு தெரிந்துகொள்ளலாம்.
மதுரை மாட்டுத்தாவணி லேக் ஏரியா, கே.கே.நகர், தொழிற்பேட்டை, அண்ணாநகர், 90 அடி ரோடு, ஹெச்.ஐ.ஜி., காலனி, வைகை காலனி, கிழக்கு, யானைக்குழாய், வைகை அப்பார்ட்மென்ட், ஹவுசிங் போர்டு, ராமவர்மா நகர், பி.ஆர்.சி., புதூர், மேலமடை, அன்பு நகர், சதாசிவநகர், அழகர்கோவில் மெயின்ரோடு
கற்பகநகர், லூர்து நகர், காந்திபுரம், சர்வேயர் காலனி, சூர்யா நகர், மின்நகர், கொடிக்குளம், அல் அமீன் நகர், பி.டி., காலனி, மானகிரி, சுப்பையா காலனி, மீனாட்சி மிஷன் மருத்துவமனை, விநாயகர் நகர், பூ, பழம் மார்க்கெட், நெல் வணிக வளாகம். அண்ணா பஸ் ஸ்டாண்ட், கலெக்டர் அலுவலகம், காந்தி மியூசியம், கரும்பாலை, டாக்டர் தங்கராஜ் ரோடு, மடீட்சியா, அண்ணா மாளிகை, எஸ்.பி.ஐ., குடியிருப்பு, காந்தி நகர், மதிச்சியம், செனாய் நகர், கமலாநகர்
அரசு மருத்துவ கல்லூரி, பனகல் ரோடு, அமெரிக்கன் கல்லூரி, அரசு மருத்துவமனை, வைகை வடகரை, ஆழ்வார்புரம், கல்பாலம் ரோடு, கோரிப்பாளையம், ஐம்புரோபுரம், மாரியம்மன் கோயில் தெரு, சின்னக்கண்மாய் தெரு, ஹெச்.ஏ.,கான் ரோடு, செல்லூர், பாலம் ஸ்டேஷன் ரோடு, கான்சாபுரம், பி.எஸ்.என்.எல்., தல்லாகுளம், ராஜம் பிளாசா, யூனியன் கிளப், ஆட்டுமந்தை பொட்டல், வெற்றிலைப்பேட்டை, சுங்கம் பள்ளிவாசல், போஸ் வீதி, தாமஸ் வீதி, சாலை, முதலியார் ரோடு, பிரசாத் ரோடு, அன்னை நகர்.
குருவிக்காரன் சாலை, எல்.ஐ.ஜி., காலனி, மவுலானாசாகிப் தெரு, முத்துராமலிங்க தேவர் தெரு, கே.டி.கே.,தங்கமணி தெரு, அரவிந்த் மருத்துவமனை, சர்வேஸ்வரர் கோயில், பழங்காநத்தம் அக்ரஹாரம், பசும்பொன்நகர், பத்திர ஆபீஸ், பஸ் ஸ்டாண்ட், நேரு நகர், மாடக்குளம் மெயின் ரோடு, கந்தன்சேர்வை நகர், தேவி நகர், கிருஷ்ணா நகர், நமச்சிவாய நகர், ஐஸ்வர்யா நகர், சொரூப் நகர், பெரியார் நகர், மல்லிகை கார்டன், அய்யனார் கோயில், அருண் நகர், அவர்லேடி ஸ்கூல், காயத்ரி தெரு, பிரீத்தம் தெரு, உதயா டவர், துரைசாமிநகர்.
முனியாண்டிபுரம், குறிஞ்சி நகர், வேல்முருகன்நகர், அருள் நகர், நேதாஜி தெரு, ராம்நகர், சிருங்கேரி நகர், பைபாஸ் ரோடு, அனீஸ் கான்வென்ட், தானத்தவம், பொன் மேனி, ஜெய்நகர், ராஜம் நகர், ராகவேந்திரா நகர், மீனாட்சி நகர், கோல்டன் சிட்டி நகர், பாம்பன் நகர், திருமலையூர், தியாகராஜர் பொறியியல் கல்லூரி
கோவலன் நகர், ஒய்.எம்.சி.ஏ., நகர், இ.பி., காலனி, அழகப்பன் நகர், திருவள்ளுவர் நகர், திருப்பரங்குன்றம் ரோடு, யோகியார்நகர், தண்டகாரன்பட்டி, முத்துப்பட்டி, அழகுசுந்தரம் நகர், கென்னட் நகர், புது குளம் 2 பிட், பைக்கரா, பசுமலை, மூட்டாகாலனி, விநாயகர் நகர், பெராக்கா நகர், பெத்தானி நகர், கோபாலிபுரம், விளாச்சேரி, திருநகர், பாலாஜி நகர், பாலசுப்ரமணியன் நகர், ஹார்விபட்டி, மகாலட்சுமி காலனி.