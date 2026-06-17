/மதுரை மக்களுக்கு ஷாக்... இனி இந்த ரயில் சேவை இருக்காது - ரத்து செய்த ரயில்வே

Madurai - Sengottai Train Cancelled : குற்றால சீசன் தொடங்கியிருக்கும் நிலையில், மதுரை மக்கள் பலரும் குற்றாலம் செல்ல பேருந்து அல்லது தனிப்பட்ட வாகனங்களில் செல்வார்கள். சில மதுரையில் இருந்து செங்கோட்டைக்கு இயக்கப்படும் ரயில்களிலும் குற்றாலம் செல்வார்கள். அப்படியிருக்க, மதுரை - செங்கோட்டை ரயில் சேவை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதை பயணிகள் கவனிக்க வேண்டும்.
திருநெல்வேலி சந்திப்பு ரயில் நிலையத்தில் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதன் காரணமாக, பல்வேறு ரயில் சேவைகளில் மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக, மதுரை, திருநெல்வேலி, நாகர்கோவில் வழியாக செல்லும் சில ரயில்களின் வழித்தடம் மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது, பகுதியளவில் சில ரயில் சேவைகள் மாற்றப்பட்டுள்ளன, சில ரயில் சேவைகள் முழுமையாகவும் மாற்றப்பட்டுள்ளன.
அந்த வகையில், செங்கோட்டை - மதுரை சந்திப்பு - செங்கோட்டை (ரயில் எண் 06846/06845) சிறப்பு ரயில் சேவை தற்காலிகமாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. இனி பராமரிப்பு பணிகள் நிறைவடைந்த உடன் இந்த ரயில் சேவை மீண்டும் தொடங்கப்படும்.
அதன்படி, தெற்கு ரயில்வே மதுரை கோட்டம் வெளியிட்ட அறிவிப்பில், செங்கோட்டை - மதுரை சந்திப்பு ரயில் (எண்: 06846) வரும் ஜூன் 20ஆம் தேதி முதல் ரத்து செய்யப்படுகிறது. அதேபோல், மதுரை சந்திப்பு - செங்கோட்டை சிறப்பு ரயில் (எண்: 06845) ஜூன் 19ஆம் தேதி முதல் ரத்து செய்யப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த ரயில் மதுரை - செங்கோட்டை இடையே திருப்பரங்குன்றம், திருமங்கலம், கள்ளிக்குடி, விருதுநகர் சந்திப்பு, திருநெல்வேலி சந்திப்பு, சேரன்மகாதேவி, கல்லிடைகுறிச்சி, அம்பாசமுத்திரம், கீழ கடையம், பாவூர்சத்திரம், தென்காசி உள்ளிட்ட ரயில் நிலையங்களில் நின்று சென்று வந்தது.