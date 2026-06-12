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மதுர பளபளக்குது... தமுக்கம் திருவிழா வரப்போகுது - இந்த 45 நாள்கள் இனி குஷி தான்!

Written BySudharsan G
Published: Jun 13, 2026, 12:11 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 12:11 AM IST

Madurai Government Exhibition : மதுரை மக்கள் பெரிதும் எதிர்பார்த்து காத்திருந்த தமுக்கம் அரசு பொருட்காட்சி குறித்த அறிவிப்பு தற்போது வெளியாகி உள்ளது. இந்த அரசு பொருட்காட்சி எப்போது தொடங்கும்?, எத்தனை நாள்கள் நடைபெறும்?, இதில் என்னென்ன வசதிகள் இருக்கும்? என்பதை இப்புகைப்படத்தொகுப்பில் காணலாம்.

மதுரை செய்திகள்1/5

மதுரை செய்திகள்

மதுரை என்றாலே அது கொண்டாட்டங்களுக்கான நகரம் எனலாம். வருடத்தின் 12 மாதங்களிலும் அங்கு கொண்டாட்டங்களுக்கு குறைவே இருக்காது. அந்த வகையில், மதுரை மாவட்டத்திலும் அரசு பொருட்காட்சி குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.

மதுரை செய்திகள்2/5

மதுரை செய்திகள்

அரசுப் பொருட்காட்சி என்பது ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் வழக்கமாக நடைபெறும் ஒன்றுதான் என்றாலும், அது மதுரையில் கூடுதல் ஸ்பெஷல். தமுக்கம் மைதானத்தில் பிரம்மாண்டமாக நடைபெறும் இந்த பொருட்காட்சிக்கு மாவட்ட முழுவதும் உள்ள மக்கள் பெரும் எதிர்பார்ப்புடன் காத்திருப்பார்கள்.

மதுரை செய்திகள்3/5

மதுரை செய்திகள்

அரசு பொருட்காட்சியை பொறுத்து, அரசு மக்கள் நலனுக்காக செயல்படுத்தி வரும் நலத்திட்டங்கள் என்னென்ன?, அதில் எப்படி பயனடையலாம்? என அரசுத் துறைகளின் சார்பாக பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்பட பொருட்காட்சியில் அரங்குகள் அமைக்கப்படும். அதேநேரத்தில் அரசுத் துறைகளின் சார்பாக சிறப்பு முகாம்கள் நடத்தப்பட இருக்கின்றன.

மதுரை செய்திகள்4/5

மதுரை செய்திகள்

இவை மட்டுமின்றி, குழந்தைகள், இளைஞர்களை கவரும் வகையில் ராட்டினம், விளையாட்டுகள், விற்பனை நிலையங்கள், உணவு விற்பனை கூடங்கள், கேளிக்கை அரங்குகள் அமைக்கப்பட உள்ளன. அதேபோல், தினந்தோறும் இன்னிசை கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற இருக்கின்றன. இது ஏற்பாடுகள் அனைத்தும் தற்போது முழு வீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன. 

மதுரை செய்திகள்5/5

மதுரை செய்திகள்

மதுரையில் நடைபெற இருக்கும் இந்த அரசுப் பொருட்காட்சி என்பது ஜூன் 14ஆம் தேதி அன்று தொடங்குகிறது என மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் ப. ஆகாஷ் தெரிவித்துள்ளார். தொடக்க விழாவில் அமைச்சர்கள் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார், ராஜ்மோகன், விஸ்வநாதன், சட்டமன்ற மற்றும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், அரசுத் துறை சார்ந்த உயர் அலுவலர்கள் பங்கேற்கின்றனர். ஜூன் 14ஆம் தேதி தொடங்கி அடுத்த 45 நாள்கள் தினமும் மாலை 3.45 மணிமுதல் இரவு 10 மணிவரை நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGS:
Madurai
Government Exhibition

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