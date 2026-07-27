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மதுரை மின்தடை : நாளை 8 மணிநேரம் கரண்ட் கட்... எங்கெல்லாம் தெரியுமா?

Written BySudharsan G
Published: Jul 27, 2026, 11:59 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 11:59 AM IST

Madurai Power Cut : மதுரை மாவட்டத்தில் நாளைய தினம் (ஜூலை 28) சுமார் 8 மணிநேரம் எந்தெந்த பகுதிகளில் மின்தடை என்பதை இங்கு காணலாம்.

மதுரையில் உள்ள ஆனையூர் துணை மின் நிலையத்தின் உயரழுத்த மின் பாதையில பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட இருப்பதாக மின்சாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது. இதனால், நாளைய  தினம் பல்வேறு பகுதிகளில் மின்தடை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மதுரை மின்தடை1/5

மதுரை மின்தடை

தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் சீரான மின்விநியோகத்திற்காக, மின்சார வாரியம் சார்பில் மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்வது வழக்கம். பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும்போது, மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படுவது வழக்கம்.

மதுரை மின்தடை2/5

மதுரை மின்தடை

அந்த வகையில், மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள ஆனையூர் துணை மின் நிலையத்தில் உயரழுத்த மின் பாதையில் நாளைய தினம் (செவ்வாய் - ஜூலை 28) மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட இருக்கிறது. இதனால், காலை 9 மணிமுதல் மாலை 5 மணிவரை மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும்.

மதுரை மின்தடை3/5

மதுரை மின்தடை

பராமரிப்பு பணிகள் விரைவாக முடியும்பட்சத்தில், மின்விநியோகமும் விரைவாக சீர்செய்யப்படும். இதனால், மதுரையில் நாளை எங்கெல்லாம் 8 மணிநேரம் மின்வெட்டு இருக்கும் என்பதை இங்கு காணலாம். மேலும், மின்வெட்டை மனதில் வைத்து நாளைய தினத்திற்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை பொதுமக்கள் இன்றே கவனித்தில் கொள்ள வேண்டும்.

மதுரை மின்தடை4/5

மதுரை மின்தடை

சொக்கநாதபுரம், சக்தி நகர், துளசி வீதி, ராஜ்நகர், பழைய விளாங்குடி, RMS காலனி, விஸ்தாரா குடியிருப்பு, திண்டுக்கல் மெயின் ரோடு, பாத்திமா கல்லூரி எதிர்புறம், பரவை சந்தை, கரிசல் குளம், அகில் இந்திய வானொலி நிலையம், தினமணி நகர்.

மதுரை மின்தடை5/5

மதுரை மின்தடை

டேபாஸ், கிருபை நகர், மல்லிகை நகர், இந்திரா நகர், கருப்பசாமி நகர், ஆனந்தா நகர், ரயிலார் நகர், கூடல் நகர், புதுவிளாங்குடி, ஹவுசிங் போர்டு, அசோக் நகர், சிலையனேரி, சொக்கலிங்க நகர் 1வது தெரு முதல் 7வது தெரு வரை, பாலமேடு மெயின் ரோடு, பெரியார் நகர், வாகைக்குளம், லெட்சுமிபுரம், கோவில் பாப்பாகுடி பிரிவு, பாசிங்காபுரம்.

TAGS:
Madurai
Madurai Power Cut

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