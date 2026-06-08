/மதுரை மின்தடை : ஜூன் 9இல் எங்கெல்லாம் பவர் கட்...? 8 மணிநேரம் கஷ்டம் தான்!

Madurai Power Shutdown : மதுரை மாவட்டத்தில் நாளை (ஜூன் 9) பல்வேறு பகுதிகளில் காலை 9 மணிமுதல் மாலை 5 மணிவரை பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மின் தடை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில், நாளை எங்கெல்லாம் நாளை இந்த 8 மணிநேரம் மின்சாரம் இருக்காது என்பதை இங்கு தெரிந்துகொள்ளலாம்.
பழங்காநத்தம், பத்திர ஆபீஸ், நேரு நகர், கந்தன் சேர்வை நகர், கிருஷ்ணா நகர், ஐஸ்வர்யா நகர், பெரியார் நகர், அய்யனார் கோயில், அருண் நகர், காயத்ரி தெரு, உதயா டவர், கோவலன் 4 நகர், இ.பி. காலனி, திருவள்ளுவர் நகர், யோகியார் நகர், தண்டகாரன்பட்டி, அழகுசுந்தரம் நகர், புதுகுளம் 2 பிட், பசுமலை, விநாயகர் நகர், பெத்தானி நகர், விளாச்சேரி, பாலாஜி நகர், ஹார்விபட்டி, முனியாண்டிபுரம், வேல்முருகன் நகர், நேதாஜி தெரு, சிருங்கேரி நகர், அனீஸ் கான்வென்ட், பொன்மேனி, ராஜம்நகர், மீனாட்சி நகர், பாம்பன் நகர், தியாகராஜர் பொறியியல் கல்லூரி, திருமலையூர், கோல்டன் சிட்டி நகர், ராகவேந்திரா நகர், ஜெய்நகர், தானத்தவம், பைபாஸ் ரோடு, ராம்நகர், அருள் நகர், குறிஞ்சி நகர், மகாலட்சுமி காலனி, பாலசுப்ரமணியன் நகர், திருநகர், கோபாலிபுரம், பெராக்கா நகர், மூட்டா காலனி, பைக்கரா, கென்னட் நகர், முத்துப்பட்டி, அழகப்பன் நகர், ஒய்எம்சிஏ நகர், துரைசாமி நகர், பிரீத்தம் தெரு, அவர்லேடி ஸ்கூல், மல்லிகை கார்டன், சொரூப் நகர், நமச்சிவாய நகர், தேவி நகர், மாடக்குளம் மெயின் ரோடு, பசும்பொன் நகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நாளை மின்தடை.
முத்துப்பட்டி, அயிலான்குடி, அப்பன் திருப்பதி, மாங்குளம், கண்டமுத்துபட்டி, பட்டணம், அரும்பனூர், புதுப்பட்டி, ரைஸ்மில், கல்லம்பட்டி, சூரகுண்டு, மருதூர், திருக்கானை, காயம்பட்டி, நரசிங்கம்பட்டி, சிதம்பரம்பட்டி, சிட்டம்பட்டி, கைலாசபுரம், செட்டிகுளம், லெட்சுமிபுரம், வெள்ளரிபட்டி, மலையாண்டிபுரம், தேத்தாங்குளம், அரிட்டாபட்டி, விநாயகபுரம், தெற்கு தெரு, பூலாம்பட்டி, இலங்கிபட்டி, வலச்சிக்குளம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நாளை பவர்கட்.
சோழவந்தான், இரும்பாடி, ஜெயராம் டெக்ஸ், மவுண்ட் லிட்ரா ஸ்கூல், கச்சிராயிருப்பு, மேலமட்டையான், கீழமட்டையான், தச்சம்பத்து, முள்ளிப்பள்ளம், அய்யப்பநாயக்கன்பட்டி, தாமோதரன்பட்டி, சித்தாதிபுரம், தச்சம்பத்து வாட்டர் பம்பிங் ஸ்டேஷன், மீனாட்சி நகர், விஜயலெட்சுமி பேக்டரி, தாராப்பட்டி, நாராயணபுரம், தென்கரை, மன்னாடிமங்கலம், குருவித்துறை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நாளை மின்தடை.
வேப்பட்டப்பு, சுண்ணாம்பூர், இடையப்பட்டி, திருவாதவூர், கொட்டக்குடி, கட்டயம்பட்டி, T. வல்லாளப்பட்டி, ஆமூர், பூஞ்சுத்தி, தட்சனேந்தன், மீனாட்சிபுரம், சுப்ரமணியபுரம், இடையப்பட்டி, செங்கோட்டை, நாட்டார்மங்கலம், இஸ்லானி, செவல்பட்டி, கொட்டாங்குளம் மற்றும் அதற்குட்பட்ட பகுதிகளில் நாளை மின்தடை.
அரிட்டாபட்டி, செட்டியார்பட்டி, கிடாரிபட்டி, தேர்குன்றான்பட்டி, அழகாபுரி, மரைக்காயர்புரம், ஆயத்தம்பட்டி, கோனவராயன்பட்டி, கூலான்டிபட்டி, சாம்பிராணிபட்டி, வல்லாளப்பட்டி, பட்டூர், சென்னகரம்பட்டி, ஆலம்பட்டி, அன்பில்நகர், வெள்ளிமலைப்பட்டி, அருக்கம்பட்டி, கைலம்பட்டி, கச்சிராயன்பட்டி, கல்லம்பட்டி, வஞ்சிநகரம், மணப்பட்டி, தும்பைப்பட்டி, சேக்கிப்பட்டி, சானிப்பட்டி, புலிப்பட்டி, கேசம்பட்டி, கைலாசபுரம், எட்டிமங்கலம், மேலவளவு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நாளை மின்தடை.