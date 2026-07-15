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மதுரையில் நாளை மின்தடை... இந்த ஏரியாக்களில் 8 மணிநேரம் கரண்ட் இருக்காது

Written BySudharsan G
Published: Jul 15, 2026, 06:02 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 06:02 PM IST

Madurai Power Cut : மதுரை மாவட்டத்தில் நாளை (ஜூலை 16) காலை 9 மணிமுதல் மாலை 5 மணிவரை, அதாவது 8 மணிநேரத்திற்கு எங்கெல்லாம் மின்வெட்டு என்பதை இங்கு விரிவாக காணலாம்.

மதுரையில் நாளை மின்தடை1/5

மதுரையில் நாளை மின்தடை

மதுரை மாவட்டத்தின் உட்கோடத்திற்கு உள்ளான துணை மின் நிலையங்களில் மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன. வியாழக்கிழமையான நாளை (ஜூலை 16) அன்று காலை 9 மணிமுதல் மாலை 5 மணிவரை மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற உள்ளது.

மதுரையில் நாளை மின்தடை2/5

மதுரையில் நாளை மின்தடை

மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மதுரையில் பல இடங்களில் நாளை சுமார் 8 மணிநேரம் மின்வெட்டு ஏற்படும். அதுகுறித்து விரிவாக இங்கு காணலாம்.

மதுரையில் நாளை மின்தடை3/5

மதுரையில் நாளை மின்தடை

சின்னகட்டளை, சேடபட்டி, குப்பல்நத்தம், மங்கல்ரேவு, எஸ்.கோட்டைபட்டி, கணவாய்பட்டி, சந்தைப்பட்டி, வகுரணி, அயோத்திப்பட்டி, அல்லிகுண்டம், பொம்மனம்பட்டி, கன்னியம்பட்டி, பெருங்காமநல்லூர், செம்பரணி, சென்னம்பட்டி, பரமன்பட்டி, பெரிய கட்டளை, செட்டிய பட்டி, ஆவலசேரி, கே.ஆண்டிபட்டி, வீராளம்பட்டி, தொட்டணம்பட்டி, சலுப்பபட்டி, குடிசேரி, ஜம்பலபுரம், கேத்துவார்பட்டி.

மதுரையில் நாளை மின்தடை4/5

மதுரையில் நாளை மின்தடை

எழுமலை, சூலப்புரம், உலைப்பட்டி, மல்லப்புரம், அய்யம்பட்டி, எம்.கல்லுப்பட்டி, அதிகாரி பட்டி, துள்ளுக்குட்டிநாயக்கனூர், டி.ராமநாதபுரம், டி.கிருஷ்ணாபுரம், உத்தப்புரம், கோபாலபுரம், பள்ளபட்டி, இ.கோட்டைப்பட்டி, தாடையாம்பட்டி, பாறைப்பட்டி, கோடநாயக்கன்பட்டி, ராஜக்காபட்டி, ஜோதில்நாயக்கனூர், எ.பெருமாள்பட்டி, மானுாத்து, பாப்பிநாயக்கன்பட்டி, திருமாணிக்கம்.

மதுரையில் நாளை மின்தடை5/5

மதுரையில் நாளை மின்தடை

பேரையூர், சின்னபூலாம்பட்டி, பெரியபூலாம்பட்டி, பி.தொட்டிபட்டி, சாலி சந்தை, சிலைமலைப்பட்டி, கூவலாபுரம், ராவுத்தன்பட்டி, மேலப்பட்டி, பாரபத்தி, தும்பநாயக்கன்பட்டி, சாப்டூர், பழையூர், செம்பட்டி, அத்திபட்டி, மைனுத்தாம் பட்டி, வண்டாரி, அணைக்கரைபட்டி, வண்டப்புலி, வாழைத்தோப்பு.

 

TAGS:
Madurai
Madurai Power Cut

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