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மதுரையில் எங்கெல்லாம் மின்தடை... ஜூலை 3இல் 8 மணிநேரம் பவர்கட்!

Written BySudharsan G
Published: Jul 02, 2026, 04:44 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 04:44 PM IST

Madurai Powercut : மதுரை மாவட்டத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் நாளை (ஜூலை 3) சுமார் 8 மணிநேரம் வரை மின்வெட்டு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில், எந்தெந்த இடங்களில் மின்தடை என்பதை இங்கு காணலாம்.

மதுரை ஜூலை 3 பவர்கட்1/5

மதுரை ஜூலை 3 பவர்கட்

மதுரையில் நாளை (ஜூலை 3) மின்தடை அறிவிக்கப்பட்டுள்ள பகுதிகளை இங்கு வரிசையாக காணலாம். காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி முதல் மின் தடை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மதுரை ஜூலை 3 பவர்கட்2/5

மதுரை ஜூலை 3 பவர்கட்

உத்தப்பநாயக்கனூர், உ.வாடிப்பட்டி, குளத்துப்பட்டி, கல்யாணிபட்டி, கல்லுாத்து, எரவார்பட்டி, மொண்டிக்குண்டு, பாப்பாபட்டி, கொப்பிலிப்பட்டி, வெள்ளைமலைப்பட்டி, வையம்பட்டி, லிங்கப்பநாயக்கனூர், புதுக்கோட்டை, துரைச்சாமிபுரம் புதூர், வலையப்பட்டி, அம்மமுத்தன்பட்டி, ரங்கசாமிபட்டி, எருவார்பட்டி, பாறைப்பட்டி, ராஜக்காபட்டி.

மதுரை ஜூலை 3 பவர்கட்3/5

மதுரை ஜூலை 3 பவர்கட்

அலங்காநல்லூர், தேசிய சர்க்கரை ஆலை, பி.மேட்டுப்பட்டி, பண்ணைக்குடி, அழகபுரி, புதுப்பட்டி, செல்லக்கவுண்டன்பட்டி, சிறுவாலை, அம்பலத்தாடி, பிள்ளையார்நத்தம், குறவன்குளம், மீனாட்சிபுரம், இடையபட்டி, அய்யூர், கோவில்பட்டி, வைகாசிபட்டி, கீழசென்னைணம்பட்டி, கச்சைகட்டி, நீரேத்தான், ராமையன்பட்டி, பூச்சம்பட்டி, சொக்கலிங்கபுரம்.

மதுரை ஜூலை 3 பவர்கட்4/5

மதுரை ஜூலை 3 பவர்கட்

சிந்துபட்டி, தும்மக்குண்டு, பெருமாள்கோவில் பட்டி, காளப்பன்பட்டி, பூசலப்புரம், ஈச்சம்பட்டி, பாறைப்பட்டி, காங்கேயநத்தம், தங்களாச்சேரி, பொக்கம்பட்டி, வாகைக்குளம், அழகுசிறை, சலுப்பட்டி, பி.மேட்டுப்பட்டி, கரிசல்பட்டி, அல்லிநகரம், மாதரை, தொட்டப்பநாயக்கனூர், இடைய பட்டி, நக்கலப்பட்டி, பூச்சிபட்டி, செட்டியபட்டி, வில்லாணி, அறிவொளி நகர், குறிஞ்சி நகர், வாசி நகர்.

மதுரை ஜூலை 3 பவர்கட்5/5

மதுரை ஜூலை 3 பவர்கட்

உசிலம்பட்டி நகர், கள்ளபட்டி, கவுண்டன்பட்டி, பூதிப்புரம் வலையபட்டி, கே.போத்தம்பட்டி, அயன்மேட்டுப்பட்டி, மலைப்பட்டி, கரையாம்பட்டி, நல்லுத்தேவன்பட்டி, சீமானூத்து, கொங்கபட்டி, மேக்கிழார்பட்டி, கீரிபட்டி, ஒத்தபட்டி, பண்ணைப்பட்டி, சடையால், கன்னியம்பட்டி.

TAGS:
Madurai Power Cut
Madurai

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