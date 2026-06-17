Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /மதுரை மக்களுக்கு ஷாக்... இனி இந்த ரயில் சேவை இருக்காது - ரத்து செய்த ரயில்வே

மதுரை மக்களுக்கு ஷாக்... இனி இந்த ரயில் சேவை இருக்காது - ரத்து செய்த ரயில்வே

Written BySudharsan G
Published: Jun 17, 2026, 09:45 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 09:45 PM IST

Madurai - Sengottai Train Cancelled : குற்றால சீசன் தொடங்கியிருக்கும் நிலையில், மதுரை மக்கள் பலரும் குற்றாலம் செல்ல பேருந்து அல்லது தனிப்பட்ட வாகனங்களில் செல்வார்கள். சில மதுரையில் இருந்து செங்கோட்டைக்கு இயக்கப்படும் ரயில்களிலும் குற்றாலம் செல்வார்கள். அப்படியிருக்க, மதுரை - செங்கோட்டை ரயில் சேவை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதை பயணிகள் கவனிக்க வேண்டும்.

தெற்கு ரயில்வே1/5

தெற்கு ரயில்வே

திருநெல்வேலி சந்திப்பு ரயில் நிலையத்தில் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதன் காரணமாக, பல்வேறு ரயில் சேவைகளில் மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது.

தெற்கு ரயில்வே2/5

தெற்கு ரயில்வே

குறிப்பாக, மதுரை, திருநெல்வேலி, நாகர்கோவில் வழியாக செல்லும் சில ரயில்களின் வழித்தடம் மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது, பகுதியளவில் சில ரயில் சேவைகள் மாற்றப்பட்டுள்ளன, சில ரயில் சேவைகள் முழுமையாகவும் மாற்றப்பட்டுள்ளன.

தெற்கு ரயில்வே3/5

தெற்கு ரயில்வே

அந்த வகையில்,  செங்கோட்டை - மதுரை சந்திப்பு - செங்கோட்டை (ரயில் எண் 06846/06845) சிறப்பு ரயில் சேவை தற்காலிகமாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. இனி பராமரிப்பு பணிகள் நிறைவடைந்த உடன் இந்த ரயில் சேவை மீண்டும் தொடங்கப்படும். 

தெற்கு ரயில்வே4/5

தெற்கு ரயில்வே

அதன்படி, தெற்கு ரயில்வே மதுரை கோட்டம் வெளியிட்ட அறிவிப்பில், செங்கோட்டை - மதுரை சந்திப்பு ரயில் (எண்: 06846) வரும் ஜூன் 20ஆம் தேதி முதல் ரத்து செய்யப்படுகிறது. அதேபோல், மதுரை சந்திப்பு - செங்கோட்டை சிறப்பு ரயில் (எண்: 06845) ஜூன் 19ஆம் தேதி முதல் ரத்து செய்யப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

தெற்கு ரயில்வே5/5

தெற்கு ரயில்வே

இந்த ரயில் மதுரை - செங்கோட்டை இடையே திருப்பரங்குன்றம், திருமங்கலம், கள்ளிக்குடி, விருதுநகர் சந்திப்பு, திருநெல்வேலி சந்திப்பு, சேரன்மகாதேவி, கல்லிடைகுறிச்சி, அம்பாசமுத்திரம், கீழ கடையம், பாவூர்சத்திரம், தென்காசி உள்ளிட்ட ரயில் நிலையங்களில் நின்று சென்று வந்தது. 

TAGS:
Southern Railway
Madurai News

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
இலவச பயிற்சி... தமிழ்நாடு அரசின் மூன்று நாள் டிரெய்னிங் - யார் யார் சேரலாம்?
Tamil Nadu government1 hr ago
2
Tiruchendur1 hr ago
3
Washermenpet1 hr ago
4
Chennai2 hrs ago
5
Heartin3 hrs ago