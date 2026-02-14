மதுரை மக்கள் கவனத்திற்கு! வானிலை எப்படி இருக்கும்? முக்கிய அறிவிப்பு!

பிப்ரவரி 14 மதுரை, திண்டுக்கல், தென்காசி, விருதுநகர் மற்றும் புதுக்கோட்டை மாவட்டங்களுக்கான வானிலை நிலவரம் குறித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
இன்று மதுரை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார மாவட்டங்களில் பெரும்பாலும் மேகமூட்டத்துடன் கூடிய வானிலை நிலவும். பகல் நேரத்தில் வெப்பம் சராசரியாக 28°C முதல் 30°C வரை நிலவும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்தின் தகவல்படி, மதுரை, தென்காசி, திண்டுக்கல், விருதுநகர், புதுக்கோட்டை ஆகிய மாவட்டங்களிள் இன்று கனமழைக்கான எச்சரிக்கை இல்லை. பெரும்பாலான இடங்களில் வறண்ட வானிலையே நிலவும்.
தென்காசி மற்றும் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய பகுதிகளில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படலாம். இருப்பினும், குறிப்பிடத்தக்க மழைப்பொழிவு இருக்காது.
காற்று மணிக்கு 13 கி.மீ வேகத்தில் கிழக்கு-வடகிழக்கு திசையிலிருந்து வீசும். காற்றில் ஈரப்பதம் சுமார் 63% ஆக இருப்பதால், லேசான புழுக்கம் உணரப்படலாம்.
புதுக்கோட்டை & விருதுநகர் மாவட்டங்களில் வானம் தெளிவாகவும், சில நேரங்களில் மேகமூட்டத்துடனும் காணப்படும். வெப்பம் இயல்பை விடச் சற்று அதிகமாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது.
நாளை பிப்ரவரி 15 வானம் பனி மூட்டத்துடன் காணப்படலாம். எனவே, அடுத்த இரு நாட்களுக்கு மழையை எதிர்பார்க்க முடியாது, வறண்ட வானிலையே தொடரும்.