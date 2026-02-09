English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • மதுரை, தென்காசி உள்ளிட்ட தென் மாவட்டங்களில் வானிலை எப்படி இருக்கும்?

இன்று பிப்ரவரி 09 மதுரை, தென்காசி, திண்டுக்கல், விருதுநகர் மற்றும் புதுக்கோட்டை ஆகிய மாவட்டங்களுக்கான வானிலை நிலவரம் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

 
தமிழகத்தில் கடந்த சில வாரங்களாக அதிக பனி மூட்டம் நிலவி வந்தது. இதனால் அதிகாலையில் வாகன ஓட்டிகள் சிரமத்திற்கு உள்ளானார்கள். இந்நிலையில் கடந்த சில நாட்களாக இந்த பனிமூட்டம் விலகி, வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்துள்ளது.   

சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையின்படி, மதுரை, தென்காசி, திண்டுக்கல், விருதுநகர் மற்றும் புதுக்கோட்டை மாவட்டங்களில் பெரும்பாலும் வறண்ட வானிலையே நிலவும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.  

மதுரையில் இன்று பகல் நேர வெப்பநிலை சற்று அதிகரித்து காணப்படலாம். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 33°C வரையிலும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 21°C வரையிலும் இருக்கக்கூடும். மதுரையில் இன்று மழைக்கான வாய்ப்பு இல்லை.   

தென்காசி மாவட்டத்தில், பகல் முழுவதும் வறண்ட வானிலையே நிலவும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இங்கும் மழைக்கான எச்சரிக்கை ஏதுமில்லை.   

திண்டுக்கல் மற்றும் பழனி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்பட்டாலும், மழை பெய்வதற்கான வாய்ப்பு குறைவாக உள்ளது. பகல் நேர வெயிலின் தாக்கம் சற்று அதிகரிக்கக்கூடும்.   

விருதுநகர் மற்றும் புதுக்கோட்டை மாவட்டங்களில் வழக்கமான வெப்பநிலையே நிலவும். கடந்த சில நாட்களில் இங்கு நிலவிய லேசான குளிர் குறைந்து, வெப்பம் அதிகரிக்க தொடங்கும். இந்த பகுதிகளில் அடுத்த சில நாட்களுக்கு மழை பெய்வதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை என்று வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. 

weather Weather update Madurai Tenkasi dindigul

